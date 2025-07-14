Bitget & Veles: торговий конкурс із призами
Виграйте частку з 5 000 USDT і бонуси!
З 15 липня до 15 серпня 2025 року Bitget і Veles запускають торговий конкурс із призовим фондом до 5 000 USDT та ексклюзивними бонусами для нових користувачів. Підключайтеся, торгуйте та забирайте нагороди!
✅ Як брати участь?
- Зареєструйтеся на Veles Finance, якщо ви ще не з нами.
- Створіть торгового робота для автоматизації ваших стратегій.
- Перейдіть за реферальним посиланням Veles і відкрийте рахунок на Bitget або підключіть існуючий через API.
- Торгуйте ф’ючерсами, досягайте обсягів і змагайтеся за призи!
🏆 Нагороди
A. Торговий конкурс
Призовий фонд до 5 000 USDT розподіляється серед топ-10 трейдерів:
- 1 місце: 40% від пулу
- 2 місце: 20%
- 3 місце: 15%
- 4-10 місця: ділять 25%
Умови:
- Мінімальний депозит: 100 USDT.
- Торговий обсяг: від 10 млн до 100 млн USDT (що вищий обсяг, то більший пул - до 5 000 USDT).
- Потрібно ≥ 20 учасників для розблокування призового фонду.
B. Бонуси для нових користувачів
- Реєстрація + KYC через реферальне посилання Veles:
- $10 ф’ючерсний ваучер (перші 150 учасників).
- 15 днів підписки на Veles Backtests (перші 50 учасників).
- 10% знижка на комісії за ф’ючерсами (30 днів).
- Перша угода через API Veles: $30 ф’ючерсний бонус (перші 250 учасників).
- Виклик обсягу (через API Veles):
- $50K обсягу → $15 бонус (150 учасників).
- $250K обсягу → $30 бонус (100 учасників).
- $500K обсягу → $100 бонус (50 учасників).
❓ Чому варто брати участь?
- Гнучкі нагороди: від бонусів для новачків до великих призів для топ-трейдерів.
- Підтримка Veles: наші інструменти допоможуть оптимізувати ваші стратегії.
- Зростання навичок: прокачайте торгівлю за допомогою автоматизації та аналітики.
⚠️ Важливо
- Акція ексклюзивна для користувачів Veles.
- Реєстрація через реферальне посилання Veles обов’язкова.
- Нагороди нараховуються протягом 14 днів після завершення конкурсу.
- Bitget залишає за собою право дискваліфікувати за порушення (шахрайство, маніпуляції тощо).
Не пропустіть шанс заробити і прокачати свої стратегії! Підключайтеся до Veles, торгуйте і перемагайте!
Удачі в конкурсі!