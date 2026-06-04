Торгове змагання Veles × Bybit — Призовий пул до 20 000 USDT
Veles і Bybit запускають закрите торгове змагання з призовим пулом до 20 000 USDT. Механіка проста: торгуйте через ботів Veles на Bybit, накопичуйте обсяг і отримуйте частку від загального призу — чим більше ви торгуєте, тим більшим стає пул.
Це закрита подія — брати участь можуть лише користувачі Veles Finance, які підключили Bybit через API. Сторонні користувачі Bybit в акції не беруть участі — це ексклюзив для нашої аудиторії.
Як взяти участь?
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Зареєструйтесь на Bybit або увійдіть до існуючого акаунту.
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Згенеруйте API-ключ на Bybit і підключіть його до Veles.
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Зареєструйтесь у змаганні Veles × Bybit через реєстраційне посилання на сторінці акції.
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Лише зареєстровані користувачі беруть участь у рейтингу та отримують призи.
Торгуйте і заробляйте
- Наберіть торговий обсяг від 50 000 USDT, щоб кваліфікуватися для участі.
- Отримайте частку від призового пулу до 20 000 USDT.
- Чим більший ваш обсяг — тим більшим стає фінальний пул і ваша частка в ньому.
Боти Veles формують торговий обсяг у штатному режимі — жодної ручної торгівлі не потрібно. Поки бот працює за обраною стратегією, обсяг зараховується у змагання автоматично. Кожна закрита угода наближає вас і до прибутку, і до призу.
Розподіл нагород
- Нагороди виплачуються протягом 14 днів після закінчення змагання.
- Розподіл відбувається пропорційно торговому обсягу кожного учасника та підсумковому розблокованому призовому пулу.
Умови участі
- Реєстрація в івенті обов’язкова — лише після неї обсяг починає зараховуватися.
- Для отримання нагород необхідно пройти верифікацію особистості Рівня 1 на Bybit.
- Враховується лише обсяг, накопичений після реєстрації в період проведення акції.
- Мінімальний поріг для отримання призу — сумарний торговий обсяг від 50 000 USDT.
- Поточний рейтинг оновлюється щодня із затримкою на один день (T+1) і може змінюватися аж до завершення акції.
- При рівному обсязі у двох учасників пріоритет отримує той, хто досяг цього показника раніше.