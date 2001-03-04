Про компанію

«Трейдинг-це просто. І Veles тому доказ. Ми створили платформу, щоб люди могли заробляти, не відволікаючись від того, що їм дійсно важливо» – команда Veles.





Veles пропонує просте торгове рішення для користувачів, які володіють мінімальними знаннями в області трейдингу. У той же час досвідчені трейдери з легкістю автоматизують свої стратегії, використовуючи розширений функціонал платформи.

Veles був заснований в кінці 2021 року з місією надати автоматизоване і просте торгове рішення для користувачів, які володіють мінімальними знаннями в області трейдингу.





Статистика показує, що депозити тих, хто використовує нашу платформу, систематично зростає.

Також зростає і Veles-ми щодня розробляємо і тестуємо торгові інструменти, тісно співпрацюємо з біржами і навчаємо наших користувачів.

Багато хто відзначає, що трейдинг буває складним і вимагає багато часу. Але для тих, хто прагне зрозуміти його, Платформа Veles стане ідеальним торговим рішенням.





Принципи Veles:

1. Ваші інтереси-наш пріоритет, Veles завжди поруч

2. Розробляємо власні технології для вашого успіху

3. Ми ділимося досвідом з вами, щоб ви відчували впевненість