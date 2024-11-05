Листинг GRASS: Основная информация

28 октября произошел долгожданный листинг DePIN (децентрализованная сеть физической инфраструктуры) проекта Grass, запуск которого состоялся 17 января 2023 года. Около 1.5 миллионов пользователей получили аирдроп, разделив между собой 10% от общего предложения (1 миллиард токенов). Размещение токена $Grass прошло на таких крупных биржах, как Bybit, OKX, Gate.io, HTX, Bing X, Bitget, Kucoin, MEXC.

О проекте Grass

Grass – это инициатива из области децентрализованных физических инфраструктурных сетей (DePIN). Приложение позволяет пользователям монетизировать неиспользуемую интернет-пропускную способность, направляя ее на обучение искусственного интеллекта. Анонимизированные данные пользователей собираются через сетевые узлы или расширение для браузера Chrome. В свою очередь, проект вознаграждает участников поинтами, которые можно обменять на токены $GRASS в сети блокчейн Solana.

Чтобы присоединиться к проекту, от пользователя требуется лишь установить расширение для браузера или приложение, а также обеспечить функционирование устройства. Не потребуется дополнительных действий или значительных временных затрат.

Общая сумма вложений в проект составила 4,5 миллиона долларов, среди его инвесторов — известные венчурные фонды, такие как Polychain Capital и Delphi Ventures.

Как вывести Grass на кошелек или биржу?

Вывод токенов $Grass на свой кошелек:

1. На сайте приложения в личном кабинете и на странице клейма токенов нужно подключить свой кошелек блокчейна Solana (подойдут кошельки Phantom, Solflare, Backpack и другие)

2. Перейти на страницу клейма токенов (*для пользователей из России страница открывается только при подключенном VPN сервисе, лучше всего подключение идет через Великобританию). Если вы являетесь eligible (имеете право на получение токенов), то при подключении кошелька отобразится кнопка Claim. Если нет, то значит вы не выполнили два основных критерия для получения аирдропа токенов:

– необходимо было иметь более 500 заработанных поинтов в общем количестве

– ваш Solana кошелек должен был быть подключен к приложению до 14 октября.

3. Нужно нажать на кнопку Claim, после чего в подключенном к сайту кошельке отобразится окно с подтверждением транзакции (на кошельке должно быть немного токенов $SOL для оплаты комиссии сети)

4. После успешной процедуры клейма, токены в полном объеме поступят на ваш кошелек.

Вывод токенов $Grass с кошелька на свой аккаунт биржи:

1. Нужно зайти на биржу, на которую хотите отправить токены, перейти в раздел Депозит, ввести в поиске название токена $Grass, нажать на него, после чего отобразится адрес, на который нужно их отправить.

2. В кошельке, где находятся токены, нужно перейти в раздел Вывод средств, выбрать токен $Grass для вывода, указать количество и ввести адрес для депозита, который вы получили на бирже.

Важно: Перед отправкой проверьте верно ли указан адрес, если он будет не совпадать, то токены не придут на ваш счет и будут безвозвратно утеряны.

3. Подтвердите транзакцию по отправке токенов на биржу, оплатив комиссию сети.

Цена токена Грасс на биржах

Вовремя листинга цена за один токен $Grass варьировалась от 0.8 до 1$. После листинга цена в моменте опускалась до отметки 0.65$. Большое количество пользователей, получивших аирдроп, вероятно, приняли решение продать свои токены сразу на листинге, в связи с чем курс актива после листинга снижался, однако затем на протяжении нескольких дней подряд актив рос в цене. На данный момент (2 ноября 2024 года) курс уверенно держится выше сильной отметки в 1$ и торгуется в диапазоне 1.5–2$ за токен. Пиковая цена (all time high–ATH) актива за все прошедшее время составляет – 1.98$, минимум (all time low–ATL) равен – 0.65$. Волатильность монеты и объемы торгов по прежнему остаются повышенными, поэтому стоит особенно быть аккуратным при принятии торговых решений и соблюдать заложенные риски.

Какая комиссия за вывод Grass?

Комиссия при клейме токенов:

Комиссия при клейме токенов во время сильной нагрузки блокчейна составляла 0.002–0.005 $SOL (примерно 0.3–1$), в часы меньшей нагрузки на сеть это количество будет меньше.

Комиссия за вывод токенов на биржу:

Комиссия за вывод на биржи составляет незначительные 0.00001–0.00005 $SOL (меньше цента).

Заключение

Проект Grass организовал один из самых значительных аирдропов в этом году, и первый сезон форминга поинтов, который длился около года, завершился. На этот этап было выделено 10% от общего запаса токенов, и участники получили свои награды за установку расширения и активное использование своих устройств. Тем не менее, это не означает окончание бонусов для участников, так как во втором сезоне, согласно токеномике проекта, предусмотрено 17% от общего supply токенов за аналогичные действия. Поэтому важно не упускать такие возможности и следить за обновлениями проекта.

Часто задаваемые вопросы

1. На какой бирже прошел листинг Grass и где еще может пройти?

Листинг прошел единовременно на большинстве крупных бирж таких как, Bybit, OKX, Gate.io, HTX, Bing X, Bitget, Kucoin, MEXC. В будущем листинг токена $Grass возможен и на бирже Binance, так она ни раз намекала о наличии интереса к проекту в своем твиттере.

2. На каких криптобиржах доступен пассивный заработок Grass?

После листинга только Gate.io добавила токен для получения внутри биржи пассивного дохода в разделе Simple Earn.

3. Кто мог получить аирдроп от Grass?

Чтобы претендовать на получение токенов нужно было иметь минимум 500 поинтов (в любом из 9 этапов, отведенных под заработок поинтов) и подключить в приложении свой Solana кошелек до 14 октября.

4. Можно ли поучаствовать в проекте после листинга?

Сразу после окончания 1 сезона и листинга начинается 2 сезон, в котором на награды для комьюнити выделено 17% от всего supply монет.

5. Где взять токен $SOL для оплаты комиссии при клейме и выводе токенов на биржу?

Токены Solana для оплаты комиссии можно приобрести на одной из многочисленных централизованных криптобирж.