Разработка Москва

Android-разработчик

Команда разрабатывает и развивает мобильные приложения для алгоритмической торговли: от архитектуры до оптимизации и интеграции с API. Внутри — real-time данные, торговые сигналы и устойчивый UI под высокую нагрузку.

Формат работы Офис
Требуемый уровень Senior
Вилка от 5000$

Основные обязанности

  • Разработка и поддержка мобильных приложений на платформе Android;
  • Архитектурное проектирование новых функций и модулей;
  • Оптимизация производительности приложений;
  • Проведение код-ревью и наставничество младших разработчиков;
  • Взаимодействие с командой дизайнеров, менеджеров продуктов и других разработчиков;
  • Обеспечение высокого качества кода и соблюдение лучших практик разработки;
  • Интеграция с серверной частью через API;
  • Участие в планировании спринтов и оценке задач.

Требования

  • Опыт работы Android разработчиком не менее 5 лет;
  • Глубокие знания Java и Kotlin;
  • Опыт работы с REST API;
  • Опыт работы с Jetpack Compose;
  • Опыт работы с Kotlin coroutines;
  • Знание принципов UI/UX дизайна для мобильной разработки;
  • Знание шаблонов проектирования, такие как MVC, MVVM, MVP, MVI.

Мы предлагаем

  • Конкурентную заработную плату;
  • График 5/2 — полный день, полная занятость;
  • Работа в офисе в центре Москвы;
  • Оплачиваемый отпуск и больничные;
  • Профессиональный рост и обучение за счёт компании;
  • Дружную команду профессионалов.

