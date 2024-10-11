Блокчейн простими словами

Найпростіша і найзрозуміліша відповідь на запитання, що таке блокчейн, така: блокчейн - це файл, у якому записано всі транзакції, коли-небудь здійснені з криптовалютою.

Це визначення далеко не повне. У ньому не вистачає згадки найважливіших принципів роботи, без яких файл з інформацією про транзакції не можна називати блокчейном. А саме:

інформація у файлі записана у вигляді блоків;

файл є розподіленим, тобто зберігається на безлічі комп’ютерів одночасно і синхронізується між ними;

запис інформації здійснюється в суворій відповідності з принципами консенсусу, встановленими для криптовалюти.

Разом із цими принципами все здається вже не таким простим і зрозумілим. Тому для початку давайте запам’ятаємо базу (блокчейн - це файл, де зберігаються записи про абсолютно всі транзакції), а далі, спираючись на неї, перейдемо до деталей. Насправді, розібратися в них зовсім не складно.

Що таке блокчейн

Уявіть собі, що ми створили цифрові гроші (для своєї комп’ютерної гри, для внутрішніх розрахунків у своїй компанії або для своєї держави). І ми хочемо точно знати:

хто, коли, кому і скільки грошей перевів;

у кого скільки грошей є зараз.

Для цих цілей ми починаємо записувати всі перекази грошей у книгу. Оскільки гроші цифрові, книга теж буде цифровою. Тобто не просто книгою, а базою даних. Цю базу даних ми називаємо блокчейном. І ми встановлюємо правило: транзакція вважається такою, що відбулася, тільки тоді, коли про неї є запис у базі даних.

Згідно з цим правилом, щоразу, коли якась Тетяна переказує якомусь Олексію гроші, вона має вписати інформацію про це в нашу книгу. Якщо запису немає, то гроші не вважаються переведеними. Кожен, хто відкриє книгу, знатиме, що гроші все ще належать Алісі.

Отже, блокчейн являє собою єдине достовірне джерело інформації про всі здійснені перекази створених нами грошей. Завдяки цьому він стає і достовірним джерелом інформації про те, кому які суми належать у кожен конкретний момент.

Принципи роботи блокчейна

У такого підходу до ведення записів про транзакції є кілька вразливих місць.

1. Якщо будь-хто може вписати в книгу запис про транзакцію, то Маша, яка хоче зашкодити Тетяні, може написати в книзі: «Тетяна перевела Олексію всі свої гроші».

2. Через деякий час Тетяна може потайки вирвати з книги сторінку із записом про те, що вона переказала Олексію гроші. А на новій сторінці написати, що переказала ці гроші не Олексію, а Дену.

3. У разі знищення книги буде неможливо перевірити, у кого скільки грошей має бути.

У блокчейнах ці проблеми вирішуються на основі таких принципів.

1. Запис про переказ грошей може внести тільки той, хто доведе, що в нього є доступ до розпорядження цими грошима. У зашифрованій базі даних доступ здійснюється за допомогою ключа шифрування. Лише той, у кого є ключ від адреси, може вписати в книгу відомості про переказ грошей з цієї адреси. Таким чином, Маша не зможе переказати гроші Тетяні.

2. Кожна «сторінка» (блок) починається з хеша попередньої «сторінки» (блоку). Хеш - це унікальний криптографічний відбиток даних. Навіть у разі незначної зміни даних у блоці, а тим паче при видаленні блоку, хеш, з якого починається наступний блок, не відповідатиме попередньому блоку. Це порушить цілісність блокчейна, і всім буде видно, в якому конкретно блоці відбулася некоректна зміна. Таким чином, Тетяна не зможе непомітно знищити старий запис або виправити й

3. Будь-яка людина може зберегти блокчейн на свій комп’ютер і синхронізувати його актуальний стан з іншими пристроями: додавати в нього нові блоки («сторінки» із записами про транзакції) у міру їхньої появи в мережі. Навіть якщо кілька копій буде знищено, інші залишаться. З них кожен охочий зможе зробити нові копії та продовжувати вести реєстр обліку транзакцій. Таким чином, блокчейн практично неможливо знищити.

Суть блокчейна в тому, що записи в нього додаються не по одному, а цілими блоками. Це можна порівняти з регулярним вклеюванням у книгу нових заповнених сторінок. Саме тому блокчейн так і називається: block chain (ланцюжок блоків).

Відправники транзакцій додають свої записи на «сторінки», які ще не вклеєні в книгу. Під час додавання блоку в блокчейн валідатор цього блоку (або майнер) перевіряє, чи всі транзакції відповідають прийнятим у криптовалюті правилам. Наприклад, він перевіряє, чи кожен відправник підписав свою транзакцію правильним ключем від тієї адреси, з якої він намагається відправити гроші. Тільки транзакції, що відповідають правилам, потраплять у блок і разом із ним будуть записані в блокчейн.

Основні плюси та мінуси блокчейну

Блокчейн - це надійна технологія, яка пропонує низку переваг перед традиційними системами.

1. Суть технології блокчейна, його децентралізована природа виключає необхідність в органі контролю. Кожна людина, за допомогою копії файлу блокчейна на власному комп’ютері, може особисто контролювати, що інформація в блокчейні відповідає правилам і не змінюється. Система блокчейн стала першим технічним рішенням, завдяки якому інформацію стало абсолютно неможливо підробити.

2. Прозорість блокчейну сприяє формуванню відкритої фінансової системи, в якій обман стає безглуздим. Адже в будь-якій ситуації легко перевірити, звідки, куди і коли були переведені гроші.

3. Технологія блокчейну усуває необхідність у посередниках під час проведення фінансових транзакцій. Банки, міжбанківські клірингові системи, міжнародні платіжні системи, системи грошових переказів - усе це споживає величезну кількість ресурсів і збільшує вартість обслуговування фінансової системи. Блокчейн це простими методами замінює, залишаючи лише одного посередника: майнера або валідатора блоку. Фінансова система, заснована на блокчейні,

споживає набагато менше ресурсів, ніж традиційна банківська система,

має менше точок відмови і створює менше перешкод для проведення транзакцій,

робить операції з грошима дешевшими.

Але з цих переваг випливають і недоліки технології блокчейну.

Самостійний контроль означає і самостійну відповідальність. Якщо продавець відпустить товар на підставі транзакції, яка не потрапила в блокчейн, або транзакції з фейковими токенами, ніхто не зможе допомогти йому отримати належні кошти. Крім того, необхідність самостійного контролю транзакції підвищує вимоги до рівня технічних знань учасників фінансових операцій.

Прозорістю нерідко зловживають, щоб під приводом боротьби з відмиванням грошей забрати в людини надіслані нею монети і не надати нічого натомість. Для боротьби з цим з’являються приватні блокчейни, в яких ніхто не може відстежити транзакції і звинуватити відправника криптовалюти в тому, що його монети або токени колись були задіяні в злочинній діяльності.

Якщо єдиним посередником у будь-яких фінансових операціях є майнер (валідатор блока), то критично важливими при створенні нового блокчейна стають відповіді на запитання: хто на ньому майнитиме (додаватиме блоки), і як стимулюватиме його робити це чесно, у суворій відповідності до початково закладених правил. Не в кожній з екосистем блокчейнів вдається знайти стимули для майнінгу або для чесної валідації. Десь не вдається залучити достатньо потужностей майнерів, і хакери користуються цим для підміни інформації. А десь і самих валідаторів звинувачують у зміні даних.

У яких сферах можна використовувати блокчейн

Спочатку блокчейн передбачалося використовувати тільки для фінансової сфери. Саме з цією метою його створив Сатоші Накамото, і саме для цього блокчейн було впроваджено в систему першої криптовалюти - Біткоїна.

У фінансовій сфері способи застосування блокчейну зрозумілі.

Блокчейн дає можливість розпоряджатися своїми грошима без чийогось дозволу. За умови чесної роботи майнерів усе, що потрібно для відправлення транзакції, - ключ від адреси.

Блокчейн надійно засвідчує, що ваші гроші - це ваші гроші.

Блокчейн допомагає проконтролювати напрямки витрачання коштів (наприклад, дітьми, одержувачами субсидій або державами).

Блокчейн дає змогу легко довести, що передача грошей відбулася.

Блокчейн дає можливість перевірити, які конкретно монети або токени були передані в рамках транзакції.

Але технологію блокчейна можна застосовувати в будь-яких сферах, де є потреба в незмінній інформації (наприклад, у медицині або в багатьох державних процесах) або в спрощеному додаванні нових даних у загальну базу (наприклад, під час реєстрації переходу прав власності або під час голосування). Річ у тім, що багато блокчейнів дають змогу додати до транзакції додаткову інформацію і в такий спосіб внести в блокчейн щось окрім відомостей про переміщення фінансів.

Популярні блокчейн-платформи

Першою блокчейн-платформою був Біткоїн. Потім у нього з’явилися наслідувачі, блокчейни яких мало чим від нього відрізнялися (Лайткоїн, Неймкоїн), а згодом - і блокчейни, що пропонують додаткові функції:

Монеро - блокчейн, на якому неможливий майнінг на спеціалізованих пристроях (асіках), і майнером може стати кожен, хто має відеокарту;

Ефіріум, Трон, Солана та інші блокчейни, в яких можна створювати набагато складніші смарт-контракти;

Polkadot, TON і Avalanche - системи блокчейнів, які розподіляють транзакції за кількома ланцюжками для оптимізації ресурсів.

Так, для поповнення балансу рахунку на платформі Veles можна використовувати кілька блокчейнів. Наприклад, популярний токен USDT можна відправити на свій рахунок через блокчейни BNB Smart Chain і TRON, а також через мережі другого рівня (надбудови над блокчейном Ethereum): Arbitrum, Optimism і Polygon.

А великі біржі, з якими працює Veles, підтримують ще більше різних блокчейнів. З одного боку, це може створювати додаткові складнощі під час вибору, але з іншого - збільшує кількість активів, доступних для торгів, а отже, розширює спектр інструментів і можливостей для заробітку за допомогою торгових ботів Veles.

Перспективи цієї технології

Завдяки прозорості, надійності зберігання та незмінності записів блокчейн має великі перспективи розвитку та поширення як основна фінансова технологія майбутнього. Особливо актуальним його використання може стати для боротьби з тіньовими фінансами.

Більшість блокчейнів зберігають інформацію про всі транзакції вічно. Це робить занадто ризикованим використання цієї технології злочинцями. Адже навіть якщо зараз технології відстеження не дають змоги спіймати злочинця, який скористався блокчейном, інформація про його дії в блокчейні нікуди не дінеться. Рано чи пізно технології вдосконаляться, і злочинця вдасться вистежити.

Якщо перевести всі фінансові транзакції на публічні блокчейни, то для переказів злочинних грошей не залишиться можливості. Але держави, які впроваджують цифрові валюти, надають перевагу приватним блокчейнам, доступ до інформації з яких мають тільки центробанки і спецслужби. Закритий характер таких блокчейнів істотно знижує перспективи цієї технології.

Висновок

Блокчейн - це, простими словами, спосіб розподіленого зберігання фінансової інформації, тобто даних про те, кому яка криптовалюта належить і хто куди яку криптовалюту перевів. Основні принципи роботи блокчейна - це