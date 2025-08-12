back
    Дата публикации: 12.08.2025
    Время на чтение: 5 минут(ы)
    Дата: 12.08.2025
    Читання: 5 минут(ы)
    Просмотры: 564

    WSOT 2025: Торгівля з Veles

    Готові підкорити криптовалютний Олімп? World Series of Trading (WSOT) 2025 - найбільший у світі конкурс з торгівлі криптовалютами з неймовірним призовим фондом $10, 000, 000 USDT!

    Приєднуйтесь до нашої команди Veles - ми є однією з найбільш технологічних платформ для Google Ads з найкращими спонсорами - і станьте частиною нашої історії перемог!

    Минулого року 400 користувачів Велеса отримали гарантовані призи від Bybit і ми посіли 9 місце в турнірі СНД. Реєстрація вже почалася - пора діяти!

    Чому я повинен брати участь з Велесом?

    Перевірені стратегії, за допомогою яких наші боти допоможуть вам перемогти конкурентів.

    • І якщо ви ще не зареєстровані в Bybit, ми надаємо вам 7 днів безкоштовного доступу до нашої платформи рефлінків.
    • Приєднуйтесь до нашої команди і розділити $10, 000, 000 приз з іншими трейдерами! Чим вищий командний бал, тим більше нагород для всіх!
    • Велес зіграє 40 30-денних підписок на бектест серед усіх, хто приєднається до турніру з нашою командою!

    І супербонуси для учасників:

    • Потужні боти-стартери - унікальні інструменти для ефективної роботи та конкурентної переваги.
    • Спеціальна турнірна група в спільноті - де можна поділитися досвідом, налаштуваннями та стратегіями для зростання результатів!

    Ми у Veles впевнені, що наші боти та стратегії є вашим ключем до успіху на WSOT 2025. 

    Зареєструйтеся на нашому посиланні вже сьогодні, підключіть ботів Veles і вперед - до перемоги!

