Розробка Москва

Java-розробник

Команда розвиває торгову платформу з обробкою сигналів у реальному часі, інтеграцією через API та WebSocket, а також власним рушієм бектестингу й брокерською логікою.

Формат роботи Офiс
Рівень досвіду Middle+/Senior
Зарплатна вилка от 3000$

Основні обов’язки

  • Розробка високонавантажених систем для автоматизованої торгівлі на криптовалютних біржах;
  • Участь у проєктуванні архітектури системи та реалізації нових функціональностей;
  • Оптимізація продуктивності та забезпечення стабільної роботи системи;
  • Взаємодія з командою для обміну ідеями та покращення процесів;
  • Проведення code review.

Вимоги

  • Досвід розробки на Java або Kotlin від 5 років;
  • Знання архітектурних патернів та принципів мікросервісної архітектури;
  • Досвід роботи з Git;
  • Гарне розуміння принципів ООП та патернів проєктування;
  • Впевнене володіння бекенд-технологіями та супутньою інфраструктурою: Spring (Boot, Core, Web, Security), PostgreSQL, інструменти збірки (Maven/Gradle), інтеграційні протоколи (REST, SOAP), практики unit-тестування, а також Docker, RabbitMQ, Redis, Apache Kafka.

Буде плюсом

  • Experience in trading on cryptocurrency exchanges;
  • Experience in projects related to financial markets;
  • Knowledge and hands-on experience with: CI/CD, ClickHouse, NoSQL databases (MongoDB, Cassandra, etc.), Nginx, Kubernetes (K8s), Spring WebFlux, Tomcat, GlassFish, integration testing.

Ми пропонуємо

  • Конкурентну заробітну плату;
  • Можливість впливати на архітектуру та технічні рішення;
  • Повна зайнятість, графік 5/2;
  • Робота в офісі в центрі Москви;
  • Оплачувані відпустки та лікарняні;
  • Професійний розвиток і навчання за рахунок компанії;
  • Дружню та професійну команду.

