Рилсмейкер
Команда формирует экспертную повестку и поддерживает развитие комьюнити вокруг Veles.
Формат работы Удалённо
Требуемый уровень Middle
Вилка Договорная
Основные обязанности
- Производить 20+ Reels/Shorts в неделю;
- Отслеживать тренды — анализировать TikTok Creative Center, YouTube Shorts, Reddit, X (Twitter) и адаптировать их под крипту и финтех;
- Создавать креатив и мемы — встраивать актуальные шаблоны, звуки и визуальные гэги, сохраняя баланс между юмором и бренд-стилем;
- Адаптация роликов под англоязычный рынок с помощью ИИ (Heygen);
- Нарезка длинных горизонтальных видео.
Требования
- Опыт в создании Reels/Shorts (портфолио 20+ роликов);
- Опыт работы в ElevenLabs;
- Насмотренность в IT/финтех/крипто-нише;
- Скорость: от брифа до публикации — ≤ 24 часа без потери качества.
Профессиональные навыки
- Монтаж в Premiere Pro, CapCut и т.п;
- Базовый After Effects (титры, анимации);
- Создание генеративного контента в Sora, Veo3 и т.п;
- Креативность, инициативность, дружба с дедлайнами;
- Английский B2+ — читать тренд-репорты, искать саундтреки, понимать мемы.
Будет плюсом
- Опыт работы с IT/крипто/финтех-продуктами;
- Навыки саунд-дизайна или моушн-графики.
Мы предлагаем
- Интересные задачи — глобальная аудитория, сложные темы и свобода творчества;
- Возможность работать в формате фриланса;
- Конкурентную оплату;
- Ресурсы для работы — доступ к данным, дизайнер, библиотека ассетов;
- Крутую команду — у нас ценят юмор, скорость и качество.
Мы всегда открыты для сильных специалистов, которые хотят развивать сложные технологичные продукты вместе с нами.