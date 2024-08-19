Отримуйте USDT за торговий оборот на OKX

Криптовалютна біржа OKX і платформа зі створення алгоритмів для торгівлі Veles запустили спільну акцію для трейдерів, де перші 200 переможців отримають по 50 USDT.

Ця промо-компанія простимулює учасників ринку не відкладати свої торгові рішення на потім, а вже зараз протестувати торговий алгоритм за допомогою бектестів на платформі Veles і почати отримувати пасивний дохід.

Для участі в акції необхідно зареєструвати акаунт на OKX і пройти повну верифікацію KYC.

Після необхідно внести на біржу депозит мінімум у 100 USDT і підключити OKX до платформи Veles.

Детальна інструкція з підключення біржі OKX до Veles на нашому YouTube.

Приз у розмірі 50 USDT отримають перші 200 учасників, які встигли за відведений період виконати всі три умови конкурсу: зареєструватися на біржі, внести депозит щонайменше 100 USDT і набрати $10.тис. торгового обороту, водночас зберігши депозит.

Акція триватиме до 19 вересня 2024 року.