Відповіді на поширені запитання

🔸Як створити бота на платформі Veles?

Показали в цьому відео

🔸Як підключити API до біржі?

Показали в цьому відео

🔸Як працюють Лонг і Шорт стратегії?

Показали в цьому відео

🔸Як працює стратегія Мартингейл?

Показали в цьому відео

🔸Яка сума мінімального депозиту для роботи бота Veles?

Біржа підняла ліміти. Тому ми рекомендуємо встановити мінімальний депозит боту в проміжку від $120 до 300.

Бот розділяє депозит на частини, залежно від кількості ордерів у сітці. Кожен з ордерів у сітці повинен задовольняти вимогу біржі за розміром мінімального ордера. Депозиту має вистачати для створення всієї сітки ордерів відразу.

Якщо випадає помилка, то потрібно: зменшити кількість страхувальних ордерів\ додати депозит\змінити плече\ змінити торгову пару.

🔸Який % прибутку краще поставити?

Ми рекомендуємо встановлювати % в діапазоні від 0,5% - 0,8% тоді бот буде швидко виходити з угод і шукати нову точку входу. Не рекомендуємо ставити менше 0,15% інакше комісії на біржі нівелюють ваш дохід.

🔸Наявність BNB обов’язкова для списання комісії?

Так обов’язково, так як BNB це монета біржі, а за кожну угоду біржа бере комісію в своїй монеті. Ми рекомендуємо купити і тримати на біржі монети на суму $10. Veles буде працювати і приносити вам прибуток.

🔸Яку сітку ордерів і відсоток мартингейла вибрати?

Мартингейл визначає на скільки % обсяг кожного наступного ордера сітки буде більшим за попередній. Чим більший мартингейл, тим менший відскік ціни знадобиться, щоб закрити угоду в плюс.

Детальніше у відео

Що більший мартингейл, то меншими за об’ємом будуть перші ордери сітки, це зменшує прибуток за спокійного ринку, але скорочує ризики в разі різкого падіння, оскільки краще усереднюється.

Veles рекомендує використовувати мартингейл не менше 5-7% і не менше 10 ордерів на спотовій торгівлі.

На ф’ючерсній торгівлі краще використовувати мартингейл у 5-10% і не менше 13 ордерів.

🔸Що таке фільтри старту бота?

Фільтри - це параметр, необхідний для старту роботи бота! Простіше кажучи, завдання фільтрів - показувати перепроданість і перекупленість ринку в цілому, що допомагає боту знаходити правильну точку входу. Зараз у вас є можливість використовувати фільтри RSI і CCI, але в найближчому майбутньому з’явиться багато інших фільтрів.

Також ми створили шаблони фільтрів для вашої зручності.