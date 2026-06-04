Торговое состязание Veles × Bybit — Призовой пул до 20 000 USDT
Veles и Bybit запускают закрытое торговое состязание с призовым пулом до 20 000 USDT. Механика проста: торгуйте через ботов Veles на Bybit, накапливайте объём и получайте долю от общего приза — чем больше вы торгуете, тем крупнее становится пул.
Это закрытое событие — участвовать могут только пользователи Veles Finance, подключившие Bybit через API. Сторонние пользователи Bybit в акции не участвуют — это эксклюзив для нашей аудитории.
Как принять участие?
1. Зарегистрируйтесь на Bybit или войдите в существующий аккаунт.
2. Сгенерируйте API-ключ на Bybit и подключите его к Veles.
3. Зарегистрируйтесь в состязании Veles × Bybit через регистрационную ссылку на странице акции.
4. Только зарегистрированные пользователи участвуют в рейтинге и получают призы.
Торгуйте и зарабатывайте
- Наберите торговый объём от 50 000 USDT, чтобы квалифицироваться для участия.
- Получите долю от призового пула до 20 000 USDT.
- Чем больше ваш объём — тем крупнее финальный пул и ваша доля в нём.
Боты Veles формируют торговый объём в штатном режиме — никакой ручной торговли не требуется. Пока бот работает по выбранной стратегии, объём засчитывается в состязание автоматически. Каждая закрытая сделка приближает вас и к прибыли, и к призу.
Распределение наград
- Награды выплачиваются в течение 14 дней после окончания состязания.
- Распределение происходит пропорционально торговому объёму каждого участника и итоговому разблокированному призовому пулу.
Условия участия
- Регистрация в ивенте обязательна — только после неё объём начинает засчитываться.
- Для получения наград необходимо пройти верификацию личности Уровня 1 на Bybit.
- Учитывается только объём, накопленный после регистрации в период проведения акции.
- Минимальный порог для получения приза — суммарный торговый объём от 50 000 USDT.
- Текущий рейтинг обновляется ежедневно с задержкой на один день (T+1) и может меняться вплоть до завершения акции.
- При равном объёме у двух участников приоритет получает тот, кто достиг этого показателя раньше.