Як працюють криптобіржі?

Криптовалютні біржі стали невід’ємною частиною цифрової економіки. Через них проходять основні торгові операції з криптоактивами, формуються ціни, забезпечується ліквідність криптовалюти, і саме тут реалізуються торгові ордери. Щоб ефективно використовувати торгові можливості та мінімізувати ризики, важливо розуміти, як працює криптобіржа, які бувають ордери і в яких випадках варто використовувати закриття за ринком.

Що таке закриття за ринком

Закриття за ринком - це моментальне завершення торгової позиції за поточною ринковою ціною. Така операція відбувається за допомогою так званого ринкового ордера (market order), який виконується негайно, на відміну від лімітного. Цей підхід особливо актуальний у ситуаціях, коли важливо швидко зафіксувати результат угоди - чи то прибуток, чи то збиток. Закриття за ринком використовується як вручну, так і в автоматичних стратегіях, включно з торговими ботами, де також доступна функція закриття за ринком.

Відмінність ринкового ордера від лімітного

Головна відмінність між ринковим і лімітним ордером - це контроль над ціною виконання. Ринковий ордер передбачає, що ви погоджуєтеся на поточну ціну в ордербуці, навіть якщо вона відрізняється від бажаної. Такий ордер виконується миттєво, поглинаючи доступну ліквідність. При цьому ви не можете точно спрогнозувати ціну, за якою відбудеться угода, в умовах високої волатильності, де може виникати прослизання.

З іншого боку, лімітний ордер дає змогу вам вказати конкретну ціну, за якою ви готові купити або продати актив. Це дає контроль над угодою, але не гарантує її виконання, особливо якщо ринок не досяг зазначеного рівня. У стратегіях з високою швидкістю реакції, наприклад в автоматичному трейдингу, перевагу часто віддають ринковим ордерам, особливо під час закриття позиції.

Коли використовується «закриття за ринком»

Закриття за ринком стає актуальним у кількох сценаріях. Насамперед його застосовують у моменти різкого руху ціни, коли потрібне швидке реагування - наприклад, при пробої рівня підтримки або опору, а також при виході важливих новин, здатних вплинути на курс. У цих випадках швидкість важливіша за точність, і трейдер свідомо йде на можливе прослизання, щоб уникнути ще більших втрат.

Крім того, такий спосіб закриття використовується для реалізації стоп-лосів по ринку, адже є ситуації, де лімітний ордер може просто не спрацювати. В автоматичних стратегіях ринкове закриття застосовується під час спрацьовування умов виходу з позиції, наприклад, у разі досягнення заданого збитку, або після завершення циклу торгівлі. Це дає змогу зберегти гнучкість в управлінні ризиками і краще контролювати результат.

Як працює ринковий ордер на криптобіржі

Ринковий ордер є одним з найпростіших і найшвидших інструментів у торгівлі на криптовалютних платформах і фінансових ринках у принципі. Його основна особливість полягає в тому, що він виконується миттєво за поточною ринковою ціною. Коли трейдер обирає закриття позиції через ринковий ордер, система одразу ж купує або продає актив за найвигіднішою доступною ціною в ордербуці.

На практиці це означає, що біржа починає автоматично «з’їдати» лімітні ордери протилежної сторони. Наприклад, якщо ви виставляєте ринковий ордер на продаж, то він буде виконуватися проти вже виставлених лімітних ордерів на купівлю, починаючи з найвищої ціни. Такий механізм забезпечує миттєве виконання, що робить його особливо зручним в умовах швидкої зміни трендів або високої волатильності.

Важливо розуміти, що market order не гарантує точної ціни угоди - він гарантує тільки її швидкість. Через це може виникати прослизання, коли фактична ціна виконання відрізняється від очікуваної, особливо в разі низької ліквідності криптовалюти або різкої зміни ринкових умов.

Приклади ситуацій, коли закриття за ринком вигідне

Сценаріїв, у яких трейдеру вигідно використовувати закриття за ринком, досить багато, особливо якщо він орієнтується на швидкість ухвалення рішень і прагне мінімізувати втрати. Один з найчастіших випадків - це реакція на різке падіння ринку. Коли ціна активу починає швидко знижуватися, лімітний ордер може просто не виконатися, а збиток продовжить зростати. У такій ситуації ринковий ордер дає змогу швидко вийти з позиції і зафіксувати збиток, перш ніж він стане критичним.

Інший приклад - використання стоп-лосу за ринком. У налаштуваннях торгових ботів закриття за ринком можна задати автоматичним стоп-лоссом за поточною ціною. Це актуально для тих, хто торгує з високою часткою ризику або використовує автоматичну торгівлю в умовах волатильного ринку. Замість того щоб чекати спрацьовування лімітного стопа, трейдер миттєво виходить зі збиткової угоди, знижуючи ризики.

Також ринкове закриття вигідне в ситуаціях, коли трейдеру необхідно звільнити кошти для входу в іншу більш перспективну угоду. Наприклад, при появі нового сигналу від торгового бота або виникненні короткострокового арбітражного вікна. В умовах, де швидкість важливіша за точність ціни, торгівля по ринку стає оптимальним рішенням.

Крім того, торгівля ботами на Bybit через платформу Veles Finance робить цю функцію доступною навіть для новачків. Користувачеві не потрібно вручну виставляти ордери або турбуватися про момент виходу - бот сам оцінить ситуацію і, якщо буде потрібно, закриє угоду миттєво. Це робить автоматичну торгівлю не тільки зручною, а й максимально безпечною.

Функція закриття по ринку в боті від Veles - це не просто доповнення, а важливий елемент торгової стратегії, орієнтованої на захист капіталу. Вона особливо цінна в умовах нестабільного ринку і в стратегіях, де важлива швидкість прийняття рішень. Тому, якщо ви ще не тестували її можливості, саме час зареєструватися на платформі та отримати бонус у 5$.

Як торгові боти використовують закриття за ринком

Закриття за ринком у роботі торгових ботів є дуже важливою функцією, яка дає змогу оперативно завершувати угоди без затримок. На відміну від трейдера, якому потрібно самостійно стежити за ситуацією і вручну ухвалювати рішення про закриття позиції, торговий бот може реагувати на зміни цін за частки секунди. Коли ринок починає різко рухатися проти відкритої позиції, бот застосовує ринковий ордер, щоб вийти з угоди максимально швидко, зводячи втрати до мінімуму. Це особливо актуально в умовах високої волатильності крипто ринку, де ціна може пролетіти десятки пунктів за кілька секунд.

Алгоритми, закладені в ботів для торгівлі, аналізують дані в режимі реального часу: ордербук, обсяги, свічки та інші індикатори. Коли спрацьовує одна з умов, наприклад, досягається рівень збитку, що перевищує встановлений ліміт, або відбувається пробій сильного/історичного рівня, бот моментально виставляє ринковий ордер на закриття. Завдяки цьому стратегія залишається живою і гнучкою, а не механічно прив’язаною до очікування виконання лімітної заявки, яка може просто не пройти в момент обвалу ринку.

Коли автоматичне закриття виправдане

Автоматичне закриття за ринком особливо виправдане в сценаріях, де важлива не стільки ціна, скільки швидкість виходу з позиції. Один із найочевидніших прикладів - це захист депозиту в разі непередбачуваного руху ціни. Якщо ринок йде проти позиції і починає прискорюватися, чекати виконання лімітного ордера стає небезпечно. У таких випадках торговий бот може закрити позицію за ринком, що дасть змогу трейдеру уникнути глибокої просадки або ліквідації.

Також автоматичне закриття застосовується в арбітражних стратегіях, де навіть невелика затримка може нівелювати прибуток. У момент, коли різниця цін між двома біржами зникає, бот повинен закрити угоду миттєво, не чекаючи точної ціни - інакше логіка арбітражу порушиться.

Ще один випадок - сіткова торгівля, особливо якщо йдеться про піджату сітку. Якщо ціна пробиває межі діапазону, бот може використовувати закриття за ринковою ціною, щоб не потрапити в ситуацію, коли ордери в сітці більше не відповідають поточній структурі ринку. Veles дає змогу налаштовувати подібні умови детально, включно з адаптивними рівнями стоп-лоссів за ринком.

Функція ринкового закриття в боті від Veles Finance дає змогу трейдерам діяти за їхніми наміченими планами. Вона особливо корисна в стратегії, де важливо швидко адаптуватися до змін і фіксувати профіт/збиток - чи то скальпінг, чи то арбітраж, чи то просто підтяжка сітки ордерів. Підтримка ринкового стопа і миттєвого виходу з позиції - одна з причин, чому торгівля ботами Bybit залишається чудовим рішенням як новачків, так і досвідчених трейдерів.

FAQ

1. Коли починаються сесії на біржі і які бувають сесії?

У криптовалютах торги ведуться цілодобово, але можна виділити активні години, наприклад, перетин азіатської та американської сесій. Це важливо для оцінки волатильності та вибору стратегії.

2. Чим відрізняється лімітний ордер від ринкового?

Лімітний виконується за заданою ціною, але не факт, що спрацює. Ринковий виконується моментально за доступною ціною, але може бути дорожчим через прослизання.

3. Як працює торгівля за ринком у ботах?

У бота ви можете вказати умову, за якої він сам закриє позицію ринковим ордером. Це особливо корисно за високої волатильності і в автоматизованих стратегіях.

4. Де почитати більше про значення криптобірж?

У нашій статті, опублікованій у блозі - Навіщо потрібні криптобіржі.

5. Як почати з ботом Veles і ввімкнути закриття за ринком?

Просто зареєструйтеся на платформі, підключіть біржу і ввімкніть потрібні опції в налаштуваннях бота. Усі інструкції - на офіційному сайті Veles.