Блокчейн простыми словами

Самый простой и понятный ответ на вопрос, что такое блокчейн, следующий: блокчейн - это файл, в котором записаны все транзакции, когда-либо совершённые с криптовалютой.

Это определение далеко не полное. В нём не хватает упоминания важнейших принципов работы, без которых файл с информацией о транзакциях нельзя называть блокчейном. А именно:

информация в файле записана в виде блоков;

файл является распределённым, то есть хранится на множестве компьютеров одновременно и синхронизируется между ними;

запись информации производится в строгом соответствии с принципами консенсуса, установленными для криптовалюты.

Вместе с этими принципами всё кажется уже не таким простым и понятным. Поэтому для начала давайте запомним базу (блокчейн - это файл, где хранятся записи об абсолютно всех транзакциях), а дальше, опираясь на неё, перейдём к деталям. На самом деле, разобраться в них вовсе не сложно.

Что такое блокчейн

Представьте себе, что мы создали цифровые деньги (для своей компьютерной игры, для внутренних расчётов в своей компании или для своего государства). И мы хотим точно знать:

кто, когда, кому и сколько денег перевёл;

у кого сколько денег есть сейчас.

Для этих целей мы начинаем записывать все переводы денег в книгу. Поскольку деньги цифровые, книга тоже будет цифровой. То есть не просто книгой, а базой данных. Эту базу данных мы называем блокчейном. И мы устанавливаем правило: транзакция считается состоявшейся только тогда, когда о ней есть запись в базе данных.

Согласно этому правилу, каждый раз, когда некая Татьяна переводит некоему Алексею деньги, она должна вписать информацию об этом в нашу книгу. Если записи нет, то деньги не считаются переведёнными. Каждый, кто откроет книгу, будет знать, что деньги всё ещё принадлежат Алисе.

Итак, блокчейн представляет собой единственный достоверный источник информации обо всех совершённых переводах созданных нами денег. Благодаря этому он становится и достоверным источником информации о том, кому какие суммы принадлежат в каждый конкретный момент.

Принципы работы блокчейна

У такого подхода к ведению записей о транзакциях есть несколько уязвимых мест.

Если любой может вписать в книгу запись о транзакции, то Маша, которая хочет навредить Татьяне, может написать в книге: “Татьяна перевела Алексею все свои деньги”. Спустя некоторое время Татьяна может тайком вырвать из книги страницу с записью о том, что она перевела Алексею деньги. А на новой странице написать, что перевела эти деньги не Алексею, а Дэну. В случае уничтожения книги будет невозможно проверить, у кого сколько денег должно быть.

В блокчейнах эти проблемы решаются на основе следующих принципов.

Запись о переводе денег может внести только тот, кто докажет, что у него есть доступ к распоряжению этими деньгами. В зашифрованной базе данных доступ осуществляется с помощью ключа шифрования. Лишь тот, у кого есть ключ от адреса, может вписать в книгу сведения о переводе денег с этого адреса. Таким образом, Маша не сможет перевести деньги Татьяне. Каждая “страница” (блок) начинается с хэша предыдущей “страницы” (блока). Хэш - это уникальный криптографический отпечаток данных. Даже при незначительном изменении данных в блоке, а тем более при удалении блока, хэш, с которого начинается следующий блок, не будет соответствовать предыдущему блоку. Это нарушит целостность блокчейна, и всем будет видно, в каком конкретно блоке произошло некорректное изменение. Таким образом, Татьяна не сможет незаметно уничтожить старую запись или исправить её. Любой человек может сохранить блокчейн на свой компьютер и синхронизировать его актуальное состояние с другими устройствами: добавлять в него новые блоки (“страницы” с записями о транзакциях) по мере их появления в сети. Даже если несколько копий будут уничтожены, остальные останутся. С них каждый желающий сможет сделать новые копии и продолжать вести реестр учёта транзакций. Таким образом, блокчейн практически невозможно уничтожить.

Суть блокчейна в том, что записи в него добавляются не по одной, а целыми блоками. Это можно сравнить с регулярным вклеиванием в книгу новых заполненных страниц. Именно поэтому блокчейн так и называется: block chain (цепочка блоков).

Отправители транзакций добавляют свои записи на “страницы”, которые ещё не вклеены в книгу. При добавлении блока в блокчейн валидатор этого блока (или майнер) проверяет, все ли транзакции соответствуют принятым в криптовалюте правилам. Например, он проверяет, каждый ли отправитель подписал свою транзакцию правильным ключом от того адреса, с которого он пытается отправить деньги. Только транзакции, соответствующие правилам, попадут в блок и вместе с ним будут записаны в блокчейн.

Основные плюсы и минусы блокчейна

Блокчейн - это надежная технология, которая предлагает ряд преимуществ перед традиционными системами.

Суть технологии блокчейна, его децентрализованная природа исключает необходимость в органе контроля. Каждый человек, при помощи копии файла блокчейна на собственном компьютере, может лично контролировать, что информация в блокчейне соответствует правилам и не изменяется. Система блокчейн стала первым техническим решением, благодаря которому информацию стало абсолютно невозможно подделать. Прозрачность блокчейна способствует формированию открытой финансовой системы, в которой обман становится бессмысленным. Ведь в любой ситуации легко проверить, откуда, куда и когда были переведены деньги. Технология блокчейна устраняет необходимость в посредниках при проведении финансовых транзакций. Банки, межбанковские клиринговые системы, международные платёжные системы, системы денежных переводов - всё это потребляет огромное количество ресурсов и увеличивает стоимость обслуживания финансовой системы. Блокчейн это простыми методами заменяет, оставляя лишь одного посредника: майнера или валидатора блока. Финансовая система, основанная на блокчейне, потребляет гораздо меньше ресурсов, чем традиционная банковская система, имеет меньше точек отказа и создаёт меньше препятствий для проведения транзакций, делает операции с деньгами более дешёвыми.

Но из этих преимуществ вытекают и недостатки технологии блокчейна.

Самостоятельный контроль означает и самостоятельную ответственность. Если продавец отпустит товар на основании транзакции, которая не попала в блокчейн, или транзакции с фейковыми токенами, никто не сможет помочь ему получить причитающиеся средства. Кроме того, необходимость самостоятельного контроля транзакции повышает требования к уровню технических знаний участников финансовых операций. Прозрачностью нередко злоупотребляют, чтобы под предлогом борьбы с отмыванием денег забрать у человека отправленные им монеты и не предоставить ничего взамен. Для борьбы с этим появляются приватные блокчейны, в которых никто не может отследить транзакции и обвинить отправителя криптовалюты в том, что его монеты или токены когда-то были задействованы в преступной деятельности. Если единственным посредником в любых финансовых операциях является майнер (валидатор блока), то критически важным при создании нового блокчейна становятся ответы на вопросы: кто будет на нём майнить (добавлять блоки), и как стимулировать его делать это честно, в строгом соответствии с изначально заложенными правилами. Не в каждой из экосистем блокчейнов удаётся найти стимулы для майнинга или для честной валидации. Где-то не удаётся привлечь достаточно мощностей майнеров, и хакеры пользуются этим для подмены информации. А где-то и самих валидаторов обвиняют в изменении данных.

В каких сферах можно использовать блокчейн

Первоначально блокчейн предполагалось использовать только для финансовой сферы. Именно с этой целью его создал Сатоши Накамото, и именно для этого блокчейн был внедрён в систему первой криптовалюты - Биткоина.

В финансовой сфере способы применения блокчейна понятны.

Блокчейн даёт возможность распоряжаться своими деньгами без чьего-либо разрешения. При условии честной работы майнеров всё, что нужно для отправки транзакции, - ключ от адреса.

Блокчейн надёжно удостоверяет, что ваши деньги - это ваши деньги.

Блокчейн помогает проконтролировать направления расходования средств (например, детьми, получателями субсидий или государствами).

Блокчейн позволяет легко доказать, что передача денег состоялась.

Блокчейн даёт возможность проверить, какие конкретно монеты или токены были переданы в рамках транзакции.

Но технологию блокчейна можно применять в любых сферах, где есть потребность в неизменяемой информации (например, в медицине или во многих государственных процессах) или в упрощённом добавлении новых данных в общую базу (например, при регистрации перехода прав собственности или при голосовании). Дело в том, что многие блокчейны позволяют добавить к транзакции дополнительную информацию и таким образом внести в блокчейн что-то кроме сведений о перемещении финансов.

Популярные блокчейн платформы

Первой блокчейн-платформой был Биткоин. Затем у него появились подражатели, блокчейны которых мало чем от него отличались (Лайткоин, Неймкоин), а впоследствии - и блокчейны, предлагающие дополнительные функции:

Монеро - блокчейн, на котором невозможен майнинг на специализированных устройствах (асиках), и майнером может стать каждый, у кого есть видеокарта;

Эфириум, Трон, Солана и другие блокчейны, в которых можно создавать гораздо более сложные смарт-контракты;

Polkadot, TON и Avalanche - системы блокчейнов, которые распределяют транзакции по нескольким цепочкам для оптимизации ресурсов.

Так, для пополнения баланса счёта на платформе Veles можно использовать несколько блокчейнов. Например, популярный токен USDT можно отправить на свой счёт через блокчейны BNB Smart Chain и TRON, а также через сети второго уровня (надстройки над блокчейном Ethereum): Arbitrum, Optimism и Polygon.

Если выбор блокчейна для пополнения аккаунта Veles кажется вам трудной задачей, вы можете обратиться за помощью к службе поддержки сайта. Специалисты с радостью вам помогут.

А крупные биржи, с которыми работает Veles, поддерживают ещё больше разных блокчейнов. С одной стороны, это может создавать дополнительные сложности при выборе, но с другой - увеличивает количество активов, доступных для торгов, а значит, расширяет спектр инструментов и возможностей для заработка при помощи торговых ботов Veles.

Перспективы этой технологии

Благодаря прозрачности, надёжности хранения и неизменности записей блокчейн имеет большие перспективы развития и распространения в качестве основной финансовой технологии будущего. Особенно актуальным его использование может стать для борьбы с теневыми финансами.

Большинство блокчейнов хранят информацию обо всех транзакциях вечно. Это делает слишком рискованным использование данной технологии преступниками. Ведь даже если сейчас технологии отслеживания не позволяют поймать преступника, воспользовавшегося блокчейном, информация о его действиях в блокчейне никуда не денется. Рано или поздно технологии совершенствуются, и преступника удастся выследить.

Если перевести все финансовые транзакции на публичные блокчейны, то для переводов преступных денег не останется возможности. Но государства, внедряющие цифровые валюты, предпочитают приватные блокчейны, доступ к информации из которых есть только у центробанков и спецслужб. Закрытый характер таких блокчейнов существенно снижает перспективы этой технологии.

Заключение

Блокчейн - это, простыми словами, способ распределённого хранения финансовой информации, то есть данных о том, кому какая криптовалюта принадлежит и кто куда какую криптовалюту перевёл. Основные принципы работы блокчейна - это