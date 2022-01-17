Ответы на часто задаваемые вопросы

🔸Как создать бота на платформе Veles?

Показали в этом видео

🔸Как подключить API к бирже?

Показали в этом видео

🔸Как работают Лонг и Шорт стратегии?

Показали в этом видео

🔸Как работает стратегия Мартингейл?

Показали в этом видео

🔸Какова сумма минимального депозита для работы бота Veles?

Биржа подняла лимиты. Поэтому мы рекомендуем установить минимальный депозит боту в промежутке от $120 до 300.

Бот разделяет депозит на части, в зависимости от количества ордеров в сетке. Каждый из ордеров в сетке должен удовлетворять требованию биржи по размеру минимального ордера. Депозита должно хватать для создания всей сетки ордеров сразу.

Если выпадает ошибка, то нужно: уменьшить количество страховочных ордеров\ добавить депозит\изменить плечо\ изменить торговую пару.

🔸Какой % прибыли лучше поставить?

Мы рекомендуем устанавливать % в диапазоне от 0,5% — 0,8% тогда бот будет быстро выходить из сделок и искать новую точку входа. Не рекомендуем ставить меньше 0,15% иначе комиссии на бирже нивелируют ваш доход.

🔸Наличие BNB обязательно для списания комиссии?

Да обязательно, так как BNB это монета биржи, а за каждую сделку биржа берет комиссию в своей монете. Мы рекомендуем купить и держать на бирже монеты на сумму $10. Veles будет работать и приносить вам прибыль.

🔸Какую сетку ордеров и процент мартингейла выбрать?

Мартингейл определяет на сколько % объем каждого следующего ордера сетки будет больше предыдущего. Чем больше мартингейл, тем меньший отскок цены понадобится, чтобы закрыть сделку в плюс.

Показали в этом видео

Чем больше мартингейл, тем меньше по объему будут первые ордеры сетки, это уменьшает прибыль при спокойном рынке, но сокращает риски при резком падении, так как лучше усредняется.

Veles рекомендует использовать мартингейл не меньше 5-7% и не менее 10 ордеров на Спотовой торговле.

На фьючерсной торговле лучше использовать мартингейл в 5–10% и не менее 13 ордеров.

🔸Что такое фильтры старта бота?

Фильтры – это параметр, необходимый для старта работы бота! Проще говоря, задача фильтров – показывать перепроданность и перекупленность рынка в целом, что помогает боту находить правильную точку входа. Сейчас у вас есть возможность использовать фильтры RSI и CCI, но в обозримом будущем появится много других фильтров.

Также мы создали шаблоны фильтров для вашего удобства.