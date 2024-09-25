Лістинг Catizen (CATI) - що необхідно знати

20 вересня відбувся лістинг токена CATI на всіх великих криптовалютних біржах, який належить відомій телеграм-грі CATIZEN. У користувачів тепер є довгоочікувана можливість продати свої накопичені токени за реальні гроші, які проєкт видасть їм шляхом аірдропу.

Catizen - суть проєкту і його досягнення

Гра по суті своїй проста. Основна суть полягає в «схрещуванні» двох котиків однакового рівня, щоб вийшов котик наступного рівня. Загалом, як би смішно це не звучало, це все. Кінця у цієї механіки немає і рівні котів нескінченні.

Що вищий рівень кота, то більше монет на секунду він приносить. Ця механіка схожа з пасивним доходом гри Hamster Kombat, але відмінністю є те, що в Catizen це основна механіка.

Крім основних токенів, які добувають коти $vKITTY, у грі також є токени $FISH. Їх можна отримати шляхом активності в проєкті, запрошення друзів, проведення внутрішніх транзакцій, а також підписуючись на партнерів проєкту.

Ці монетки потрібні для кількох речей:

1. Для використання їх у риболовлі. Це свого роду казино в грі, де можна виграти або токени $vKITTY, або ще більше токенів $FISH.

2. Для купівлі котів вищого рівня.

3. Для покупки автобота, який самостійно, без вашої участі схрещує котів і який коштував 3900 $FISH.

За своє недовге існування проєкт встиг зібрати перелік досягнень, які допоможуть йому закріпитися в криптоспільноті в майбутньому.

CATIZEN отримав визнання від засновника TON Foundation, а також генерального директора TOP Labs у другому кварталі 2024 року.

У цьому ж часовому проміжку крипто-коти в телеграмі посіли перше місце в Application Battle of The Open League. Це конкурс за найкращий додаток на базі TON.

Потім у проєкт CATIZEN були інвестиції від Hashkey Capital, TOP, Folius Ventures і Binance Labs. І наостанок проєкт знову посів перше місце в конкурсі за найкращий застосунок на базі TON.

Фінальним етапом, щоб закріпитися як серйозний проєкт, було оголошення про лістинги на всіх найбільших майданчиках з купівлі-продажу криптовалюти.

На яких біржах доступний

Токен CATI доступний на всіх великих криптовалютних біржах, і проблем з його купівлею або продажем не виникає у користувачів.

Ось перелік бірж, на яких торгується токен CATI:

Bybit

OKX

Binance

BingX

Gate.io

Bitget

KuCoin

На цих майданчиках користувачі проєкту можуть продати свої нафармлені токени за стейблкоїни, а їх після продати за фіатні гроші за допомогою P2P ринків.

Як можна отримати токени CATI

Отримати токени можна двома способами:

Нафармити їх у грі за допомогою ігрової активності та участі в розвитку проєкту. Проєкт роздав шляхом аірдропу токени CATI усім користувачам, розподіливши їх у такий спосіб, що у тих, хто виявляв найбільшу активність, отримали більше монет, ніж ті, хто не брав участі і мало грав.

Придбати монети на криптовалютних біржах на спотовому або деривативному ринку (відкрити лонг позицію).

На момент написання статті ціна за 1 токен CATI дорівнює $0.8.

Торгівля Catizen на біржі

У будь-який момент на будь-якому великому майданчику користувачі можуть продати або придбати токен CATI.

Ринок ф’ючерсів дає можливість заробити на курсі ціни як на його підвищенні, так і на падінні. Однією з основних відмінностей торгівлі токена CATI від спотового ринку на ринку ф’ючерсів є можливість використання кредитного плеча.

Цей інструмент за правильного підходу і використання його в рамках вашої торгової стратегії допоможе заробити максимальний потенціал з угоди.

Щоб використовувати всі можливі інструменти біржі для торгівлі токеном CATI максимально ефективно, краще використовувати для торгівлі автоматизовану платформу Veles.

На платформі доступні готові боти під такі біржі:

Головною відмінністю від торгівлі руками є відсутність емоцій та імпульсивних рішень.

Необхідно задати боту бажані параметри для входу і виходу, і алгоритм самостійно увійде в позицію, виставить стоп-лосс, а також дочекається закриття і зафіксує профіт.

Платформа Veles чудово підійде для будь-яких торгових рішень:

1. Інвестиційні. Налаштуйте широку сітку ордерів, а також, за необхідності, великі таймфрейми в індикаторів.

2. Середньострокові. Бот може визначити потенціал угоди з функцією закриття позиції за сигналом індикатора. Налаштуйте сітку ордерів на відкриття і закриття, і бот буде супроводжувати позицію від початку до її кінця.

3. Внутрішньоденні. Індикатори, що налаштовуються, для входу на коротких таймфреймах, а також коротка сітка ордерів або входи і виходи одним ордером дадуть можливість заробляти на волатильності активу короткими і маленькими за тривалістю угодами.

Платформа Veles співпрацює з усіма великими біржами. Крім усього іншого, вона є ТОП-5 брокерів біржі Bybit. Можна підключити біржу в один клік за одну хвилину і відразу почати торгувати.

Дорожня карта і плани на майбутнє

Розробка та запуск своєї міні-гри CATIZEN

Створення власного пулу ліквідності CATIZEN Launch Pool

Створення та запуск платформи в ігровому секторі.

Інтеграція NFT і Метавсесвіту

Розвиток у Web3-секторі на мобільних пристроях

У 2024 році очікується створення Catizen Game Center. Це ігрова платформа, на базі якої створюватимуться і запускатимуться рішення фаундерів Play-to-Earn ігор.

І вже у 2025 році проєкт планує впровадити рекламну систему Web3. Мета цих завдань у тому, щоб залучити більше користувачів і зберегти їхню залученість у проєкт.

У разі реалізації всіх планів Catizen у проекту є всі можливості закріпитися в ігровому криптовалютному секторі та Web3.

Висновок

Ніхто не заперечує, що хайп на телеграм-ігри набув світового охоплення, і кожен додаток, який на слуху, має багатомільйонну аудиторію. Але не варто забувати, що поточний ажіотаж на ці проєкти дуже схожий з NFT-сектором свого часу.

Тепер давайте згадаємо хоч один NFT-проект, який дожив до наших днів і зберіг хоча б 50% від своєї аудиторії.

Криптовалютний сектор має особливість набирати хайп з рівного місця і до світового масштабу. А після здуватися з такою ж швидкістю. Пам’ятайте, що інвестувати в токени таких проєктів - це більш високо ризиковано, ніж у мем-токени. Найкращим рішенням буде торгівля активів у перші дні лістингу і в майбутньому забути про них і чекати новий хайп.

Запитання, які часто ставлять

1. Я не хочу продавати токени на біржі і не хочу торгувати. Як мені їх тримати з більшою результативністю?

Є два способи:

Тримати токени на біржі або на гаманці і чекати бажаного курсу ціни для продажу.

Кинути токени в стейкінг, або в самому додатку Catizen, або знайти пули на біржі та скористатися ними.

2. Що потрібно для того, щоб вивести токени на біржу?

Щоб вивести монети CATI на біржу, вам потрібно ввести унікальний ідентифікатор користувача (UID), адресу гаманця в мережі TON і мемо, а потім дочекатися переказу монет на акаунт біржі.

3. Від чого залежить кількість одержуваних токенів CATI?

Кількість одержуваних токенів залежить від ігрової активності, накопичення внутрішньоігрової валюти vKITTY, виконання завдань і участі в програмі рефералів.

4. Як заробити на лістингу гри-тапалки?

Щоб заробіток на лістингу був безпечним і максимально ефективним, достатньо запустити ботів Veles зі стратегією spot-short. В алгоритми вже закладено всі ризики, враховано волатильність активу, і в разі розвороту ціни позиції будуть закриті автоматично.