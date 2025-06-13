Что такое MAJOR в криптовалюте

Токен MAJOR является валютой одноименного мини-приложения MAJOR. Основные особенности приложения – майнинг монет игроками, выполнение задач и накопление рейтинга. Проект относится к нарративу «tap-to-earn». После листинга на биржах токен получил реальную цену и стал доступен для торговли.

Что такое MAJOR

MAJOR — токен, который в экосистеме Telegram-игр функционирует как внутренняя валюта. С запуском на биржах он стал частью major crypto assets — перспективных телеграм токенов с потенциалом для торговли и инвестирования. Суть монеты — стимулирование активности игроков: выполнение заданий, участие в рейтинге, а также участие через airdrop.

Как купить Major (MAJOR)

Регистрация на бирже

Для покупки токена необходимо зарегистрироваться на одной из бирж, где он торгуется: Bybit, OKX, HTX, Gate. io или BingX.

Пополнение счёта

Для покупки понадобится депозит в USDT, BTC, ETH или другой поддерживаемой валюте.

Покупка на споте

Откройте раздел спотовой торговли на бирже и произведите покупку по рыночной цене или лимитным ордером.

Что такое фьючерсы MAJOR

На момент листинга MAJOR был доступен только для спотовой торговли. Однако чуть позже торги также начались на фьючерсах и идут по сей день. Фьючерсы на данную монету дали возможности:

зарабатывать и на росте и на падении цен во время повышенной волатильности на листинге;

применять кредитное плечо вплоть до 50х;

строить сложные стратегии с автоматизацией.

Почему важно отслеживать MAJOR-активы

Основателем мини-приложения MAJOR является разработчик Roxman, который уже ни раз отмечался своим прямым или косвенным участием в разработке многих успешных проектов (маркетплейс NFT-подарков Portals, мини-приложение Friends Factory). Свое детище в виде MAJOR он навряд ли оставит без внимания в будущем. Поэтому стоит наблюдать как за этим проектом, так и за другими инициативами в рамках MAJOR экосистемы.

MAJOR в аналитике и техническом анализе

Листинг токена на биржах состоялся 28 ноября 2024 года. С того момента прошло уже больше полугода, однако токен так ни разу и не показал положительной динамики. АТH (all time high) составляет почти 2$, а ATL (all time low) равен 0.1$. После затяжного нисходящего движения (даун-тренда), монета нашла поддержку в районе 10 центов, отскочив от этой цены трижды. На данный момент $MAJOR находится в месячном накоплении внутри диапазона цен 0.2-0.4$. Технически данная ситуация выглядит, как потенциальная коррекция после сильного дампа, но это лишь прогноз с опорой на график цены. Знать заранее, как поведут себя участники в монете (холдеры), когда начнется коррекция в какую-либо из сторон невозможно. Крипторынок 2025 может удивить, так что следует наблюдать за анонсами от команды проекта, которые могут придать монете жизни за счет позитивного новостного фона.

MAJOR в 2025 году

2024 год стал знаменательным для команды и всех участников проекта MAJOR. Несмотря на откровенно неудачный листинг и низкую оценку проекта сейчас. Хочется верить, что в 2025 году проект и его экосистема порадуют как активных пользователей, так и всех холдеров токена позитивными новостями и интересными нововведениями. Следите за всеми апдейтами в официальных каналах MAJOR и Roxman’a.

FAQ