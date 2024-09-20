Як купити Хамстер Комбат - докладна інструкція

Щоб стати щасливим володарем токена тапалки Hamster Kombat, достатньо мати обліковий запис на одній або декількох популярних біржах. Якщо ви не встигли «натапати» свої мільйони токенів HMSTR, але все ще хочете тримати їх на споті або торгувати ними на деривативних ринках, то це більш ніж можливо.

У момент лiстингу у користувача буде 3 способи придбати токен без участі додатка проєкту:

1. Конвертувати токен в особистому кабінеті 2. Придбати на спотовому ринку за допомогою валютних пар 3. Придбати на деривативному ринку (відкрити позицію long)

Купити Хамстер Коїни на біржі OKX

Перед купівлею токена на криптовалютному майданчику OKX потрібно зробити кілька дій:

Зареєструватися на біржі. Вкажіть вашу пошту, встановіть пароль і захистіть акаунт двофакторною аутентифікацією для більшої безпеки ваших коштів.

Пройдіть процедуру KYC. Ця процедура необхідна для того, щоб біржа знала, що цим акаунтом користуєтеся саме ви. Це необхідно для впевненості біржі, що кошти на біржі не будуть використані для незаконної діяльності.

Поповніть акаунт. Щоб мати можливість здійснювати купівлю та продаж активів, необхідний депозит.

Важливо розуміти, що раніше лістингу 26 числа монету Hamster Kombat купити неможливо.

Купівля через конвертування в особистому кабінеті

Практично на кожній біржі є така функція. Щоб нею скористатися, достатньо в особистому кабінеті акаунта вибрати функцію «Конвертація» або «Обмін». Далі у вікні, що з’явилося, у верхній частині вибрати токен, який ви хочете конвертувати, і в нижній - токен, який хочете отримати. У нашому випадку це буде токен HMSTR.

Купівля за допомогою валютних пар

Це стандартний вид купівлі активів на криптовалютній біржі, здійснюваний за допомогою спотового ринку.

Для того щоб купити токен Hamster Kombat на спотовому ринку біржі, потрібен верифікований акаунт біржі та депозит для торгівлі.

Крім купівлі токена на споті, можна буде придбати контракт на нього на ринку деривативів (відкрити long позицію).

Щоб повністю задовольнити інвестиційні та торгові побажання користувачів, боти для торгівлі криптовалютою від Veles зможуть набрати і розпродати позиції за допомогою сітки ордерів і обраних інструментів для торгівлі. Необхідно буде задати боту параметри для входу і виходу, і алгоритм зробить всю роботу за вас без зайвих дій і емоцій.

У кожної біржі свій розмір комісії за транзакції. Знати це потрібно для того, щоб підібрати найкращу біржу для ваших цілей.

Binance

1. Стандартні комісії: Binance стягує комісію 0.095% як за maker, так і за taker угоди для стандартних користувачів без VIP статусу для USDC на споті. 2. Знижки за використання BNB: Якщо трейдери тримають токен BNB (Binance Coin) для оплати комісій, вони можуть отримати знижку. На сьогоднішній день, знижка становить майже 50% від звичайної ставки комісії, за умови, що на рахунку знаходиться понад 250 токенів BNB.

Знизити комісію можна за допомогою торгового бота на вітрині Veles до пари BNB.

Bybit

1. Комісія на спотовому ринку становить 0.1% як для мейкера, так і для тейкера 2. Комісія на ринку деривативів становить 0.036% для мейкера і 0.1% для тейкера

Цей тариф діє для користувачів без VIP - статусів

OKX

1. Комісія на спотовому ринку становить 0.08% як для мейкера і 0.1% для тейкера 2. Комісія на ринку деривативів становить 0.02% для мейкера і 0.05% для тейкера

Даний тариф діє для користувачів без VIP - статусів

Gate.io

1. Комісія на спотовому ринку становить 0.08% як для мейкера і 0.1% для тейкера 2. Комісія на ринку деривативів становить 0.02% для мейкера і 0.05% для тейкера

Даний тариф діє для користувачів без VIP - статусів

BingX

1. Комісія на спотовому ринку становить 0.1% як для мейкера так і для тейкера 2. Комісія на ринку деривативів становить 0.02% для мейкера і 0.05% для тейкера

Цей тариф діє для користувачів без VIP - статусів

Важливо враховувати той факт, що у проекту багатомільйонна аудиторія. І невідомо, як поводитиметься ціна і криптовалютна біржа в момент лістингу.

Нещодавній приклад із лістингом NOT на біржі Bybit призвів до повної зупинки роботи біржі через величезну кількість навантаження.

Ці фактори варто враховувати під час ухвалення торгових рішень у момент лістингу.

Заробити токени безкоштовно в грі

Як казав Воррен Баффет: «Заощадив - значить, заробив». Якщо дотримуватися його слів і почати «тапати» монетки ще до лістингу, то ніяких покупок і витрат свого депозиту на токени HMSTR не доведеться. У вас вони вже є, а головне, що вони зароблені чесною працею.

Можливість заробити токени можна різними методами, але основна механіка закладена в тому, що користувач повинен натискати на екран, і за кожне його натискання (тап) він отримує винагороду у вигляді Hamster Coin.

Ще один спосіб заробітку токенів у грі - це купівля карток-покращень. Кожна картка дає пасивний дохід у грі, а поліпшення цих карток - збільшення пасивного доходу.

Щодня розробники гри призначають спеціальне комбо з карток. Потрібно купити необхідні три картки і якщо гравець вгадав з вибором, то він отримує 5 млн. монет.

Висновок

Продати токен за поточних ринкових реалій не складе труднощів. Важливо тільки вибрати майданчик і які комісії для вас будуть комфортними. Дотримуйтесь ваших власних інвестиційних і торгових правил, і тоді лістинг Hamster Kombat на біржах і подальша купівля відбудуться для вас із максимальним профітом. Утриматися від небажаних дій допоможуть боти Veles.

Запитання, які часто ставлять

1. Як придбати Hamster Coin на біржах?

Потрібно мати верифікований акаунт на будь-якій зручній для вас біржі, щоб можна було будь-якої миті здійснити покупку. Дізнайтеся, на якій біржі нижчі комісії та умови користування для найкращих торгових рішень.

2. Для чого використовувати ботів Veles при купівлі та торгівлі токеном HMSTR?

Завдяки алгоритмам платформи боти зможуть придбати актив за найкращою ціною і витягти з угоди максимальний профіт. Грамотно побудовані алгоритми, засновані на ваших рішеннях, принесуть максимальну вигоду від угоди і позбавлять від зайвих емоційних коливань.

На Veles будуть доступні спеціальні шорт спот боти для HMSTR!

3. Чого очікувати від купівлі Hamster Kombat на лістингу?

Точно передбачити поведінку ціни активу точно не можливо. Відомо одне, що буде дуже сильна волатильність ціни і якщо ви займаєтеся трейдингом криптовалют, то не варто порушувати правила ризик-менеджменту.