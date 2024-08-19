Получайте USDT за торговый оборот на OKX

Криптовалютная биржа OKX и платформа по созданию алгоритмов для торговли Veles запустили совместную акцию для трейдеров, где первые 200 победителей получат по 50 USDT.

Данная промо-компания простимулирует участников рынка не откладывать свои торговые решения на потом, а уже сейчас протестировать торговый алгоритм с помощью бектестов на платформе Veles и начать получать пассивный доход.

Для участия в акции необходимо зарегистрировать аккаунт на OKX и пройти полную верификацию KYC.

После необходимо внести на биржу депозит минимум в 100 USDT и подключить OKX к платформе Veles.

Подробная инструкция по подключению биржи OKX к Veles на нашем YouTube.

Приз в размере 50 USDT получат первые 200 участников, которые успели за отведенный период выполнить все три условия конкурса: зарегистрироваться на бирже, внести депозит минимум 100 USDT и набрать $10.тыс торгового оборота, при этом сохранив депозит.

Акция продлится до 19 сентября 2024 года.