Рілсмейкер

Команда формує експертний контент і підтримує розвиток ком’юніті навколо Veles.

Формат роботи Віддалений
Рівень досвіду Middle
Зарплатна вилка Договірна

Основні обов’язки

  • Створювати 20+ Reels/Shorts на тиждень;
  • Відстежувати тренди — аналізувати TikTok Creative Center, YouTube Shorts, Reddit, X (Twitter) та адаптувати їх під крипто і фінтех;
  • Створювати креативи та меми — інтегрувати актуальні шаблони, звуки та візуальні геги, зберігаючи баланс між гумором і бренд-стилем;
  • Адаптувати відео під англомовний ринок за допомогою AI (HeyGen);
  • Нарізати довгі горизонтальні відео у короткі формати.

Вимоги

  • Досвід створення Reels/Shorts (портфоліо з 20+ відео);
  • Досвід роботи з ElevenLabs;
  • Насмотреність у ніші IT/фінтех/крипто;
  • Швидкість: від брифу до публікації ≤ 24 години без втрати якості.

Професійні навички

  • Монтаж у Premiere Pro, CapCut або аналогах;
  • Базовий After Effects (титри, анімації);
  • Досвід створення генеративного контенту (Sora, Veo3 тощо);
  • Креативність, ініціативність та вміння працювати з дедлайнами;
  • Англійська B2+ — читати тренд-репорти, знаходити саундтреки, розуміти меми.

Буде плюсом

-Досвід роботи з IT/крипто/фінтех продуктами;

  • Навички саунд-дизайну або моушн-графіки.

Ми пропонуємо

  • Цікаві задачі — глобальна аудиторія, складні теми та свобода творчості;
  • Можливість працювати у форматі фрилансу;
  • Конкурентна оплата (фікс + бонуси за віральність);
  • Ресурси для роботи — доступ до даних, дизайнер, бібліотека асетів;
  • Крута команда — цінуємо гумор, швидкість і якість.

