English Русский
Всі
Крипта з нуля
Акції Veles
Важливе
Торгові боти
Бектести
Стратегії
Новини криптовалют
Статистика Veles
Цифрова валюта
Bitget & Veles: торговий конкурс із призами
Дата публікації:
Час на читання:

Bitget & Veles: торговий конкурс із призами

Виграйте частку з 5 000 USDT і бонуси!

З 15 липня до 15 серпня 2025 року Bitget і Veles запускають торговий конкурс із призовим фондом до 5 000 USDT та ексклюзивними бонусами для нових користувачів. Підключайтеся, торгуйте та забирайте нагороди!

Як брати участь?

  • Зареєструйтеся на Veles Finance, якщо ви ще не з нами.
  • Створіть торгового робота для автоматизації ваших стратегій.
  • Перейдіть за реферальним посиланням Veles і відкрийте рахунок на Bitget або підключіть існуючий через API.
  • Торгуйте ф’ючерсами, досягайте обсягів і змагайтеся за призи!

🏆 Нагороди

A. Торговий конкурс

Призовий фонд до 5 000 USDT розподіляється серед топ-10 трейдерів:

  • 1 місце: 40% від пулу
  • 2 місце: 20%
  • 3 місце: 15%
  • 4-10 місця: ділять 25%

Умови:

  • Мінімальний депозит: 100 USDT.
  • Торговий обсяг: від 10 млн до 100 млн USDT (що вищий обсяг, то більший пул - до 5 000 USDT).
  • Потрібно ≥ 20 учасників для розблокування призового фонду.

B. Бонуси для нових користувачів

  • Реєстрація + KYC через реферальне посилання Veles:
    • $10 ф’ючерсний ваучер (перші 150 учасників).
    • 15 днів підписки на Veles Backtests (перші 50 учасників).
    • 10% знижка на комісії за ф’ючерсами (30 днів).
  • Перша угода через API Veles: $30 ф’ючерсний бонус (перші 250 учасників).
  • Виклик обсягу (через API Veles):
    • $50K обсягу → $15 бонус (150 учасників).
    • $250K обсягу → $30 бонус (100 учасників).
    • $500K обсягу → $100 бонус (50 учасників).

Чому варто брати участь?

  • Гнучкі нагороди: від бонусів для новачків до великих призів для топ-трейдерів.
  • Підтримка Veles: наші інструменти допоможуть оптимізувати ваші стратегії.
  • Зростання навичок: прокачайте торгівлю за допомогою автоматизації та аналітики.

⚠️ Важливо

  • Акція ексклюзивна для користувачів Veles.
  • Реєстрація через реферальне посилання Veles обов’язкова.
  • Нагороди нараховуються протягом 14 днів після завершення конкурсу.
  • Bitget залишає за собою право дискваліфікувати за порушення (шахрайство, маніпуляції тощо).

Не пропустіть шанс заробити і прокачати свої стратегії! Підключайтеся до Veles, торгуйте і перемагайте!

Удачі в конкурсі!

Теги

Акції Veles