Розробка Москва

Android-розробник

Команда розробляє та розвиває мобільні застосунки для алгоритмічної торгівлі: від архітектури до оптимізації продуктивності та інтеграції з API. Працюємо з даними в реальному часі, торговими сигналами та створюємо стабільний UI для високих навантажень.

Формат роботи Офiс
Рівень досвіду Senior
Зарплатна вилка от 5000$

Основні обов’язки

  • Розробка та підтримка мобільних застосунків на платформі Android;
  • Архітектурне проєктування нових функцій і модулів;
  • Оптимізація продуктивності застосунків;
  • Проведення код-рев’ю та менторинг молодших розробників;
  • Взаємодія з дизайнерами, продакт-менеджерами та іншими розробниками;
  • Забезпечення високої якості коду та дотримання найкращих практик розробки;
  • Інтеграція з серверною частиною через API;
  • Участь у плануванні спринтів та оцінці задач.

Вимоги

  • Досвід роботи Android-розробником від 5 років;
  • Глибокі знання Java та Kotlin;
  • Досвід роботи з REST API;
  • Досвід роботи з Jetpack Compose;
  • Досвід роботи з Kotlin coroutines;
  • Розуміння принципів UI/UX для мобільної розробки;
  • Знання патернів проєктування: MVC, MVVM, MVP, MVI.

Ми пропонуємо

  • Конкурентну заробітну плату;
  • Повна зайнятість, графік 5/2;
  • Робота в офісі в центрі Москви;
  • Оплачувані відпустки та лікарняні;
  • Професійний розвиток і навчання за рахунок компанії;
  • Дружню та професійну команду.

