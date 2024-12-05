Пошаговая регистрация на бирже Bybit

Биржа Bybit — популярная криптовалютная платформа, предлагающая трейдерам инструменты для торговли цифровыми активами по последнему слову прогресса. У участников рынка есть все возможные инструменты для заработка на курсах валют, такие как торговля с кредитным плечом и необходимая ликвидность для осуществления сделок на любой объем. Создание аккаунта — простой процесс, но требует внимания к деталям, особенно если вы планируете использовать все возможности биржи.

Рассмотрим подробно, как зарегистрироваться на ByBit, пройти верификацию и получить доступ к возможным бонусам.

Варианты регистрации на бирже Bybit

Для того чтобы создать аккаунт, у пользователей есть несколько вариантов: можно это сделать на сайте платформы или через приложение на телефоне.

На официальном сайте

Откройте официальный сайт платформы. Важно убедиться, что вы попали на нужный сайт. Мошенники не дремлют и существует много копий, которые могут украсть ваши данные Далее необходимо нажать на кнопку “Регистрация” в правом верхнем углу сайте Необходимо ввести свои данные. Биржа предоставляет выбор и можно ввести либо почту, либо номер телефона.

Подтвердите данные. На вашу почту или номер телефона, который вы указали, придет код подтверждения для завершения регистрации. Подтвердите условия биржи и пользовательское соглашение. Лучше внимательно ознакомиться с правилами Bybit во избежание дальнейших неприятных ситуаций и разбирательств со службой поддержки

Через приложение

У пользователей платформы есть возможность совершать свои торговые операции через приложение на телефоне. Оно имеет интуитивно понятный интерфейс и ничем не уступает WEB-версии. Регистрация через приложение не имеет особых отличий от регистрации на сайте и также очень проста:.

Установите приложение Bybit. Скачать его можно в App Store или Google Play. Оно совершенно бесплатно

Запустите приложение и в открывшемся окне нажмите на кнопку “Регистрация”

Необходимо будет ввести свои данные. Как и в web-версии у вас есть выбор – зарегистрироваться через почту или номер телефона.

Подтвердите подлинность данных. На вашу почту или номер телефона будет отправлен код. Его необходимо будет ввести для создания аккаунта. Ознакомьтесь с условиями биржи и пользовательским соглашением, подтвердите и завершите регистрацию

Верификация личности

После создания учетной записи для получения полного доступа к функциям Bybit потребуется пройти процедуру верификации KYC (Know Your Customer). Верификация не только повышает безопасность, но и позволяет использовать весь спектр возможностей, таких как вывод больших сумм и участие в торговых конкурсах.

Зайдите в раздел «Верификация»: На сайте или в приложении ByBit откройте настройки профиля и найдите раздел «Верификация». Загрузите необходимые документы: ByBit запросит загрузку документа, удостоверяющего личность (например, паспорт, водительские права или ID-карта). Фотография документа должна быть четкой и полной. Пройдите проверку личности: После отправки документа вас могут попросить сделать селфи или пройти дополнительную видео-проверку для подтверждения личности. Дождитесь завершения проверки: Процесс верификации может занять от нескольких минут до нескольких часов. После успешной проверки вы получите уведомление, и ваш аккаунт будет полностью активирован.

Бонусы за регистрацию

ByBit регулярно предлагает бонусы для новых пользователей. Чтобы получить бонус, ознакомьтесь с актуальными предложениями на сайте или в приложении.

Приветственный бонус: Часто Bybit предлагает бонусы в виде небольших сумм на баланс аккаунта для новых пользователей после регистрации и выполнения первых торговых операций. Реферальные программы: ByBit также имеет программу приглашений, где вы можете получить бонусы за привлечение других пользователей. Чем больше друзей зарегистрируется по вашей ссылке и начнут торговать, тем больше бонусов можно получить. Торговые бонусы и скидки на комиссии: В некоторых случаях биржа также предоставляет скидки на торговые комиссии или доступ к уникальным предложениям и функциям.

Заключение

Регистрация на Bybit — процесс интуитивно понятный и не требует сложных действий. Вы можете выбрать удобный способ регистрации, будь то сайт или мобильное приложение. Завершение верификации поможет вам открыть полный доступ к функциям платформы и повысит уровень безопасности. А с бонусами для новых пользователей ByBit делает старт на платформе еще более привлекательным.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли зарегистрироваться на бирже Bybit из России?

Да, биржа не вводит никаких ограничений для жителей России. Если вдруг произойдет такое и биржа перестанет сотрудничать с российским рынком, то пользователи будут предупреждены заранее.

Можно ли зарегистрироваться если тебе нет 18 лет?

Нет, участники рынка моложе 18 лет не могут осуществлять торговые операции на бирже. Чтобы биржа убедилась, что вам есть 18 лет, для этого существует процедура KYC.

Почему именно Bybit?

Основным преимуществом является то, что для пользователей из России нет никаких ограничений. Помимо всего прочего на бирже существует множество инструментов для заработка, начиная от интуитивно понятного интерфейса и заканчивая возможностью торговать на платформе для создания ботов Veles со всеми удобствами биржи.