Розробка Москва
Android-розробник
Команда розробляє та розвиває мобільні застосунки для алгоритмічної торгівлі: від архітектури до оптимізації продуктивності та інтеграції з API. Працюємо з даними в реальному часі, торговими сигналами та створюємо стабільний UI для високих навантажень.
Формат роботи Офiс
Рівень досвіду Senior
Зарплатна вилка от 5000$
Основні обов’язки
- Розробка та підтримка мобільних застосунків на платформі Android;
- Архітектурне проєктування нових функцій і модулів;
- Оптимізація продуктивності застосунків;
- Проведення код-рев’ю та менторинг молодших розробників;
- Взаємодія з дизайнерами, продакт-менеджерами та іншими розробниками;
- Забезпечення високої якості коду та дотримання найкращих практик розробки;
- Інтеграція з серверною частиною через API;
- Участь у плануванні спринтів та оцінці задач.
Вимоги
- Досвід роботи Android-розробником від 5 років;
- Глибокі знання Java та Kotlin;
- Досвід роботи з REST API;
- Досвід роботи з Jetpack Compose;
- Досвід роботи з Kotlin coroutines;
- Розуміння принципів UI/UX для мобільної розробки;
- Знання патернів проєктування: MVC, MVVM, MVP, MVI.
Ми пропонуємо
- Конкурентну заробітну плату;
- Повна зайнятість, графік 5/2;
- Робота в офісі в центрі Москви;
- Оплачувані відпустки та лікарняні;
- Професійний розвиток і навчання за рахунок компанії;
- Дружню та професійну команду.
Ми завжди відкриті до сильних фахівців, які хочуть розвивати складні технологічні продукти разом із нами.