Листинг Catizen (CATI) - что необходимо знать

20 сентября состоялся листинг токена CATI на всех крупных криптовалютных биржах, который принадлежит известной телеграм-игре CATIZEN. У пользователей теперь есть долгожданная возможность продать свои накопленные токены за реальные деньги, которые проект выдаст им путем аирдропа.

Catizen - суть проекта и его достижения

Игра по сути своей проста. Основная суть заключается в “скрещивании” двух котиков одинакового уровня, чтобы получился котик следующего уровня. В целом, как бы смешно это не звучало, это все. Конца у этой механики нет и уровни котов бесконечны.

Чем выше уровень кота, тем больше монет в секунду он приносит. Эта механика схожа с пассивным доходом игры Hamster Kombat, но отличием является то, что в Catizen это основная механика.

Помимо основных токенов, которые добывают коты $vKITTY, в игре также есть токены $FISH. Их можно получить путем активности в проекте, приглашении друзей, проведении внутренних транзакций, а также подписываясь на партнеров проекта.

Эти монетки нужны для нескольких вещей:

Для использования их в рыбалке. Это своего рода казино в игре, где можно выиграть либо токены $vKITTY, либо еще больше токенов $FISH. Для покупки котов более высокого уровня. Для покупки автобота, который самостоятельно, без вашего участия скрещивает котов и который стоил 3900 $FISH.

За свое недолгое существование проект успел собрать перечень достижений, которые помогут ему закрепиться в криптосообществе в будущем.

CATIZEN получил признание от основателя TON Foundation, а также генерального директора TOP Labs во втором квартале 2024 года.

В этом же временном промежутке крипто-коты в телеграме заняли первое место в Application Battle of The Open League. Это конкурс за самое лучшее приложение на базе TON.

После в проект CATIZEN были инвестиции от Hashkey Capital, TOP, Folius Ventures и Binance Labs. И напоследок проект вновь занял первое место в конкурсе за самое лучшее приложение на базе TON.

Финальным этапом, чтобы закрепиться как серьезный проект, было объявление о листингах на всех крупнейших площадках по купле-продаже криптовалюты.

На каких биржах доступен

Токен CATI доступен на всех крупных криптовалютных биржах, и проблем с его покупкой или продажей не возникает у пользователей.

Вот перечень бирж, на которых торгуется токен CATI:

Bybit

OKX

Binance

BingX

Gate.io

Bitget

KuCoin

На этих площадках пользователи проекта могут продать свои нафармленые токены за стейблкоины, а их после продать за фиатные деньги с помощью P2P рынков.

Как можно получить токены CATI

Получить токены можно двумя способами:

Нафармив их в игре с помощью игровой активности и участии в развитии проекта. Проект раздал путем аирдропа токен CATI всем пользователям, распределив их таким способом, что у тех, кто проявлял наибольшую активность, получили больше монет, чем те, кто толком не принимал участие и мало играл. Приобрести монеты на криптовалютных биржах на спотовом или деривативном рынке (открыть лонг позицию).

На момент написания статьи цена за 1 токен CATI равна $0.8.

Торговля Catizen на бирже

В любой момент на любой крупной площадке пользователи могут продать или приобрести токен CATI.

Рынок фьючерсов дает возможность заработать на курсе цены как на его повышении, так и на падении. Одним из основных отличий торговли токена CATI от спотового рынка на рынке фьючерсов является возможность использования кредитного плеча.

Этот инструмент при правильном подходе и использовании его в рамках вашей торговой стратегии поможет заработать максимальный потенциал со сделки.

Чтобы использовать все возможные инструменты биржи для торговли токеном CATI максимально эффективно, лучше использовать для торговли автоматизированную платформу Veles.

На платформе доступны готовые боты под следующие биржи:

Главным отличием от торговли руками является отсутствие эмоций и импульсивных решений.

Необходимо задать боту желаемые параметры для входа и выхода, и алгоритм самостоятельно войдет в позицию, выставит стоп-лосс, а также дождется закрытия и зафиксирует профит.

Платформа Veles отлично подойдет для любых торговых решений:

Инвестиционные. Настройте широкую сетку ордеров, а также при необходимости крупные таймфреймы у индикаторов. Среднесрочные. Бот может определить потенциал сделки с функцией закрытия позиции по сигналу индикатора. Настройте сетку ордеров на открытие и закрытие, и бот будет сопровождать позицию от начала до ее конца. Внутридневные. Настраиваемые индикаторы для входа на коротких таймфреймах, а также короткая сетка ордеров или входы и выходы одним ордером дадут возможность зарабатывать на волатильности актива короткими и маленькими по длительности сделками.

Платформа Veles сотрудничает со всеми крупными биржами. Помимо всего прочего, она является ТОП-5 брокеров биржи Bybit. Можно подключить биржу в один клик за одну минуту и сразу начать торговать.

Дорожная карта и планы на будущее

Разработка и запуск своей мини-игры CATIZEN Создание собственного пула ликвидности CATIZEN Launch Pool Создание и запуск платформы в игровом секторе. Интеграция NFT и Метавселенной Развитие в Web3-секторе на мобильных устройствах

В 2024 году ожидается создание Catizen Game Center. Это игровая платформа, на базе которой будут создаваться и запускаться решения фаундеров Play-to-Earn игр.

И уже в 2025 году проект планирует внедрить рекламную систему Web3. Цель этих задач в том, чтобы привлечь больше пользователей и сохранить их вовлеченность в проект.

В случае реализации всех планов Catizen у проекта есть все возможности закрепиться в игровом криптовалютном секторе и Web3.

Заключение

Никто не отрицает, что хайп на телеграм-игры обрел мировой охват, и каждое приложение, которое на слуху, имеет многомиллионную аудиторию. Но не стоит забывать, что текущий ажиотаж на эти проекты очень схож с NFT-сектором в свое время.

Теперь давайте вспомним хоть один NFT-проект, который дожил до наших дней и сохранил хотя бы 50% от своей аудитории.

Криптовалютный сектор имеет особенность набирать хайп с ровного места и до мирового масштаба. А после сдуваться с такой же скоростью. Помните, что инвестировать в токены таких проектов – это более высоко рискованно, чем в мем-токены. Наилучшим решением будет торговля активов в первые дни листинга и в будущем забыть про них и ждать новый хайп.

Часто задаваемые вопросы

1. Я не хочу продавать токены на бирже и не хочу торговать. Как мне их держать с большей результативностью?

Есть два способа:

Держать токены на бирже или на кошельке и ждать желаемого курса цены для продажи. Кинуть токены в стейкинг, либо в самом приложении Catizen, либо найти пулы на бирже и воспользоваться ими.

2. Что нужно для того, чтобы вывести токены на биржу?

Чтобы вывести монеты CATI на биржу, вам потребуется ввести уникальный идентификатор пользователя (UID), адрес кошелька в сети TON и мемо и после дождаться перевода монет на аккаунт биржи.

3. От чего зависит количество получаемых токенов CATI?

Количество получаемых токенов зависит от игровой активности, накопления внутриигровой валюты vKITTY, выполнения заданий и участия в программе рефералов.

4. Как заработать на листинге игры-тапалки?

Чтобы заработок на листинге был безопасным и максимально эффективным, достаточно запустить ботов Veles со стратегией spot-short. В алгоритмы уже заложены все риски, учтена волатильность актива, и в случае разворота цены позиции будут закрыты автоматически.