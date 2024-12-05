Bybit Реєстрація: покрокова інструкція з реєстрації на біржі Байбіт

Біржа Bybit - популярна криптовалютна платформа, що пропонує трейдерам інструменти для торгівлі цифровими активами за останнім словом прогресу. В учасників ринку є всі можливі інструменти для заробітку на курсах валют, як-от торгівля з кредитним плечем і необхідна ліквідність для здійснення угод на будь-який обсяг. Створення акаунта - простий процес, але вимагає уваги до деталей, особливо якщо ви плануєте використовувати всі можливості біржі.

Розглянемо детально, як зареєструватися на ByBit, пройти верифікацію та отримати доступ до можливих бонусів.

Варіанти реєстрації на біржі Bybit

Для того щоб створити акаунт, у користувачів є кілька варіантів: можна це зробити на сайті платформи або через додаток на телефоні.

На офіційному сайті

1. Відкрийте офіційний сайт платформи. Важливо переконатися, що ви потрапили на потрібний сайт. Шахраї не дрімають і існує багато копій, які можуть вкрасти ваші дані

2. Далі необхідно натиснути на кнопку «Реєстрація» в правому верхньому кутку сайті

3. Необхідно ввести свої дані. Біржа надає вибір і можна ввести або пошту, або номер телефону.

4. Підтвердіть дані. На вашу пошту або номер телефону, який ви вказали, прийде код підтвердження для завершення реєстрації.

5. Підтвердіть умови біржі та угоду користувача. Краще уважно ознайомитися з правилами Bybit, щоб уникнути подальших неприємних ситуацій і розглядів зі службою підтримки

Через додаток

У користувачів платформи є можливість здійснювати свої торгові операції через додаток на телефоні. Він має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і нічим не поступається WEB-версії. Реєстрація через додаток не має особливих відмінностей від реєстрації на сайті і також дуже проста:

1. Встановіть додаток Bybit. Завантажити його можна в App Store або Google Play. Він абсолютно безкоштовний

2. Запустіть додаток і у вікні, що відкрилося, натисніть на кнопку «Реєстрація»

3. Необхідно буде ввести свої дані. Як і в web-версії, у вас є вибір - зареєструватися через пошту або номер телефону.

4. Підтвердіть справжність даних. На вашу пошту або номер телефону буде надіслано код. Його необхідно буде ввести для створення акаунта.

5. Ознайомтеся з умовами біржі та призначеною для користувача угодою, підтвердіть і завершіть реєстрацію

Верифікація особистості

Після створення облікового запису для отримання повного доступу до функцій ByBit потрібно буде пройти процедуру верифікації KYC (Know Your Customer). Верифікація не тільки підвищує безпеку, а й дає змогу використовувати весь спектр можливостей, як-от виведення великих сум і участь у торгових конкурсах.

1. Зайдіть у розділ «Верифікація»: На сайті або в додатку ByBit відкрийте налаштування профілю і знайдіть розділ «Верифікація».

2. Завантажте необхідні документи: ByBit запросить завантаження документа, що посвідчує особу (наприклад, паспорт, водійські права або ID-картка). Фотографія документа має бути чіткою та повною.

3. Пройдіть перевірку особистості: Після надсилання документа вас можуть попросити зробити селфі або пройти додаткову відео-перевірку для підтвердження особи.

4. Дочекайтеся завершення перевірки: Процес верифікації може зайняти від кількох хвилин до кількох годин. Після успішної перевірки ви отримаєте повідомлення, і ваш акаунт буде повністю активовано.

Бонуси за реєстрацію

ByBit регулярно пропонує бонуси для нових користувачів. Щоб отримати бонус, ознайомтеся з актуальними пропозиціями на сайті або в застосунку.

1. Вітальний бонус: Часто ByBit пропонує бонуси у вигляді невеликих сум на баланс облікового запису для нових користувачів після реєстрації та виконання перших торгових операцій.

2. Реферальні програми: ByBit також має програму запрошень, де ви можете отримати бонуси за залучення інших користувачів. Чим більше друзів зареєструється за вашим посиланням і почнуть торгувати, тим більше бонусів можна отримати.

3. Торгові бонуси та знижки на комісії: У деяких випадках біржа також надає знижки на торгові комісії або доступ до унікальних пропозицій і функцій.

Висновок

Реєстрація на ByBit - процес інтуїтивно зрозумілий і не вимагає складних дій. Ви можете вибрати зручний спосіб реєстрації, чи то сайт, чи то мобільний додаток. Завершення верифікації допоможе вам відкрити повний доступ до функцій платформи і підвищить рівень безпеки. А з бонусами для нових користувачів ByBit робить старт на платформі ще більш привабливим.

Часті запитання

1. Чи можна зареєструватися на біржі Bybit з Росії?

Так, біржа не вводить жодних обмежень для жителів Росії. Якщо раптом станеться таке і біржа перестане співпрацювати з російським ринком, то користувачі будуть попереджені заздалегідь.

2. Чи можна зареєструватися якщо тобі немає 18 років?

Ні, учасники ринку молодше 18 років не можуть здійснювати торгові операції на біржі. Щоб біржа переконалася, що вам є 18 років, для цього існує процедура KYC.

3. Чому саме Bybit?

Основною перевагою є те, що для користувачів з Росії немає жодних обмежень. Крім усього іншого на біржі існує безліч інструментів для заробітку, починаючи від інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу і закінчуючи можливістю торгувати на платформі для створення ботів Veles з усіма зручностями біржі.