Рилсмейкер

Команда формирует экспертную повестку и поддерживает развитие комьюнити вокруг Veles.

Формат работы Удалённо
Требуемый уровень Middle
Вилка Договорная

Основные обязанности

  • Производить 20+ Reels/Shorts в неделю;
  • Отслеживать тренды — анализировать TikTok Creative Center, YouTube Shorts, Reddit, X (Twitter) и адаптировать их под крипту и финтех;
  • Создавать креатив и мемы — встраивать актуальные шаблоны, звуки и визуальные гэги, сохраняя баланс между юмором и бренд-стилем;
  • Адаптация роликов под англоязычный рынок с помощью ИИ (Heygen);
  • Нарезка длинных горизонтальных видео.

Требования

  • Опыт в создании Reels/Shorts (портфолио 20+ роликов);
  • Опыт работы в ElevenLabs;
  • Насмотренность в IT/финтех/крипто-нише;
  • Скорость: от брифа до публикации — ≤ 24 часа без потери качества.

Профессиональные навыки

  • Монтаж в Premiere Pro, CapCut и т.п;
  • Базовый After Effects (титры, анимации);
  • Создание генеративного контента в Sora, Veo3 и т.п;
  • Креативность, инициативность, дружба с дедлайнами;
  • Английский B2+ — читать тренд-репорты, искать саундтреки, понимать мемы.

Будет плюсом

  • Опыт работы с IT/крипто/финтех-продуктами;
  • Навыки саунд-дизайна или моушн-графики.

Мы предлагаем

  • Интересные задачи — глобальная аудитория, сложные темы и свобода творчества;
  • Возможность работать в формате фриланса;
  • Конкурентную оплату;
  • Ресурсы для работы — доступ к данным, дизайнер, библиотека ассетов;
  • Крутую команду — у нас ценят юмор, скорость и качество.

