Разработка Москва

Java-разработчик

Команда развивает систему с обработкой торговых сигналов, API и WebSocket-соединениями, собственным движком бэктестирования и брокерской логикой.

Формат работы Офис
Требуемый уровень Middle+/Senior
Вилка от 3000$

Основные обязанности

  • Разработка высоконагруженных систем для автоматизированной торговли на криптовалютных биржах;
  • Участие в проектировании архитектуры и реализации новых функциональностей;
  • Оптимизация производительности и обеспечение стабильной работы системы;
  • Взаимодействие с командой для обмена идеями и улучшения процессов;
  • Проведение code review.

Требования

  • Опыт разработки на Java или Kotlin от 5 лет;
  • Знание архитектурных паттернов и принципов микросервисной архитектуры;
  • Опыт работы с Git;
  • Хорошее понимание принципов ООП и шаблонов проектирования;
  • Уверенное владение бэкенд-технологиями и сопутствующей инфраструктурой: Spring (Boot, Core, Web, Security), PostgreSQL, инструменты сборки (Maven/Gradle), интеграционные протоколы (REST, SOAP), практики unit-тестирования, а также Docker, RabbitMQ, Redis, Apache Kafka.

Будет плюсом

  • Опыт торговли на криптовалютных биржах;
  • Опыт в проектах, связанных с финансовыми рынками;
  • Знания и навыки работы с: CI/CD, ClickHouse, NoSQL БД (MongoDB, Cassandra и др.), Nginx, K8S, Spring WebFlux, Tomcat, GlassFish, интеграционные тесты.

Мы предлагаем

  • Конкурентную заработную плату;
  • Возможность влиять на архитектуру и технические решения;
  • График 5/2 — полный день, полная занятость;
  • Работа в офисе в центре Москвы;
  • Оплачиваемый отпуск и больничные;
  • Профессиональный рост и обучение за счёт компании;
  • Дружную команду профессионалов.

