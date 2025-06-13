Что такое MAJOR в криптовалюте
Токен MAJOR является валютой одноименного мини-приложения MAJOR. Основные особенности приложения – майнинг монет игроками, выполнение задач и накопление рейтинга. Проект относится к нарративу «tap-to-earn». После листинга на биржах токен получил реальную цену и стал доступен для торговли.
Что такое MAJOR
MAJOR — токен, который в экосистеме Telegram-игр функционирует как внутренняя валюта. С запуском на биржах он стал частью major crypto assets — перспективных телеграм токенов с потенциалом для торговли и инвестирования. Суть монеты — стимулирование активности игроков: выполнение заданий, участие в рейтинге, а также участие через airdrop.
Как купить Major (MAJOR)
- Регистрация на бирже
Для покупки токена необходимо зарегистрироваться на одной из бирж, где он торгуется: Bybit, OKX, HTX, Gate. io или BingX.
- Пополнение счёта
Для покупки понадобится депозит в USDT, BTC, ETH или другой поддерживаемой валюте.
- Покупка на споте
Откройте раздел спотовой торговли на бирже и произведите покупку по рыночной цене или лимитным ордером.
Что такое фьючерсы MAJOR
На момент листинга MAJOR был доступен только для спотовой торговли. Однако чуть позже торги также начались на фьючерсах и идут по сей день. Фьючерсы на данную монету дали возможности:
-
зарабатывать и на росте и на падении цен во время повышенной волатильности на листинге;
-
применять кредитное плечо вплоть до 50х;
-
строить сложные стратегии с автоматизацией.
Почему важно отслеживать MAJOR-активы
Основателем мини-приложения MAJOR является разработчик Roxman, который уже ни раз отмечался своим прямым или косвенным участием в разработке многих успешных проектов (маркетплейс NFT-подарков Portals, мини-приложение Friends Factory). Свое детище в виде MAJOR он навряд ли оставит без внимания в будущем. Поэтому стоит наблюдать как за этим проектом, так и за другими инициативами в рамках MAJOR экосистемы.
MAJOR в аналитике и техническом анализе
Листинг токена на биржах состоялся 28 ноября 2024 года. С того момента прошло уже больше полугода, однако токен так ни разу и не показал положительной динамики. АТH (all time high) составляет почти 2$, а ATL (all time low) равен 0.1$. После затяжного нисходящего движения (даун-тренда), монета нашла поддержку в районе 10 центов, отскочив от этой цены трижды. На данный момент $MAJOR находится в месячном накоплении внутри диапазона цен 0.2-0.4$. Технически данная ситуация выглядит, как потенциальная коррекция после сильного дампа, но это лишь прогноз с опорой на график цены. Знать заранее, как поведут себя участники в монете (холдеры), когда начнется коррекция в какую-либо из сторон невозможно. Крипторынок 2025 может удивить, так что следует наблюдать за анонсами от команды проекта, которые могут придать монете жизни за счет позитивного новостного фона.
MAJOR в 2025 году
2024 год стал знаменательным для команды и всех участников проекта MAJOR. Несмотря на откровенно неудачный листинг и низкую оценку проекта сейчас. Хочется верить, что в 2025 году проект и его экосистема порадуют как активных пользователей, так и всех холдеров токена позитивными новостями и интересными нововведениями. Следите за всеми апдейтами в официальных каналах MAJOR и Roxman’a.
FAQ
-
Когда был листинг MAJOR?
Размещение на биржах прошло в конце ноября (28 ноября 2024 года).
-
Какие биржи разместили MAJOR?
Листинг прошел на таких крупных биржах, как Bybit, OKX, HTX, Gate. io или BingX.
-
Можно ли торговать фьючерсами MAJOR?
Да. Возможность фьючерсной торговли стала доступна еще в день листинга на биржах.
-
Какова текущая цена MAJOR?
На фьючерсах MAJOR торгуется по цене около $0.23 в период консолидации между $0.2 и $0.3
-
Насколько рискован MAJOR?
Это актив с высокой волатильностью. Возможен быстрый рост, но также возможен dump после новостей. Важно грамотно выбирать точки входа и выхода, поскольку ликвидности в токене маловато.