Bitget & Veles: торговий конкурс із призами

Виграйте частку з 5 000 USDT і бонуси!

З 15 липня до 15 серпня 2025 року Bitget і Veles запускають торговий конкурс із призовим фондом до 5 000 USDT та ексклюзивними бонусами для нових користувачів. Підключайтеся, торгуйте та забирайте нагороди!

✅ Як брати участь?

Зареєструйтеся на Veles Finance, якщо ви ще не з нами.

Створіть торгового робота для автоматизації ваших стратегій.

Перейдіть за реферальним посиланням Veles і відкрийте рахунок на Bitget або підключіть існуючий через API.

Торгуйте ф’ючерсами, досягайте обсягів і змагайтеся за призи!

🏆 Нагороди

A. Торговий конкурс

Призовий фонд до 5 000 USDT розподіляється серед топ-10 трейдерів:

1 місце: 40% від пулу

2 місце: 20%

3 місце: 15%

4-10 місця: ділять 25%

Умови:

Мінімальний депозит: 100 USDT.

Торговий обсяг: від 10 млн до 100 млн USDT (що вищий обсяг, то більший пул - до 5 000 USDT).

Потрібно ≥ 20 учасників для розблокування призового фонду.

B. Бонуси для нових користувачів

Реєстрація + KYC через реферальне посилання Veles: $10 ф’ючерсний ваучер (перші 150 учасників). 15 днів підписки на Veles Backtests (перші 50 учасників). 10% знижка на комісії за ф’ючерсами (30 днів).

Перша угода через API Veles: $30 ф’ючерсний бонус (перші 250 учасників).

Виклик обсягу (через API Veles): $50K обсягу → $15 бонус (150 учасників). $250K обсягу → $30 бонус (100 учасників). $500K обсягу → $100 бонус (50 учасників).



❓ Чому варто брати участь?

Гнучкі нагороди: від бонусів для новачків до великих призів для топ-трейдерів.

Підтримка Veles: наші інструменти допоможуть оптимізувати ваші стратегії.

Зростання навичок: прокачайте торгівлю за допомогою автоматизації та аналітики.

⚠️ Важливо

Акція ексклюзивна для користувачів Veles.

Реєстрація через реферальне посилання Veles обов’язкова.

Нагороди нараховуються протягом 14 днів після завершення конкурсу.

Bitget залишає за собою право дискваліфікувати за порушення (шахрайство, маніпуляції тощо).

Не пропустіть шанс заробити і прокачати свої стратегії! Підключайтеся до Veles, торгуйте і перемагайте!

Удачі в конкурсі!