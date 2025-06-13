English Українська
Все
Крипта с нуля
Акции Veles
Важное
Торговые боты
Бэктесты
Стратегии
Новости криптовалют
Статистика Veles
Цифровая валюта
Что такое MAJOR в криптовалюте
Дата публикации:
Время на чтение:

Что такое MAJOR в криптовалюте

Токен MAJOR является валютой одноименного мини-приложения MAJOR. Основные особенности приложения – майнинг монет игроками, выполнение задач и накопление рейтинга. Проект относится к нарративу «tap-to-earn». После листинга на биржах токен получил реальную цену и стал доступен для торговли.

Что такое MAJOR

MAJOR — токен, который в экосистеме Telegram-игр функционирует как внутренняя валюта. С запуском на биржах он стал частью major crypto assets — перспективных телеграм токенов с потенциалом для торговли и инвестирования. Суть монеты — стимулирование активности игроков: выполнение заданий, участие в рейтинге, а также участие через airdrop.

Как купить Major (MAJOR)

  • Регистрация на бирже

Для покупки токена необходимо зарегистрироваться на одной из бирж, где он торгуется: Bybit, OKX, HTX, Gate. io или BingX.

  • Пополнение счёта

Для покупки понадобится депозит в USDT, BTC, ETH или другой поддерживаемой валюте.

  • Покупка на споте

Откройте раздел спотовой торговли на бирже и произведите покупку по рыночной цене или лимитным ордером.

Что такое фьючерсы MAJOR

На момент листинга MAJOR был доступен только для спотовой торговли. Однако чуть позже торги также начались на фьючерсах и идут по сей день. Фьючерсы на данную монету дали возможности:

  • зарабатывать и на росте и на падении цен во время повышенной волатильности на листинге;

  • применять кредитное плечо вплоть до 50х;

  • строить сложные стратегии с автоматизацией.

Почему важно отслеживать MAJOR-активы

Основателем мини-приложения MAJOR является разработчик Roxman, который уже ни раз отмечался своим прямым или косвенным участием в разработке многих успешных проектов (маркетплейс NFT-подарков Portals, мини-приложение Friends Factory). Свое детище в виде MAJOR он навряд ли оставит без внимания в будущем. Поэтому стоит наблюдать как за этим проектом, так и за другими инициативами в рамках MAJOR экосистемы.

MAJOR в аналитике и техническом анализе

Листинг токена на биржах состоялся 28 ноября 2024 года. С того момента прошло уже больше полугода, однако токен так ни разу и не показал положительной динамики. АТH (all time high) составляет почти 2$, а ATL (all time low) равен 0.1$. После затяжного нисходящего движения (даун-тренда), монета нашла поддержку в районе 10 центов, отскочив от этой цены трижды. На данный момент $MAJOR находится в месячном накоплении внутри диапазона цен 0.2-0.4$. Технически данная ситуация выглядит, как потенциальная коррекция после сильного дампа, но это лишь прогноз с опорой на график цены. Знать заранее, как поведут себя участники в монете (холдеры), когда начнется коррекция в какую-либо из сторон невозможно. Крипторынок 2025 может удивить, так что следует наблюдать за анонсами от команды проекта, которые могут придать монете жизни за счет позитивного новостного фона.

MAJOR в 2025 году

2024 год стал знаменательным для команды и всех участников проекта MAJOR. Несмотря на откровенно неудачный листинг и низкую оценку проекта сейчас. Хочется верить, что в 2025 году проект и его экосистема порадуют как активных пользователей, так и всех холдеров токена позитивными новостями и интересными нововведениями. Следите за всеми апдейтами в официальных каналах MAJOR и Roxman’a.

FAQ

  1. Когда был листинг MAJOR?
    Размещение на биржах прошло в конце ноября (28 ноября 2024 года).

  2. Какие биржи разместили MAJOR?
    Листинг прошел на таких крупных биржах, как Bybit, OKX, HTX, Gate. io или BingX.

  3. Можно ли торговать фьючерсами MAJOR?
    Да. Возможность фьючерсной торговли стала доступна еще в день листинга на биржах.

  4. Какова текущая цена MAJOR?
    На фьючерсах MAJOR торгуется по цене около $0.23 в период консолидации между $0.2 и $0.3

  5. Насколько рискован MAJOR?
    Это актив с высокой волатильностью. Возможен быстрый рост, но также возможен dump после новостей. Важно грамотно выбирать точки входа и выхода, поскольку ликвидности в токене маловато.

Теги

ВажноеКрипта с нуляЦифровая валюта