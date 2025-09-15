back
    Колесо фортуны возвращается: Veles × BingX
    Колесо фортуны возвращается: Veles × BingX

    Veles снова запускает совместный конкурс с биржей BingX! Это ваш шанс испытать удачу и получить дополнительные бонусы за торговлю.

    BingX — одна из самых удобных и функциональных бирж для трейдинга. Здесь каждый найдет что-то для себя. Платформа предлагает широкий выбор активов, удобный интерфейс и мощные инструменты для анализа. Быстрые сделки, надежность и комфорт — все, что нужно для успешной торговли.

    Участвуйте в розыгрыше, вращайте виртуальное колесо и выигрывайте призы. Каждый спин может принести вам бонусы для торговли или другие награды от BingX и Veles.

    🔥 Один удачный спин может принести до 1000 USDT.

    Как принять участие:

    — Зарегистрируйтесь на BingX, если аккаунта ещё нет.
    — Подключите ваш аккаунт через Veles с помощью API.
    — Зайдите в раздел акции «Колесо фортуны» на BingX.
    — Выполняйте задания ивента и получайте спины
    — Вращайте «Колесо фортуны» и получайте призы.

    Возможности для получения спинов:

    — Регистрация на бирже
    — Пополнение торгового счёта
    — Прохождение процедуры KYC
    — Спотовая торговля
    — Торговля на фьючерсах

    «Колесо фортуны» — это лёгкий способ получить бонусы за активность на бирже. Всё, что нужно — выполнить простые условия, крутить колесо и забирать награды.

    👉 Примите участие прямо сейчас

