Разработка Москва
Android-разработчик
Команда разрабатывает и развивает мобильные приложения для алгоритмической торговли: от архитектуры до оптимизации и интеграции с API. Внутри — real-time данные, торговые сигналы и устойчивый UI под высокую нагрузку.
Формат работы Офис
Требуемый уровень Senior
Вилка от 5000$
Основные обязанности
- Разработка и поддержка мобильных приложений на платформе Android;
- Архитектурное проектирование новых функций и модулей;
- Оптимизация производительности приложений;
- Проведение код-ревью и наставничество младших разработчиков;
- Взаимодействие с командой дизайнеров, менеджеров продуктов и других разработчиков;
- Обеспечение высокого качества кода и соблюдение лучших практик разработки;
- Интеграция с серверной частью через API;
- Участие в планировании спринтов и оценке задач.
Требования
- Опыт работы Android разработчиком не менее 5 лет;
- Глубокие знания Java и Kotlin;
- Опыт работы с REST API;
- Опыт работы с Jetpack Compose;
- Опыт работы с Kotlin coroutines;
- Знание принципов UI/UX дизайна для мобильной разработки;
- Знание шаблонов проектирования, такие как MVC, MVVM, MVP, MVI.
Мы предлагаем
- Конкурентную заработную плату;
- График 5/2 — полный день, полная занятость;
- Работа в офисе в центре Москвы;
- Оплачиваемый отпуск и больничные;
- Профессиональный рост и обучение за счёт компании;
- Дружную команду профессионалов.
