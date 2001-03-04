Торговий бот для CommEX

Використовуючи платформу Veles для біржі CommEX, ви зможете торгувати цифровою валютою за допомогою ботів! Звільняючи себе від ручної торгівлі та роботи зі складними графіками. З Veles ви можете налаштувати бота для класичного споту на CommEX, а також для торгівлі безстроковими ф'ючерсними контрактами.

Біржа CommEX була заснована в 2023 році-компанія викупила частку російського бізнесу у Binance. Це сталося після того, як найбільша світова біржа заявила про свій намір покинути російський ринок.

Реєструйтеся посиланням Veles на біржі CommEX.

Комісії CommEX

Детальніше про платформу Veles

Veles створений, щоб торгувати криптовалютою за допомогою болтів. Veles це-no-code платформа з простим і зрозумілим інтерфейсом. Підійде як новачкові, так і досвідченому трейдеру. Головне завдання торгових ботів Veles-спростити торговий процес і максимізувати прибуток.

Для того щоб почати використовувати ботів Veles досить вибрати вже готову стратегію або скористатися оптимальним набором вбудованих індикаторів для розробки власної стратегії. Передбачена можливість для торгівлі як на зростання, так і падіння ціни активу. Для торгівлі як однією парою, так і спільної роботи з цілим кластером торгових інструментів.

Скільки коштують послуги Veles?

Користувач нічого не платить, якщо Боти не приносять дохід. Комісія за використання сервісу починає стягуватися тільки з моменту отримання прибутку ботом. Розмір комісії становить 20% від одержуваного прибутку, але не більше 50 USD в місяць по кожному з трьох видів торгівлі: SPOT, Futures USDS-M, Futures Coin-M.

У чому перевага ботів Veles?

VELES-проста і зручна платформа для створення ботів на кріптовалютном ринку, для тих хто хоче торгувати, але не витрачати на це весь вільний час. Veles дозволяє безперебійно здійснювати торгівлю. Ми придумали легкий і зрозумілий інтерфейс, щоб ви розібралися і відразу зрозуміли, що вам робити і як все налаштовувати. Ми взяли на себе всю найскладнішу роботу і заздалегідь заклали в основу поведінки ботів потрібні стратегії, зробили для вас зручний шаблон. Вам залишається тільки вибрати стратегію на свій смак ― консервативну, помірну або агресивну і запустити готового бота для швидкого старту. На запуск готового шаблону у вас піде не більше 3 хвилин.

Детальніше про індикатори і готових стратегіях читайте в нашому WIKI.

Чи потрібно завантажувати Veles або тримати комп'ютер увімкненим, щоб боти працювали?

Користувачеві не потрібно тримати комп'ютер включеним 24/7, адже бот функціонує з хмарного сховища.

Як підключити інтерфейс Veles до CommEX за допомогою персонального API-ключа?

У Wiki є все покрокова інструкція по створенню API-ключа CommEX і підключенню до платформи Veles.

Які ризики виникають при використанні Платформи Veles з CommEX?

Використання Платформи Veles з CommEX абсолютно безпечно. Система спроектована спеціально для роботи на кріптобіржах, пройшла аудит безпеки і перевірена часом. API-ключ CommEX зберігає в собі виключно зашифровану інформацію про проведені транзакції. Для максимальної безпеки при створенні API-ключа перевірте, щоб була відключена опція виведення коштів. З цієї причини платформа не має доступу до ваших коштів.

Детальніше про API-ключ і його підключення ми написали в WIKI.