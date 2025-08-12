WSOT 2025: Торгуем вместе с Veles

Готовы покорить криптовалютный Олимп? World Series of Trading (WSOT) 2025 — крупнейшее в мире соревнование по криптовалютной торговле с невероятным призовым фондом $10,000,000 USDT!

Присоединяйтесь к нашей команде Veles — ведь мы одна из самых технологичных платформ для алготрейдинга с лучшими бэктестами — и станьте частью нашей победной истории!

В прошлом году 400 пользователей Veles получили гарантированные призы от Bybit и мы заняли 9-е место по СНГ в турнире. Регистрация уже началась — время действовать!

Почему стоит участвовать с Veles?

Проверенные стратегии, с которыми наши боты помогут вам обойти конкурентов.

А если вы ещё не зарегистрированы на Bybit, то мы дарим 7 дней бесплатного доступа к нашей платформе при регистрации по нашей реферальной ссылке.

Присоединяйтесь к нашей команде и усиливайте результат вместе с другими трейдерами, и разделяйте приз в $10 000 000! Чем выше результат команды, тем больше наград для каждого!

Veles разыграет 40 подписок на бэктесты ПРО среди всех, кто присоединится к турниру с нашей командой!

И супер бонусы для участников:

Мощные боты для старта - уникальные инструменты для эффективного выступления и преимущества над конкурентами.

Специальная группа турнира в сообществе - где вы сможете делиться опытом, настройками и стратегиями для роста результатов!

VELES РАЗЫГРАЕТ 80 БЭКТЕСТОВ PRO СРЕДИ УЧАСТНИКОВ WSOT

Присоединяйтесь к команде VELES в глобальном турнире WSOT и удваивайте свои шансы на победу! Помимо призов от биржи, мы дарим эксклюзивные подарки на протяжении всего турнира и главный приз в финале!

🎁 Наша бонусная программа на WSOT:

20 НЕДЕЛЬНЫХ ПОДПИСОК НА БЭКТЕСТЫ PRO.

Условия участия:

Запустите нашего специального бота «WSOT». Дождитесь завершения хотя бы одной сделки или просто не выключайте бота до конца турнира. Важно! Не меняйте настройки бота (можно корректировать депозит).

Среди всех запустивших бота, каждую неделю мы будем выбирать 20 победителей.

🏆 Даты розыгрышей - первый - 5/09, и следующий — 15/09.

ГЛАВНЫЙ РОЗЫГРЫШ

После окончания турнира среди всех участников команды VELES мы дополнительно разыграем 40 подписок на месяц бэктестов PRO, а это ваш ключ к глубокому анализу рынка и тестированию стратегий!

Условия простые: будьте в составе команды VELES и участвуйте в турнире до самого финала!

Дата награждения - 22/09.

Итак, в ваших руках 80 мощных инструментов для победы! Не упустите шанс!

Мы подготовили для вас особую подборку ботов, которые помогут взять максимум от этого турнира и показать высокий результат!

Что нужно знать перед запуском ботов?

Представленные настройки ботов рассчитаны на большое количество сделок. Вы можете запустить несколько понравившихся ботов или всю подборку сразу. Однако важно учитывать риски и правильно распределять депозит.

Ориентируйтесь на результаты на дистанции. Используйте плечо х1–х3 от общего баланса, чтобы снизить уровень агрессивности торговли.

Плечо х1 относительно баланса будет равно той сумме, которой вы обладаете. Например, если вы выделили 1000 USDT для торговли, это и есть х1 плечо. Для консервативных ботов используйте больше депозит, а для низколиквидных активов — задействуйте минимально необходимую сумму.

Для ботов со стоп-лоссом важно контролировать возможный убыток. Перед запуском обновите бэктест за последний месяц и оцените потенциальный убыток. Он не должен превышать 1–5% от вашего общего баланса.

Долгосрочные сеточные стратегии (консервативные)

В этой подборке представлены настройки для взятия быстрого тейка, а также боты, которые “тянут прибыль” при сохранении стабильности и регулярности сделок.

В качестве активов выбраны топ-альткоины с оптимальной волатильностью.

XRP Active WSOT Bot

Бот с частыми сделками для входа на локальных откатах. Использует динамичную сетку ордеров, фиксирует прибыль коротким тейк-профитом.

Максимальная длительность сделки за год: 12 дней

Сделок за год: 361

PnL за год чистыми: 200.11%

МПУ: -187.942 USDT/-18.84%

Депозит: 500 USDT (2 плечо)

ETH CG WSOT Bot

Бот с частыми сделками. Для входа учитывает скорость тренда и локальную коррекцию. Закрывает позицию по сигналу индикатора SAR.

Максимальная длительность сделки за год: 24 дня

Сделок за год: 166

PnL за год чистыми: 37.73%

МПУ: -230.47 USDT/-24.76%

Депозит: 1000 USDT (1 плечо)

LTC DCA WSOT Bot

Бот для входа от локальной перепроданности с дополнительной проверки силы и скорости тренда. Каждый последующих из четырех ордеров добавляется по стечению заданного времени.

Максимальная длительность сделки за год: 18 дней

Сделок за год: 127

PnL за год чистыми: 88.14%

МПУ: -295.73 USDT/-30.21%

Депозит: 1000 USDT (1 плечо)

LINK CG WSOT Bot

Бот с частыми сделками и классической сеткой ордеров для входа от локальной коррекции. Проверяет наличие тренда и скорость изменения цены. Для взятия тейка ждет сигнал на ускорение тренда.

Максимальная длительность сделки за год: 25 дней

Сделок за год: 155

PnL за год чистыми: 77.78%

МПУ: -274.317 USDT/-27.53%

Депозит: 1000 USDT (1 плечо)

Стратегии для среднесрочной торговли на волатильных активах

Данные боты можно отнести к категории «агрессивные», поскольку у них отсутствует стоп-лосс и выбраны активные монеты. Тем не менее мы тщательно оптимизировали их и протестировали на длительной дистанции.

SUI DCA WSOT Bot

Агрессивный бот с высокой частотой сделок, мгновенно открывает позицию (цена >0). Использует широкую DCA-сетку, размещая каждый ордер с заданным временным интервалом.

Максимальная длительность сделки за год: 18 дней

Сделок за год: 234

PnL за год чистыми: 204.58%

МПУ: -197.4479 USDT/-32.74%

Депозит: 500 USDT (2 плечо)

PENGU ADX Grid WSOT Bot

Консервативный бот на мем-коине с редкими сделками. Заходит в позицию на коррекции и использует динамичные ордера, которые добавляются на «локальном дне».

Максимальная длительность сделки за год: 7 дней

Сделок за год: 51

PnL за год чистыми: 203.92%

МПУ: -173.584899 USDT/-28.96%

Депозит: 300 USDT (2 плечо)

MAGIC CG WSOT Bot

Бот с умеренным количеством сделок. Открывает позицию при ускорении тренда на локальной коррекции. Учитывает наличие среднесрочного восходящего движения.

Максимальная длительность сделки за год: 17 дней

Сделок за год: 89

PnL за год чистыми: 85.82%

МПУ: -276.8387 USDT/-27.7%

Депозит: 1000 USDT (1 плечо)

Стратегии для отработки внутри дня (со стоп-лоссом)

Данные настройки применимы только для отработки среднесрочных сценариев по ряду in-play активов с потенциалом роста. В них задействуется короткая сетка и имеется стоп-лосс.

Чтобы достичь наилучших результатов, применяйте этих ботов при торговле по тренду в растущей фазе или в условиях повышенной волатильности.

BIO Trend WSOT Bot

Агрессивный бот со стоп-лоссом и короткой сеткой ордеров. Проверяет актуальность объемов на бирже Bybit. Входит в сделку при локальной коррекции. Подойдет исключительно для отработки ситуации на монете BIO.

Максимальная длительность сделки за месяц: 3 дня

Сделок за месяц: 89

PnL за месяц чистыми: 54.39%

МПУ: -82.67477 USDT/-8.27%

Депозит: 1000 USDT (1 плечо)

SOON Trend WSOT Bot

Агрессивный бот со стоп-лоссом для среднесрочной торговли, рассчитанный на работу с волатильным активом. Для работы в восходящем тренде, предназначен специально под текущую ситуацию с монетой SOON. Использует четыре динамичных ордера, добавляемых в позицию при локальном откате с учетом временного интервала.

Максимальная длительность сделки за месяц: 3 дня

Сделок за месяц: 67

PnL за месяц чистыми: 59.98%

МПУ: -77.67 USDT/-11.62%

Депозит: 1000 USDT (1 плечо)

SKL Trend WSOT Bot

Агрессивный бот со стоп-лоссом предназначен для отработки трендовой активности монеты SKL. Анализирует объем на бирже Bybit, открывает позицию при локальной коррекции. Для входа используется короткая сетка из трех ордеров.

Максимальная длительность сделки за месяц: день

Сделок за месяц: 44

PnL за месяц чистыми: 37.71%

МПУ: -45.97425 USDT/-4.6%

Депозит: 1000 USDT (1 плечо)

Мы в Veles уверены: наши боты и стратегии — ваш ключ к успеху в WSOT 2025.

Регистрируйтесь по нашей ссылке уже сегодня, подключайте ботов Veles и вперед — к победе!