Що таке MAJOR у криптовалюті

Токен MAJOR є валютою однойменного міні-додатку MAJOR. Основні особливості програми - майнінг монет гравцями, виконання завдань і накопичення рейтингу. Проєкт належить до наративу «tap-to-earn». Після лістингу на біржах токен отримав реальну ціну і став доступний для торгівлі.

Що таке MAJOR

MAJOR - токен, який в екосистемі Telegram-ігор функціонує як внутрішня валюта. Із запуском на біржах він став частиною major crypto assets - перспективних телеграм токенів із потенціалом для торгівлі та інвестування. Суть монети - стимулювання активності гравців: виконання завдань, участь у рейтингу, а також участь через airdrop.

Як купити Major (MAJOR)

Реєстрація на біржі

Для купівлі токена необхідно зареєструватися на одній з бірж, де він торгується: Bybit, OKX, HTX, Gate. io або BingX.

Поповнення рахунку

Для купівлі знадобиться депозит у USDT, BTC, ETH або іншій підтримуваній валюті.

Купівля на споті

Відкрийте розділ спотової торгівлі на біржі та зробіть покупку за ринковою ціною або лімітним ордером.

Що таке ф’ючерси MAJOR

На момент лістингу MAJOR був доступний тільки для спотової торгівлі. Однак трохи пізніше торги також почалися на ф’ючерсах і йдуть донині. Ф’ючерси на цю монету дали можливості:

заробляти і на зростанні, і на падінні цін під час підвищеної волатильності на лістингу;

застосовувати кредитне плече аж до 50х;

будувати складні стратегії з автоматизацією.

Чому важливо відстежувати MAJOR-активи

Засновником міні-додатку MAJOR є розробник Roxman, який уже неодноразово відзначався своєю прямою або опосередкованою участю в розробці багатьох успішних проєктів (маркетплейс NFT-подарунків Portals, міні-додаток Friends Factory). Своє дітище у вигляді MAJOR він навряд чи залишить поза увагою в майбутньому. Тому варто спостерігати як за цим проєктом, так і за іншими ініціативами в рамках MAJOR екосистеми.

MAJOR в аналітиці та технічному аналізі

Лістинг токена на біржах відбувся 28 листопада 2024 року. Відтоді минуло вже понад півроку, проте токен так жодного разу і не показав позитивної динаміки. АТН (all time high) становить майже 2$, а ATL (all time low) дорівнює 0.1$. Після затяжного низхідного руху (даун-тренда), монета знайшла підтримку в районі 10 центів, відскочивши від цієї ціни тричі. Наразі $MAJOR перебуває в місячному накопиченні всередині діапазону цін 0.2-0.4$. Технічно ця ситуація виглядає, як потенційна корекція після сильного дампа, але це лише прогноз з опорою на графік ціни. Знати заздалегідь, як поведуть себе учасники в монеті (холдери), коли почнеться корекція в будь-яку зі сторін неможливо. Крипторинок 2025 може здивувати, тож слід спостерігати за анонсами від команди проєкту, які можуть додати монеті життя завдяки позитивному новинному фону.

MAJOR у 2025 році

2024 рік став знаменним для команди та всіх учасників проєкту MAJOR. Незважаючи на відверто невдалий лістинг і низьку оцінку проєкту зараз. Хочеться вірити, що у 2025 році проєкт і його екосистема порадують як активних користувачів, так і всіх холдерів токена позитивними новинами та цікавими нововведеннями. Слідкуйте за всіма апдейтами в офіційних каналах MAJOR і Roxman’a.

FAQ