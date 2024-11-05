Лістинг GRASS: Основна інформація

28 жовтня відбувся довгоочікуваний лістинг DePIN (децентралізована мережа фізичної інфраструктури) проєкту Grass, запуск якого відбувся 17 січня 2023 року. Близько 1.5 мільйонів користувачів отримали аірдроп, розділивши між собою 10% від загальної пропозиції (1 мільярд токенів). Розміщення токена $Grass пройшло на таких великих біржах, як Bybit, OKX, Gate.io, HTX, Bing X, Bitget, Kucoin, MEXC.

Про проєкт Grass

Grass - це ініціатива зі сфери децентралізованих фізичних інфраструктурних мереж (DePIN). Додаток дає змогу користувачам монетизувати невикористовувану інтернет-пропускну здатність, спрямовуючи її на навчання штучного інтелекту. Анонімізовані дані користувачів збираються через мережеві вузли або розширення для браузера Chrome. Своєю чергою, проєкт винагороджує учасників поінтами, які можна обміняти на токени $GRASS у мережі блокчейн Solana.

Щоб приєднатися до проєкту, від користувача вимагається лише встановити розширення для браузера або застосунок, а також забезпечити функціонування пристрою. Не буде потрібно додаткових дій або значних витрат часу.

Загальна сума вкладень у проєкт склала 4,5 мільйона доларів, серед його інвесторів - відомі венчурні фонди, такі як Polychain Capital і Delphi Ventures.

Як вивести Grass на гаманець або біржу?

Виведення токенів $Grass на свій гаманець:

1. На сайті додатка в особистому кабінеті і на сторінці клейма токенів потрібно підключити свій гаманець блокчейна Solana (підійдуть гаманці Phantom, Solflare, Backpack та інші)

2. Перейти на сторінку клейма токенів. Якщо ви є eligible (маєте право на отримання токенів), то під час підключення гаманця відобразиться кнопка Claim. Якщо ні, то значить ви не виконали два основних критерії для отримання аірдропа токенів:

- необхідно було мати понад 500 зароблених поінтів у загальній кількості

- ваш Solana гаманець мав бути підключений до додатка до 14 жовтня.

3 Потрібно натиснути на кнопку Claim, після чого в підключеному до сайту гаманці відобразиться вікно з підтвердженням транзакції (на гаманці має бути трохи токенів $SOL для оплати комісії мережі)

4. Після успішної процедури клейма, токени в повному обсязі надійдуть на ваш гаманець.

Виведення токенів $Grass із гаманця на свій акаунт біржі:

1. Потрібно зайти на біржу, на яку хочете відправити токени, перейти в розділ Депозит, ввести в пошуку назву токена $Grass, натиснути на нього, після чого з’явиться адреса, на яку потрібно їх відправити.

2. У гаманці, де знаходяться токени, потрібно перейти в розділ Виведення коштів, вибрати токен $Grass для виведення, вказати кількість і ввести адресу для депозиту, який ви отримали на біржі.

Важливо: Перед надсиланням перевірте, чи вірно вказано адресу, якщо вона не збігатиметься, то токени не прийдуть на ваш рахунок і будуть безповоротно загублені.

3. Підтвердіть транзакцію з відправлення токенів на біржу, сплативши комісію мережі.

Ціна токена Грасс на біржах

Під час лістингу ціна за один токен $Grass варіювалася від 0.8 до 1$. Після лістингу ціна в моменті опускалася до позначки 0.65$. Велика кількість користувачів, які отримали аірдроп, імовірно, ухвалили рішення продати свої токени одразу на лістингу, у зв’язку з чим курс активу після лістингу знижувався, проте потім упродовж кількох днів поспіль актив зростав у ціні. Наразі (2 листопада 2024 року) курс упевнено тримається вище сильної позначки в 1$ і торгується в діапазоні 1.5-2$ за токен. Пікова ціна (all time high-ATH) активу за весь минулий час становить - 1.98$, мінімум (all time low-ATL) дорівнює - 0.65$. Волатильність монети й обсяги торгів, як і раніше, залишаються підвищеними, тому варто особливо бути акуратним під час ухвалення торгових рішень і дотримуватися закладених ризиків.

Яка комісія за виведення Grass?

Комісія під час таврування токенів:

Комісія під час таврування токенів під час сильного навантаження блокчейна становила 0.002-0.005 $SOL (приблизно 0.3-1$), у години меншого навантаження на мережу ця кількість буде меншою.

Комісія за виведення токенів на біржу:

Комісія за виведення на біржі становить незначні 0.00001-0.00005 $SOL (менше цента).

Висновок

Проєкт Grass організував один із найзначніших аірдропів цього року, і перший сезон формування поінтів, який тривав близько року, завершився. На цей етап було виділено 10% від загального запасу токенів, і учасники отримали свої нагороди за встановлення розширення та активне використання своїх пристроїв. Проте, це не означає закінчення бонусів для учасників, оскільки в другому сезоні, згідно з токеномікою проєкту, передбачено 17% від загального supply токенів за аналогічні дії. Тому важливо не втрачати такі можливості і стежити за оновленнями проєкту.

Запитання, які часто ставлять

1. На якій біржі пройшов лістинг Grass і де ще може пройти?

Лістинг пройшов одноразово на більшості великих бірж таких як, Bybit, OKX, Gate.io, HTX, Bing X, Bitget, Kucoin, MEXC. У майбутньому лістинг токена $Grass можливий і на біржі Binance, бо вона не раз натякала про наявність інтересу до проєкту у своєму твіттері.

2. На яких криптобіржах доступний пасивний заробіток Grass?

Після лістингу тільки Gate.io додала токен для отримання всередині біржі пасивного доходу в розділі Simple Earn.

3. Хто міг отримати аірдроп від Grass?

Щоб претендувати на отримання токенів, потрібно було мати мінімум 500 поінтів (у будь-якому з 9 етапів, відведених під заробіток поінтів) і підключити в застосунку свій Solana гаманець до 14 жовтня.

4. Чи можна взяти участь у проєкті після лістингу?

Одразу після закінчення 1 сезону і лістингу починається 2 сезон, у якому на нагороди для ком’юніті виділено 17% від усього supply монет.

5. Де взяти токен $SOL для оплати комісії під час клеймування і виведення токенів на біржу?

Токени Solana для оплати комісії можна придбати на одній із численних централізованих криптобірж.