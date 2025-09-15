Veles снова запускает совместный конкурс с биржей BingX! Это ваш шанс испытать удачу и получить дополнительные бонусы за торговлю.

BingX — одна из самых удобных и функциональных бирж для трейдинга. Здесь каждый найдет что-то для себя. Платформа предлагает широкий выбор активов, удобный интерфейс и мощные инструменты для анализа. Быстрые сделки, надежность и комфорт — все, что нужно для успешной торговли.

Участвуйте в розыгрыше, вращайте виртуальное колесо и выигрывайте призы. Каждый спин может принести вам бонусы для торговли или другие награды от BingX и Veles.



🔥 Один удачный спин может принести до 1000 USDT.

Как принять участие:

— Зарегистрируйтесь на BingX, если аккаунта ещё нет.

— Подключите ваш аккаунт через Veles с помощью API.

— Зайдите в раздел акции «Колесо фортуны» на BingX.

— Выполняйте задания ивента и получайте спины

— Вращайте «Колесо фортуны» и получайте призы.

Возможности для получения спинов:

— Регистрация на бирже

— Пополнение торгового счёта

— Прохождение процедуры KYC

— Спотовая торговля

— Торговля на фьючерсах

«Колесо фортуны» — это лёгкий способ получить бонусы за активность на бирже. Всё, что нужно — выполнить простые условия, крутить колесо и забирать награды.

👉 Примите участие прямо сейчас