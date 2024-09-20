Как купить Хамстер Комбат - подробная инструкция

Чтобы стать счастливым обладателем токена тапалки Hamster Kombat, достаточно иметь аккаунт на одной или нескольких популярных бирж. Если вы не успели “натапать” свои миллионы токенов HMSTR, но все еще хотите держать их на споте или торговать ими на деривативных рынках, то это более чем возможно. Премаркет хамстер начался еще летом, после чего последовал листинг 22 сентября

В момент листинга у пользователя будет 3 способа приобрести токен без участия приложения проекта:

Конвертировать токен в личном кабинете Приобрести на спотовом рынке с помощью валютных пар Приобрести на деривативном рынке (открыть позицию long)

Купить Хамстер Коины на бирже OKX

Перед покупкой токена на криптовалютной площадке OKX нужно сделать несколько действий:

Зарегистрироваться на бирже. Укажите вашу почту, установите пароль и защитите аккаунт двухфакторной аутентификацией для большей безопасности ваших средств. Пройдите процедуру KYC. Эта процедура необходима для того, чтобы биржа знала, что данным аккаунтом пользуетесь именно вы. Это необходимо для уверенности биржи, что средства на бирже не будут использованы для незаконной деятельности. Пополните аккаунт. Чтобы иметь возможность совершать покупки и продажи активов необходим депозит.

Важно понимать, что раньше листинга 26 числа монету Hamster Kombat купить невозможно.

Покупка через конвертирование в личном кабинете

Практически на каждой бирже есть такая функция. Чтобы ею воспользоваться, достаточно в личном кабинете аккаунта выбрать функцию “Конвертация” или “Обмен”. Далее в появившемся окне в верхней части выбрать токен, который вы хотите конвертировать, и в нижней – токен, который хотите получить. В нашем случае это будет токен HMSTR.

Конвертация на бирже BingX

Конвертация на бирже Bybit

Окно выбора активов для конвертации

Покупка посредством валютных пар

Это стандартный вид покупки активов на криптовалютной бирже, осуществляемый с помощью спотового рынка.

Для того чтобы купить токен Hamster Kombat на спотовом рынке биржи необходим верифицированный аккаунт биржи и депозит для торговли.

Помимо покупки токена на споте, можно будет приобрести контракт на него на рынке деривативов (открыть long позицию).

Чтобы полностью удовлетворить инвестиционные и торговые пожелания пользователей, боты для торговли криптовалютой от Veles смогут набрать и распродать позиции с помощью сетки ордеров и выбранных инструментов для торговли. Необходимо будет задать боту параметры для входа и выхода, и алгоритм сделает всю работу за вас без лишних действий и эмоций.

У каждой биржи свой размер комиссии за транзакции. Знать это нужно для того, чтобы подобрать лучшую биржу для ваших целей.

Binance

Стандартные комиссии: Binance взимает комиссию 0.095% как за maker, так и за taker сделки для стандартных пользователей без VIP статуса для USDC на споте. Скидки за использование BNB: Если трейдеры держат токен BNB (Binance Coin) для оплаты комиссий, они могут получить скидку. На сегодняшний день, скидка составляет почти 50% от обычной ставки комиссии, при условии, что на счету находится более 250 токенов BNB.

Снизить комиссию можно с помощью торгового бота на витрине Veles к паре BNB.

Bybit

Комиссия на спотовом рынке составляет 0.1% как для мейкера, так и для тейкера Комиссия на рынке деривативов составляет 0.036% для мейкера и 0.1% для тейкера

Данный тариф действует для пользователей без VIP - статусов

OKX

Комиссия на спотовом рынке составляет 0.08% как для мейкера и 0.1% для тейкера Комиссия на рынке деривативов составляет 0.02% для мейкера и 0.05% для тейкера

Данный тариф действует для пользователей без VIP - статусов

Gate.io

Комиссия на спотовом рынке составляет 0.08% как для мейкера и 0.1% для тейкера Комиссия на рынке деривативов составляет 0.02% для мейкера и 0.05% для тейкера

Данный тариф действует для пользователей без VIP - статусов

BingX

Комиссия на спотовом рынке составляет 0.1% как для мейкера так и для тейкера Комиссия на рынке деривативов составляет 0.02% для мейкера и 0.05% для тейкера

Данный тариф действует для пользователей без VIP - статусов

Важно учитывать тот факт, что у проекта многомиллионная аудитория. И неизвестно, как будет вести себя цена и криптовалютная биржа в момент листинга.

Недавний пример с листингом NOT на бирже Bybit повлек за собой полную остановку работы биржи из-за огромного количества нагрузки.

Эти факторы стоит учитывать при принятии торговых решений в момент листинга.

Заработать токены бесплатно в игре

Как говорил Уоррен Баффет: “Сэкономил – значит, заработал”. Если придерживаться его словам и начать “тапать” монетки еще до листинга, то никаких покупок и трат своего депозита на токены HMSTR не придется. У вас они уже имеются, а главное, что они заработаны честным трудом.

Возможность заработать токены можно разными методами, но основная механика заложена в том, что пользователь должен нажимать на экран, и за каждое его нажатие (тап) он получает вознаграждение в виде Hamster Coin.

Еще один способ заработка токенов в игре – это покупка карточек-улучшений. Каждая карточка дает пассивный доход в игре, а улучшение этих карточек – увеличение пассивного дохода.

Каждый день разработчики игры назначают специальное комбо из карточек. Нужно купить необходимые три карточки и если игрок угадал с выбором, то он получает 5 млн. монет.

Заключение

Продать токен при текущих рыночных реалиях не составит труда. Важно только выбрать площадку и какие комиссии для вас будут комфортны. Следуйте вашим собственным инвестиционным и торговым правилам, и тогда листинг Hamster Kombat на биржах и последующая покупка пройдут для вас с максимальным профитом. Воздержаться от нежелательных действий помогут боты Veles.

Часто задаваемые вопросы

1. Как приобрести Hamster Coin на биржах?

Нужно иметь верифицированный аккаунт на любой удобной для вас бирже, чтобы можно было в любой момент совершить покупку. Узнайте на какой бирже ниже комиссии и условия пользования для лучших торговых решений.

2. Для чего использовать ботов Veles при покупке и торговле токеном HMSTR?

Благодаря алгоритмам платформы боты смогут приобрести актив по самой лучшей цене и извлечь из сделки максимальный профит. Грамотно построенные алгоритмы, основанные на ваших решениях, принесут максимальную выгоду от сделки и избавят от лишних эмоциональных колебаний.

На Veles будут доступны специальные шорт спот боты для HMSTR!

3. Чего ожидать от покупки Hamster Kombat на листинге?

Точно предугадать поведение цены актива точно не возможно. Известно одно, что будет очень сильная волатильность цены и если вы занимаетесь трейдингом криптовалют, то не стоит нарушать правила риск-менеджмента.