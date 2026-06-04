Торговое состязание Veles × Bybit — Призовой пул до 20 000 USDT

Veles и Bybit запускают закрытое торговое состязание с призовым пулом до 20 000 USDT. Механика проста: торгуйте через ботов Veles на Bybit, накапливайте объём и получайте долю от общего приза — чем больше вы торгуете, тем крупнее становится пул.

Это закрытое событие — участвовать могут только пользователи Veles Finance, подключившие Bybit через API. Сторонние пользователи Bybit в акции не участвуют — это эксклюзив для нашей аудитории.

Как принять участие?

1. Зарегистрируйтесь на Bybit или войдите в существующий аккаунт.

2. Сгенерируйте API-ключ на Bybit и подключите его к Veles.

3. Зарегистрируйтесь в состязании Veles × Bybit через регистрационную ссылку на странице акции.

4. Только зарегистрированные пользователи участвуют в рейтинге и получают призы.

Торгуйте и зарабатывайте

Наберите торговый объём от 50 000 USDT, чтобы квалифицироваться для участия.

Получите долю от призового пула до 20 000 USDT.

Чем больше ваш объём — тем крупнее финальный пул и ваша доля в нём.

Боты Veles формируют торговый объём в штатном режиме — никакой ручной торговли не требуется. Пока бот работает по выбранной стратегии, объём засчитывается в состязание автоматически. Каждая закрытая сделка приближает вас и к прибыли, и к призу.

Распределение наград

Награды выплачиваются в течение 14 дней после окончания состязания.

Распределение происходит пропорционально торговому объёму каждого участника и итоговому разблокированному призовому пулу.

Условия участия