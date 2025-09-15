Veles снова запускает совместный конкурс с биржей BingX! Это ваш шанс испытать удачу и получить дополнительные бонусы за торговлю.
BingX — одна из самых удобных и функциональных бирж для трейдинга. Здесь каждый найдет что-то для себя. Платформа предлагает широкий выбор активов, удобный интерфейс и мощные инструменты для анализа. Быстрые сделки, надежность и комфорт — все, что нужно для успешной торговли.
Участвуйте в розыгрыше, вращайте виртуальное колесо и выигрывайте призы. Каждый спин может принести вам бонусы для торговли или другие награды от BingX и Veles.
🔥 Один удачный спин может принести до 1000 USDT.
Как принять участие:
— Зарегистрируйтесь на BingX, если аккаунта ещё нет.
— Подключите ваш аккаунт через Veles с помощью API.
— Зайдите в раздел акции «Колесо фортуны» на BingX.
— Выполняйте задания ивента и получайте спины
— Вращайте «Колесо фортуны» и получайте призы.
Возможности для получения спинов:
— Регистрация на бирже
— Пополнение торгового счёта
— Прохождение процедуры KYC
— Спотовая торговля
— Торговля на фьючерсах
«Колесо фортуны» — это лёгкий способ получить бонусы за активность на бирже. Всё, что нужно — выполнить простые условия, крутить колесо и забирать награды.