Розробка Москва
Java-розробник
Команда розвиває торгову платформу з обробкою сигналів у реальному часі, інтеграцією через API та WebSocket, а також власним рушієм бектестингу й брокерською логікою.
Формат роботи Офiс
Рівень досвіду Middle+/Senior
Зарплатна вилка от 3000$
Основні обов’язки
- Розробка високонавантажених систем для автоматизованої торгівлі на криптовалютних біржах;
- Участь у проєктуванні архітектури системи та реалізації нових функціональностей;
- Оптимізація продуктивності та забезпечення стабільної роботи системи;
- Взаємодія з командою для обміну ідеями та покращення процесів;
- Проведення code review.
Вимоги
- Досвід розробки на Java або Kotlin від 5 років;
- Знання архітектурних патернів та принципів мікросервісної архітектури;
- Досвід роботи з Git;
- Гарне розуміння принципів ООП та патернів проєктування;
- Впевнене володіння бекенд-технологіями та супутньою інфраструктурою: Spring (Boot, Core, Web, Security), PostgreSQL, інструменти збірки (Maven/Gradle), інтеграційні протоколи (REST, SOAP), практики unit-тестування, а також Docker, RabbitMQ, Redis, Apache Kafka.
Буде плюсом
- Experience in trading on cryptocurrency exchanges;
- Experience in projects related to financial markets;
- Knowledge and hands-on experience with: CI/CD, ClickHouse, NoSQL databases (MongoDB, Cassandra, etc.), Nginx, Kubernetes (K8s), Spring WebFlux, Tomcat, GlassFish, integration testing.
Ми пропонуємо
- Конкурентну заробітну плату;
- Можливість впливати на архітектуру та технічні рішення;
- Повна зайнятість, графік 5/2;
- Робота в офісі в центрі Москви;
- Оплачувані відпустки та лікарняні;
- Професійний розвиток і навчання за рахунок компанії;
- Дружню та професійну команду.
Розкажіть про себе та свій досвід.
Ми завжди відкриті до сильних фахівців, які хочуть розвивати складні технологічні продукти разом із нами.