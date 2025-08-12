WSOT 2025: Торгівля з Veles

Готові підкорити криптовалютний Олімп? World Series of Trading (WSOT) 2025 — найбільше в світі змагання з криптовалютної торгівлі з неймовірним призовим фондом $10,000,000 USDT!

Приєднуйтесь до нашої команди Veles — адже ми одна з найбільш технологічних платформ для алготрейдингу з найкращими бектестами — і станьте частиною нашої переможної історії!

Минулого року 400 користувачів Veles отримали гарантовані призи від Bybit, і ми посіли 9-те місце в СНД у турнірі. Реєстрація вже розпочалася — час діяти!

Чому варто брати участь із Veles?

Перевірені стратегії, з якими наші боти допоможуть вам обійти конкурентів.

А якщо ви ще не зареєстровані на Bybit, то ми даруємо 7 днів безкоштовного доступу до нашої платформи при реєстрації за нашим реферальним посиланням.

Приєднуйтесь до нашої команди та посилюйте результат разом з іншими трейдерами, і розділіть приз у розмірі $10 000 000! Чим вищий результат команди, тим більше нагород для кожного!

Veles розіграє 40 підписок на бектести ПРО серед усіх, хто приєднається до турніру з нашою командою!

І супербонуси для учасників:

Потужні боти для старту - унікальні інструменти для ефективного виступу та переваги над конкурентами.

Спеціальна група турніру в спільноті - де ви зможете ділитися досвідом, налаштуваннями і стратегіями для зростання результатів!

VELES РОЗІГРАЄ 80 БЕКТЕСТІВ PRO СЕРЕД УЧАСНИКІВ WSOT

Приєднуйтесь до команди VELES в глобальному турнірі WSOT і подвоюйте свої шанси на перемогу! Крім призів від біржі, ми даруємо ексклюзивні подарунки протягом усього турніру і головний приз у фіналі!

🎁 Наша бонусна програма на WSOT:

20 ТИЖНЕВИХ ПІДПИСОК НА БЕКТЕСТИ PRO.

Умови участі:

1. Запустіть нашого спеціального бота «WSOT». 2. Дочекайтеся завершення хоча б однієї угоди або просто не вимикайте бота до кінця турніру. 3. Важливо! Не змінюйте налаштування бота (можна коригувати депозит, плече і пару).

Серед усіх, хто запустив бота, щотижня ми будемо обирати 20 переможців.

🏆 Дати розіграшів - перший - 5/09, і наступний - 15/09.

ГОЛОВНИЙ РОЗІГРАШ

Після закінчення турніру серед усіх учасників команди VELES ми додатково розіграємо 40 підписок на місяць бектестів PRO, а це ваш ключ до глибокого аналізу ринку і тестування стратегій!

Умови прості: будьте в складі команди VELES і беріть участь в турнірі до самого фіналу!

Дата нагородження - 22/09.

Отже, у ваших руках 80 потужних інструментів для перемоги! Не пропустіть шанс!

Ми підготували для вас особливу добірку ботів, які допоможуть взяти максимум від цього турніру і показати високий результат!

Що потрібно знати перед запуском ботів?

Представлені налаштування ботів розраховані на велику кількість угод. Ви можете запустити кілька ботів, які вам сподобалися, або всю добірку відразу. Однак важливо враховувати ризики і правильно розподіляти депозит.

Орієнтуйтеся на результати на дистанції. Використовуйте плече х1–х3 від загального балансу, щоб знизити рівень агресивності торгівлі.

Плече х1 щодо балансу буде дорівнювати тій сумі, якою ви володієте. Наприклад, якщо ви виділили 1000 USDT для торгівлі, це і є х1 плече. Для консервативних ботів використовуйте більший депозит, а для низьколіквідних активів — задійте мінімально необхідну суму.

Для ботів зі стоп-лосом важливо контролювати можливий збиток. Перед запуском оновіть бектест за останній місяць і оцініть потенційний збиток. Він не повинен перевищувати 1-5% від вашого загального балансу.

Довгострокові сіткові стратегії (консервативні)

У цій добірці представлені налаштування для швидкого тейка, а також боти, які «тягнуть прибуток» при збереженні стабільності та регулярності угод.

В якості активів обрані топ-альткоїни з оптимальною волатильністю.

XRP Active WSOT Bot

Бот з частими угодами для входу на локальних відкатах. Використовує динамічну сітку ордерів, фіксує прибуток коротким тейк-прибутком.

Максимальна тривалість угоди за рік: 12 днів

Угод за рік: 361

PnL за рік чистим: 200,11%

МПУ: -187,942 USDT/-18,84%

Депозит: 500 USDT (2 плече)

ETH CG WSOT Bot

Бот з частими угодами. Для входу враховує швидкість тренду і локальну корекцію. Закриває позицію за сигналом індикатора SAR.

Максимальна тривалість угоди за рік: 24 дні

Угод за рік: 166

PnL за рік чистим: 37,73%

МПУ: -230,47 USDT/-24,76%

Депозит: 1000 USDT (1 плече)

LTC DCA WSOT Bot

Бот для входу від локальної перепроданості з додаткової перевірки сили і швидкості тренду. Кожен наступний з чотирьох ордерів додається за заданим часом.

Максимальна тривалість угоди за рік: 18 днів

Угод за рік: 127

PnL за рік чистим: 88,14%

МПУ: -295,73 USDT/-30,21%

Депозит: 1000 USDT (1 плече)

LINK CG WSOT Bot

Бот з частими угодами і класичною сіткою ордерів для входу від локальної корекції. Перевіряє наявність тренду і швидкість зміни ціни. Для взяття тейка чекає сигнал на прискорення тренду.

Максимальна тривалість угоди за рік: 25 днів

Угод за рік: 155

PnL за рік чистим: 77,78%

МПУ: -274,317 USDT/-27,53%

Депозит: 1000 USDT (1 плече)

Стратегії для середньострокової торгівлі на волатильних активах

Дані боти можна віднести до категорії «агресивні», оскільки у них відсутній стоп-лосс і вибрані активні монети. Проте ми ретельно оптимізували їх і протестували на тривалій дистанції.

SUI DCA WSOT Bot

Агресивний бот з високою частотою угод, миттєво відкриває позицію (ціна >0). Використовує широку DCA-сітку, розміщуючи кожен ордер із заданим часовим інтервалом.

Максимальна тривалість угоди за рік: 18 днів

Угод за рік: 234

PnL за рік чистим: 204,58%

МПУ: -197,4479 USDT/-32,74%

Депозит: 500 USDT (2 плече)

PENGU ADX Grid WSOT Bot

Консервативний бот на мем-коїні з рідкісними угодами. Заходить в позицію на корекції і використовує динамічні ордери, які додаються на «локальному дні».

Максимальна тривалість угоди за рік: 7 днів

Угод за рік: 51

PnL за рік чистим: 203,92%

МПУ: -173,584899 USDT/-28,96%

Депозит: 300 USDT (2 плече)

MAGIC CG WSOT Bot

Бот з помірною кількістю угод. Відкриває позицію при прискоренні тренду на локальній корекції. Враховує наявність середньострокового висхідного руху.

Максимальна тривалість угоди за рік: 17 днів

Угод за рік: 89

PnL за рік чистим: 85,82%

МПУ: -276,8387 USDT/-27,7%

Депозит: 1000 USDT (1 плече)

Стратегії для відпрацювання протягом дня (зі стоп-лосом)

Дані налаштування застосовуються тільки для відпрацювання середньострокових сценаріїв по ряду in-play активів з потенціалом зростання. У них задіяна коротка сітка і є стоп-лосс.

Щоб досягти найкращих результатів, застосовуйте цих ботів при торгівлі за трендом у фазі зростання або в умовах підвищеної волатильності.

BIO Trend WSOT Bot

Агресивний бот зі стоп-лосом і короткою сіткою ордерів. Перевіряє актуальність обсягів на біржі Bybit. Входить в угоду при локальній корекції. Підійде виключно для відпрацювання ситуації на монеті BIO.

Максимальна тривалість угоди за місяць: 3 дні

Угод за місяць: 89

PnL за місяць чистим: 54,39%

МПУ: -82,67477 USDT/-8,27%

Депозит: 1000 USDT (1 плече)

SOON Trend WSOT Bot

Агресивний бот зі стоп-лосом для середньострокової торгівлі, розрахований на роботу з волатильним активом. Для роботи в висхідному тренді, призначений спеціально під поточну ситуацію з монетою SOON. Використовує чотири динамічних ордери, що додаються в позицію при локальному відкаті з урахуванням тимчасового інтервалу.

Максимальна тривалість угоди за місяць: 3 дні

Угод за місяць: 67

PnL за місяць чистим: 59,98%

МПУ: -77,67 USDT/-11,62%

Депозит: 1000 USDT (1 плече)

SKL Trend WSOT Bot

Агресивний бот зі стоп-лосом призначений для відпрацювання трендової активності монети SKL. Аналізує обсяг на біржі Bybit, відкриває позицію при локальній корекції. Для входу використовується коротка сітка з трьох ордерів.

Максимальна тривалість угоди за місяць: день

Угод за місяць: 44

PnL за місяць чистим: 37,71%

МПУ: -45,97425 USDT/-4,6%

Депозит: 1000 USDT (1 плече)

Ми в Veles впевнені: наші боти і стратегії — ваш ключ до успіху в WSOT 2025

Реєструйтеся за нашим посиланням вже сьогодні, підключайте ботів Veles і вперед — до перемоги!