Рілсмейкер
Команда формує експертний контент і підтримує розвиток ком’юніті навколо Veles.
Формат роботи Віддалений
Рівень досвіду Middle
Зарплатна вилка Договірна
Основні обов’язки
- Створювати 20+ Reels/Shorts на тиждень;
- Відстежувати тренди — аналізувати TikTok Creative Center, YouTube Shorts, Reddit, X (Twitter) та адаптувати їх під крипто і фінтех;
- Створювати креативи та меми — інтегрувати актуальні шаблони, звуки та візуальні геги, зберігаючи баланс між гумором і бренд-стилем;
- Адаптувати відео під англомовний ринок за допомогою AI (HeyGen);
- Нарізати довгі горизонтальні відео у короткі формати.
Вимоги
- Досвід створення Reels/Shorts (портфоліо з 20+ відео);
- Досвід роботи з ElevenLabs;
- Насмотреність у ніші IT/фінтех/крипто;
- Швидкість: від брифу до публікації ≤ 24 години без втрати якості.
Професійні навички
- Монтаж у Premiere Pro, CapCut або аналогах;
- Базовий After Effects (титри, анімації);
- Досвід створення генеративного контенту (Sora, Veo3 тощо);
- Креативність, ініціативність та вміння працювати з дедлайнами;
- Англійська B2+ — читати тренд-репорти, знаходити саундтреки, розуміти меми.
Буде плюсом
-Досвід роботи з IT/крипто/фінтех продуктами;
- Навички саунд-дизайну або моушн-графіки.
Ми пропонуємо
- Цікаві задачі — глобальна аудиторія, складні теми та свобода творчості;
- Можливість працювати у форматі фрилансу;
- Конкурентна оплата (фікс + бонуси за віральність);
- Ресурси для роботи — доступ до даних, дизайнер, бібліотека асетів;
- Крута команда — цінуємо гумор, швидкість і якість.
