Разработка Москва
Java-разработчик
Команда развивает систему с обработкой торговых сигналов, API и WebSocket-соединениями, собственным движком бэктестирования и брокерской логикой.
Формат работы Офис
Требуемый уровень Middle+/Senior
Вилка от 3000$
Основные обязанности
- Разработка высоконагруженных систем для автоматизированной торговли на криптовалютных биржах;
- Участие в проектировании архитектуры и реализации новых функциональностей;
- Оптимизация производительности и обеспечение стабильной работы системы;
- Взаимодействие с командой для обмена идеями и улучшения процессов;
- Проведение code review.
Требования
- Опыт разработки на Java или Kotlin от 5 лет;
- Знание архитектурных паттернов и принципов микросервисной архитектуры;
- Опыт работы с Git;
- Хорошее понимание принципов ООП и шаблонов проектирования;
- Уверенное владение бэкенд-технологиями и сопутствующей инфраструктурой: Spring (Boot, Core, Web, Security), PostgreSQL, инструменты сборки (Maven/Gradle), интеграционные протоколы (REST, SOAP), практики unit-тестирования, а также Docker, RabbitMQ, Redis, Apache Kafka.
Будет плюсом
- Опыт торговли на криптовалютных биржах;
- Опыт в проектах, связанных с финансовыми рынками;
- Знания и навыки работы с: CI/CD, ClickHouse, NoSQL БД (MongoDB, Cassandra и др.), Nginx, K8S, Spring WebFlux, Tomcat, GlassFish, интеграционные тесты.
Мы предлагаем
- Конкурентную заработную плату;
- Возможность влиять на архитектуру и технические решения;
- График 5/2 — полный день, полная занятость;
- Работа в офисе в центре Москвы;
- Оплачиваемый отпуск и больничные;
- Профессиональный рост и обучение за счёт компании;
- Дружную команду профессионалов.
