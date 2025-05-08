Как работают криптобиржи?

Криптовалютные биржи стали неотъемлемой частью цифровой экономики. Через них проходят основные торговые операции с крипто активами, формируются цены, обеспечивается ликвидность криптовалюты, и именно здесь реализуются торговые ордера. Чтобы эффективно использовать торговые возможности и минимизировать риски, важно понимать, как работает криптобиржа, какие бывают ордера и в каких случаях стоит использовать закрытие по рынку.

Что такое закрытие по рынку

Закрытие по рынку – это моментальное завершение торговой позиции по текущей рыночной цене. Такая операция происходит с помощью так называемого рыночного ордера (market order), который исполняется немедленно, в отличие от лимитного. Этот подход особенно актуален в ситуациях, когда важно быстро зафиксировать результат сделки – будь то прибыль или убыток. Закрытие по рынку используется как вручную, так и в автоматических стратегиях, включая торговых ботов, где также доступна функция закрытия по рынку.

Отличие рыночного ордера от лимитного

Главное различие между рыночным и лимитным ордером – это контроль над ценой исполнения. Рыночный ордер предполагает, что вы соглашаетесь на текущую цену в ордербуке, даже если она отличается от желаемой. Такой ордер исполняется мгновенно, поглощая доступную ликвидность. При этом вы не можете точно спрогнозировать цену, по которой произойдет сделка, в условиях высокой волатильности, где может возникать проскальзывание.

С другой стороны, лимитный ордер позволяет вам указать конкретную цену, по которой вы готовы купить или продать актив. Это дает контроль над сделкой, но не гарантирует её исполнение, особенно если рынок не достиг указанного уровня. В стратегиях с высокой скоростью реакции, например в автоматическом трейдинге, предпочтение часто отдается рыночным ордерам, особенно при закрытии позиции.

Когда используется «закрытие по рынку»

Закрытие по рынку становится актуальным в нескольких сценариях. Прежде всего, его применяют в моменты резкого движения цены, когда требуется быстрое реагирование – например, при пробое уровня поддержки или сопротивления, а также при выходе важных новостей, способных повлиять на курс. В этих случаях скорость важнее точности, и трейдер сознательно идет на возможное проскальзывание, чтобы избежать еще больших потерь.

Кроме того, такой способ закрытия используется для реализации стоп-лоссов по рынку, ведь есть ситуации, где лимитный ордер может просто не сработать. В автоматических стратегиях рыночное закрытие применяется при срабатывании условий выхода из позиции, например, при достижении заданного убытка, или по завершении цикла торговли. Это позволяет сохранить гибкость в управлении рисками и лучше контролировать результат.

Как работает рыночный ордер на криптобирже

Рыночный ордер является одним из самых простых и быстрых инструментов в торговле на криптовалютных платформах и финансовых рынках в принципе. Его основная особенность заключается в том, что он исполняется мгновенно по текущей рыночной цене. Когда трейдер выбирает закрытие позиции через рыночный ордер, система сразу же покупает или продает актив по самой выгодной доступной цене в ордербуке.

На практике это означает, что биржа начинает автоматически “съедать” лимитные ордера противоположной стороны. Например, если вы выставляете рыночный ордер на продажу, то он будет исполняться против уже выставленных лимитных ордеров на покупку, начиная с самой высокой цены. Такой механизм обеспечивает мгновенное исполнение, что делает его особенно удобным в условиях быстрой смены трендов или высокой волатильности.

Важно понимать, что market order не гарантирует точную цену сделки – он гарантирует только её скорость. Из-за этого может возникать проскальзывание, когда фактическая цена исполнения отличается от ожидаемой, особенно при низкой ликвидности криптовалюты или резком изменении рыночных условий.

Примеры ситуаций, когда закрытие по рынку выгодно

Сценариев, в которых трейдеру выгодно использовать закрытие по рынку, довольно много, особенно если он ориентируется на скорость принятия решений и стремится минимизировать потери. Один из наиболее частых случаев – это реакция на резкое падение рынка. Когда цена актива начинает быстро снижаться, лимитный ордер может просто не исполниться, а убыток продолжит расти. В такой ситуации рыночный ордер позволяет быстро выйти из позиции и зафиксировать убыток, прежде чем он станет критическим.

Другой пример – использование стоп-лосса по рынку. В настройках торговых ботов закрытие по рынку можно задать автоматическим стоп-лоссом по текущей цене. Это актуально для тех, кто торгует с высокой долей риска или использует автоматическую торговлю в условиях волатильного рынка. Вместо того чтобы ждать срабатывания лимитного стопа, трейдер мгновенно выходит из убыточной сделки, снижая риски.

Также рыночное закрытие выгодно в ситуациях, когда трейдеру необходимо освободить средства для входа в другую более перспективную сделку. Например, при появлении нового сигнала от торгового бота или возникновении краткосрочного арбитражного окна. В условиях, где скорость важнее точности цены, торговля по рынку становится оптимальным решением.

Кроме того, торговля ботами на Bybit через платформу Veles Finance делает эту функцию доступной даже для новичков. Пользователю не нужно вручную выставлять ордера или беспокоиться о моменте выхода – бот сам оценит ситуацию и, если потребуется, закроет сделку мгновенно. Это делает автоматическую торговлю не только удобной, но и максимально безопасной.

Функция закрытия по рынку в боте от Veles – это не просто дополнение, а важный элемент торговой стратегии, ориентированной на защиту капитала. Она особенно ценна в условиях нестабильного рынка и в стратегиях, где важна скорость принятия решений. Поэтому, если вы ещё не тестировали её возможности, самое время зарегистрироваться на платформе и получить бонус в 5$.

Как торговые боты используют закрытие по рынку

Закрытие по рынку в работе торговых ботов является очень важной функцией, которая позволяет оперативно завершать сделки без задержек. В отличие от трейдера, которому нужно самостоятельно следить за ситуацией и вручную принимать решение о закрытии позиции, торговый бот может реагировать на изменения цен в доли секунды. Когда рынок начинает резко двигаться против открытой позиции, бот применяет рыночный ордер, чтобы выйти из сделки максимально быстро, сводя потери к минимуму. Это особенно актуально в условиях высокой волатильности крипто рынка, где цена может пролететь десятки пунктов за несколько секунд.

Алгоритмы, заложенные в ботов для торговли, анализируют данные в режиме реального времени: ордербук, объемы, свечи и другие индикаторы. Когда срабатывает одно из условий, например, достигается уровень убытка, превышающий установленный лимит, или происходит пробой сильного/исторического уровня, бот моментально выставляет рыночный ордер на закрытие. Благодаря этому стратегия остаётся живой и гибкой, а не механически привязанной к ожиданию исполнения лимитной заявки, которая может просто не пройти в момент обвала рынка.

Когда автоматическое закрытие оправдано

Автоматическое закрытие по рынку особенно оправдано в сценариях, где важна не столько цена, сколько скорость выхода из позиции. Один из самых очевидных примеров – это защита депозита при непредсказуемом движении цены. Если рынок идет против позиции и начинает ускоряться, ждать исполнения лимитного ордера становится опасно. В таких случаях торговый бот может закрыть позицию по рынку, что позволит трейдеру избежать глубокой просадки или ликвидации.

Также автоматическое закрытие применяется в арбитражных стратегиях, где даже небольшая задержка может нивелировать прибыль. В момент, когда разница цен между двумя биржами исчезает, бот должен закрыть сделку мгновенно, не дожидаясь точной цены – иначе логика арбитража нарушится.

Ещё один случай – сеточная торговля, особенно если речь идёт о поджатой сетке. Если цена пробивает границы диапазона, бот может использовать закрытие по рыночной цене, чтобы не попасть в ситуацию, когда ордера в сетке больше не соответствуют текущей структуре рынка. Veles позволяет настраивать подобные условия детально, включая адаптивные уровни стоп-лосса по рынку.

Функция рыночного закрытия в боте от Veles Finance позволяет трейдерам действовать по их намеченным планам. Она особенно полезна в стратегии, где важно быстро адаптироваться к изменениям и фиксировать профит/убыток – будь то скальпинг, арбитраж или просто подтяжка сетки ордеров. Поддержка рыночного стопа и мгновенного выхода из позиции – одна из причин, почему торговля ботами Bybit остается отличным решением как новичков, так и опытных трейдеров.

FAQ

1. Когда начинаются сессии на бирже и какие бывают сессии?

В криптовалютах торги ведутся круглосуточно, но можно выделить активные часы, например, пересечение азиатской и американской сессий. Это важно для оценки волатильности и выбора стратегии.

2. Чем отличается лимитный ордер от рыночного?

Лимитный исполняется по заданной цене, но не факт, что сработает. Рыночный исполняется моментально по доступной цене, но может быть дороже из-за проскальзывания.

3. Как работает торговля по рынку в ботах?

В боте вы можете указать условие, при котором он сам закроет позицию рыночным ордером. Это особенно полезно при высокой волатильности и в автоматизированных стратегиях.

4. Где почитать больше про значение криптобирж?

В нашей статье, опубликованной в блоге – Зачем нужны криптобиржи.

5. Как начать с ботом Veles и включить закрытие по рынку?

Просто зарегистрируйтесь на платформе, подключите биржу и включите нужные опции в настройках бота. Все инструкции – на официальном сайте Veles.