Как торговать криптовалютой - подробная инструкция для новичков

Криптовалютный рынок уже стал неотъемлемой частью мировой финансовой системы, и его популярность продолжает расти. Всё больше людей хотят освоить торговлю цифровыми активами, чтобы получать доход от их движения на рынке. Однако, для успешного начала важно понимать, как работает криптовалютный рынок, какие стратегии и инструменты использовать, и как избежать частых ошибок.

В этой статье мы рассмотрим основные аспекты криптотрейдинга и предоставим пошаговую инструкцию для новичков.

Криптотрейдинг: что это такое

Криптотрейдинг – это процесс покупки и продажи криптовалют на специальных площадках, называемых биржами. Ключевая цель трейдинга – извлечение прибыли за счёт разницы между ценами покупки и продажи. Так как криптовалютный рынок в отличие от фондового отличается высокой волатильностью, то есть резкими колебаниями цен, опытные трейдеры могут заработать на изменениях курса даже в течение одного дня. Однако криптотрейдинг сопряжён с рисками, так как рынок может двигаться не только в сторону повышения, но и понижения. Новички должны учитывать, что успешный трейдинг требует знаний и дисциплины, а также готовности к возможным убыткам.

Инвестиции и криптотрейдинг: в чем разница

Прежде чем начать торговлю, важно понять, чем криптотрейдинг отличается от инвестирования в криптовалюту. Хотя обе эти деятельности связаны с покупкой цифровых активов, их цели и подходы отличаются:

Инвестиции – это долгосрочное вложение средств в криптовалюты с целью получения прибыли в будущем, когда цена актива значительно возрастёт до запланированных отметок. Инвесторы обычно покупают и держат криптовалюты, не стремясь к частым сделкам, и готовы ждать месяцами или даже годами, чтобы получить доход.

Криптотрейдинг – это активная торговля криптовалютами с целью получения прибыли в короткие сроки. Трейдеры открывают и закрывают позиции за считанные минуты, часы или дни, чтобы заработать на изменении курса. Трейдинг требует анализа рынка, быстрой реакции и умения принимать решения в моменте.

Новичкам часто рекомендуют начать с инвестиций, чтобы ограничить минимизировать свои риски. Тем, кто готов к более активным действиям, потребуется изучить стратегии криптотрейдинга.

Стратегии и инструменты для торговли криптовалютой

Перед началом торговли важно выбрать подходящую стратегию, поскольку именно от неё будет зависеть ваш успех. Вот несколько популярных среди трейдеров стратегий:

Дневной трейдинг (day trading)– предполагает открытие и закрытие сделок в течение одного дня. Трейдеры анализируют краткосрочные изменения цен, стараясь извлечь прибыль на дневных колебаниях. Дневной трейдинг требует много времени и постоянного мониторинга рынка. Скальпинг – стратегия, при которой трейдеры совершают множество сделок за короткий период, зарабатывая на небольших изменениях цены. Для этой стратегии требуется быстрая реакция и точный анализ, она позволяет получать доход за счёт объёма сделок. Свинг-трейдинг – предполагает удержание активов на несколько дней или недель с целью извлечения прибыли от среднесрочных колебаний. Свинг-трейдинг требует меньше времени на мониторинг рынка, чем дневной трейдинг, и подходит для тех, кто не готов торговать ежедневно.

4. Арбитраж – использование разницы в ценах одной и той же криптовалюты на разных биржах. Например, если на одной бирже цена биткоина выше, чем на другой, трейдер может купить актив на одной платформе и продать на другой. Арбитраж требует повышенного уровня внимания и скорости принятия решений, так как разница в ценах обычно незначительная и недолговечная.

Для анализа рынка и прогнозирования изменений в ценах трейдеры используют такие инструменты, как индикаторы и аналитические платформы, графики торговых инструментов, а также незаменимый инструмент для каждого новичка и профессионала – бектесты Veles. К популярным индикаторам относятся Moving Average, Relative Strength Index (RSI), MACD и другие, более подробно с остальными индикаторами можно ознакомиться на нашей платформе Veles Wiki.

Подготовка к торговле криптовалютой

Прежде чем начать торговать, необходимо выполнить несколько подготовительных шагов, которые являются фундаментом в этом нелегком деле.

Выбор биржи для торговли

Первым шагом станет выбор биржи, на которой вы будете торговать. Среди трейдеров самыми распространенными являются – Binance, Bybit, OKX. Биржа – это платформа, на которой пользователи могут покупать и продавать криптовалюты. Вот несколько факторов, которые следует учитывать при выборе биржи:

– Надежность и безопасность

Выберите платформу с хорошей репутацией и историей, которая предоставляет надежную защиту персональных данных и средств пользователей.

– Поддержка фиатных валют

Если вы планируете пополнять счет и выводить деньги в традиционных валютах (например, рублях), убедитесь, что биржа поддерживает эти функции и у вас будет возможность использовать P2P платформу.

– Комиссии

Узнайте о комиссиях мейкера (продавца) и тейкера (покупателя) при совершении сделок, так как комиссии могут сильно различаться между платформами. Ознакомьтесь с нюансами пополнения и вывода средств.

– Удобство интерфейса

Если вы новичок, лучше выбрать биржу с интуитивно понятным интерфейсом и демо счетом, чтобы облегчить процесс торговли.

Регистрация на бирже и пополнение счета

После выбора биржи вам потребуется зарегистрироваться, пройти проверку личности (KYC) и пополнить счет. Верификация KYC позволяет биржам соблюдать регулятивные требования и предотвращает мошенничество, без этой процедуры, торговля активами и на P2P площадке на большинстве централизованных криптобирж будут недоступны. Пополнение счета может быть выполнено с помощью P2P платформы внутри биржи, для этого нужно обменять фиатные средства на криптовалюту.

Выбор криптовалютной пары для торговли

Выбор криптовалютной пары – это решение о том, какие именно активы вы будете покупать и продавать. Например, BTC/USDT – пара биткоин и Tether, популярная для торговли, так как она предлагает высокую ликвидность. Новичкам рекомендуется начинать с крупных криптовалют (например, биткоин и эфириум), поскольку они менее волатильны и обладают высокой ликвидностью.

Выбор или разработка стратегии для торговли

После подготовки следует выбрать стратегию для торговли. На начальном этапе важно избегать сложных стратегий и использовать простые подходы, например, дневной трейдинг или свинг-трейдинг. Помните, что любая стратегия должна быть протестирована перед её использованием в реальной торговле, с этой задачей отлично помогут справиться бектесты Veles – инструмент для тестирования торговых стратегий.

Частые ошибки при торговле криптовалютой

Начиная торговлю, новички могут столкнуться с рядом типичных ошибок. Вот некоторые из них:

1. Отсутствие стратегии – торговля без плана часто приводит к убыткам. Убедитесь, что у вас есть продуманная стратегия и придерживайтесь её.

2. Психологическое давление – новички часто поддаются эмоциям, покупают на пике и продают при падении цен. Важно сохранять хладнокровие и действовать в соответствии со стратегией.

3. Недостаток практических и теоретических знаний – успешный трейдинг требует понимания рынка и инструментов анализа. Обязательно изучите основы, прежде чем приступить к полноценной торговле.

4. Игнорирование рисков – криптовалютный рынок нестабилен, и каждый трейд может быть как выигрышным, так и убыточным. Не рискуйте большими суммами и устанавливайте ограничения потерь (stop-loss).

5. Переторговля – стремление постоянно находиться в сделке может привести к убыточной торговле. Иногда лучший вариант – просто ждать системных оснований на вход.

Заключение

Криптовалютная торговля предоставляет широкие возможности для заработка, однако, чтобы добиться успеха, необходимо понимать основы, разработать стратегию и избегать типичных ошибок. Если вы только начинаете свой путь в криптотрейдинге, постарайтесь не торопиться и уделить внимание обучению и тестированию выбранной стратегии. Со временем, приобретая опыт, вы сможете более уверенно торговать и, возможно, получать стабильную прибыль.

Часто задаваемые вопросы

1. Почему важно выбирать подходящую стратегию для криптотрейдинга?

Выбор подходящей стратегии – ключ к успеху в криптотрейдинге, так как она определяет, когда и как совершать сделки. Каждая стратегия имеет свои требования к временным затратам, навыкам и терпению. Начинающим трейдерам рекомендуется выбирать простые уже готовые стратегии и тестировать их на демо-счете, чтобы минимизировать потенциальные риски.

2. Чем отличается криптотрейдинг от инвестирования в криптовалюту?

Криптотрейдинг ориентирован на краткосрочную прибыль и требует постоянного анализа рынка, быстрой реакции и принятия решений в моменте. Инвестирование в криптовалюту, напротив, ориентировано на долгосрочное удержание активов с расчетом на значительный рост их стоимости в будущем.

3. Что такое криптовалютная биржа и как выбрать подходящую для торговли?

Криптовалютная биржа представляет собой онлайн-платформу, где пользователи могут осуществлять покупку, продажу и обмен цифровых валют. При выборе подходящей биржи необходимо учитывать несколько ключевых факторов: репутацию и уровень безопасности данной платформы, возможность работы с фиатными деньгами для упрощения ввода и вывода средств, комиссии за транзакции, удобство пользовательского интерфейса, а также наличие демо-счета для тех, кто только начинает.

4. Что такое торговая стратегия?

Торговая стратегия – это заранее определённый набор правил и методов, которым следует трейдер при совершении сделок на рынке.

5. Какими торговыми парами торговать, если новичок?

Для новичков лучше всего в процессе обучения торговать высоколиквидными и низко волатильными монетами, например BTC, ETH, SOL, ADA, XRP, DOGE.