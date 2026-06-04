Торгове змагання Veles × Bybit — Призовий пул до 20 000 USDT

Veles і Bybit запускають закрите торгове змагання з призовим пулом до 20 000 USDT. Механіка проста: торгуйте через ботів Veles на Bybit, накопичуйте обсяг і отримуйте частку від загального призу — чим більше ви торгуєте, тим більшим стає пул.

Це закрита подія — брати участь можуть лише користувачі Veles Finance, які підключили Bybit через API. Сторонні користувачі Bybit в акції не беруть участі — це ексклюзив для нашої аудиторії.

Як взяти участь?

Зареєструйтесь на Bybit або увійдіть до існуючого акаунту. Згенеруйте API-ключ на Bybit і підключіть його до Veles. Зареєструйтесь у змаганні Veles × Bybit через реєстраційне посилання на сторінці акції. Лише зареєстровані користувачі беруть участь у рейтингу та отримують призи.

Торгуйте і заробляйте

Наберіть торговий обсяг від 50 000 USDT, щоб кваліфікуватися для участі.

Отримайте частку від призового пулу до 20 000 USDT.

Чим більший ваш обсяг — тим більшим стає фінальний пул і ваша частка в ньому.

Боти Veles формують торговий обсяг у штатному режимі — жодної ручної торгівлі не потрібно. Поки бот працює за обраною стратегією, обсяг зараховується у змагання автоматично. Кожна закрита угода наближає вас і до прибутку, і до призу.

Розподіл нагород

Нагороди виплачуються протягом 14 днів після закінчення змагання.

Розподіл відбувається пропорційно торговому обсягу кожного учасника та підсумковому розблокованому призовому пулу.

Умови участі