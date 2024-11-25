Як торгувати криптовалютою - детальна інструкція для новачків

Криптовалютний ринок уже став невід’ємною частиною світової фінансової системи, і його популярність продовжує зростати. Дедалі більше людей хочуть освоїти торгівлю цифровими активами, щоб отримувати дохід від їхнього руху на ринку. Однак, для успішного початку важливо розуміти, як працює криптовалютний ринок, які стратегії та інструменти використовувати, і як уникнути частих помилок.

У цій статті ми розглянемо основні аспекти криптотрейдингу та надамо покрокову інструкцію для новачків.

Криптотрейдинг: що це таке

Криптотрейдинг - це процес купівлі та продажу криптовалют на спеціальних майданчиках, які називаються біржами. Ключова мета трейдингу - отримання прибутку за рахунок різниці між цінами купівлі та продажу. Оскільки криптовалютний ринок на відміну від фондового вирізняється високою волатильністю, тобто різкими коливаннями цін, досвідчені трейдери можуть заробити на змінах курсу навіть протягом одного дня. Однак криптотрейдинг пов’язаний з ризиками, оскільки ринок може рухатися не тільки в бік підвищення, а й зниження. Новачки повинні враховувати, що успішний трейдинг вимагає знань і дисципліни, а також готовності до можливих збитків.

Інвестиції та криптотрейдинг: у чому різниця

Перш ніж почати торгівлю, важливо зрозуміти, чим криптотрейдинг відрізняється від інвестування в криптовалюту. Хоча обидві ці діяльності пов’язані з купівлею цифрових активів, їхні цілі та підходи відрізняються:

Інвестиції - це довгострокове вкладення коштів у криптовалюти з метою отримання прибутку в майбутньому, коли ціна активу значно зросте до запланованих позначок. Інвестори зазвичай купують і тримають криптовалюти, не прагнучи частих угод, і готові чекати місяцями або навіть роками, щоб отримати дохід.

Криптотрейдинг - це активна торгівля криптовалютами з метою отримання прибутку в короткі терміни. Трейдери відкривають і закривають позиції за лічені хвилини, години або дні, щоб заробити на зміні курсу. Трейдинг вимагає аналізу ринку, швидкої реакції та вміння приймати рішення в моменті.

Новачкам часто рекомендують почати з інвестицій, щоб обмежити мінімізувати свої ризики. Тим, хто готовий до більш активних дій, потрібно вивчити стратегії криптотрейдингу.

Стратегії та інструменти для торгівлі криптовалютою

Перед початком торгівлі важливо вибрати відповідну стратегію, оскільки саме від неї залежатиме ваш успіх. Ось кілька популярних серед трейдерів стратегій:

1. Денний трейдинг (day trading) - передбачає відкриття і закриття угод протягом одного дня. Трейдери аналізують короткострокові зміни цін, намагаючись отримати прибуток на денних коливаннях. Денний трейдинг вимагає багато часу і постійного моніторингу ринку.

2. Скальпінг - стратегія, за якої трейдери здійснюють безліч угод за короткий період, заробляючи на невеликих змінах ціни. Для цієї стратегії потрібна швидка реакція і точний аналіз, вона дає змогу отримувати дохід за рахунок обсягу угод.

3. Свінг-трейдинг - передбачає утримання активів на кілька днів або тижнів з метою отримання прибутку від середньострокових коливань. Свінг-трейдинг вимагає менше часу на моніторинг ринку, ніж денний трейдинг, і підходить для тих, хто не готовий торгувати щодня.

4. Арбітраж - використання різниці в цінах однієї і тієї ж криптовалюти на різних біржах. Наприклад, якщо на одній біржі ціна біткоїна вища, ніж на іншій, трейдер може купити актив на одній платформі і продати на іншій. Арбітраж вимагає підвищеного рівня уваги і швидкості ухвалення рішень, оскільки різниця в цінах зазвичай незначна і недовговічна.

Для аналізу ринку і прогнозування змін у цінах трейдери використовують такі інструменти, як індикатори та аналітичні платформи, графіки торговельних інструментів, а також незамінний інструмент для кожного новачка і професіонала - беквести Veles. До популярних індикаторів належать Moving Average, Relative Strength Index (RSI), MACD та інші, детальніше з іншими індикаторами можна ознайомитися на нашій платформі Veles Wiki.

Підготовка до торгівлі криптовалютою

Перш ніж почати торгувати, необхідно виконати кілька підготовчих кроків, які є фундаментом у цій нелегкій справі.

Вибір біржі для торгівлі

Першим кроком стане вибір біржі, на якій ви будете торгувати. Серед трейдерів найпоширенішими є - Binance, Bybit, OKX. Біржа - це платформа, на якій користувачі можуть купувати та продавати криптовалюти. Ось кілька факторів, які слід враховувати під час вибору біржі:

- Надійність і безпека

Виберіть платформу з хорошою репутацією та історією, яка надає надійний захист персональних даних і коштів користувачів.

- Підтримка фіатних валют

Якщо ви плануєте поповнювати рахунок і виводити гроші в традиційних валютах (наприклад, рублях), переконайтеся, що біржа підтримує ці функції, і у вас буде можливість використовувати P2P платформу.

- Комісії

Дізнайтеся про комісії мейкера (продавця) і тейкера (покупця) під час укладання угод, оскільки комісії можуть сильно відрізнятися між платформами. Ознайомтеся з нюансами поповнення і виведення коштів.

- Зручність інтерфейсу

Якщо ви новачок, краще вибрати біржу з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом і демо рахунком, щоб полегшити процес торгівлі.

Реєстрація на біржі та поповнення рахунку

Після вибору біржі вам буде потрібно зареєструватися, пройти перевірку особистості (KYC) і поповнити рахунок. Верифікація KYC дає змогу біржам дотримуватися регулятивних вимог і запобігає шахрайству, без цієї процедури, торгівля активами та на P2P-майданчику на більшості централізованих криптобірж будуть недоступні. Поповнення рахунку може бути виконано за допомогою P2P платформи всередині біржі, для цього потрібно обміняти фіатні кошти на криптовалюту.

Вибір криптовалютної пари для торгівлі

Вибір криптовалютної пари - це рішення про те, які саме активи ви будете купувати і продавати. Наприклад, BTC/USDT - пара біткоїн і Tether, популярна для торгівлі, оскільки вона пропонує високу ліквідність. Новачкам рекомендується починати з великих криптовалют (наприклад, біткоїна та ефіріуму), оскільки вони менш волатильні та мають високу ліквідність.

Вибір або розробка стратегії для торгівлі

Після підготовки слід вибрати стратегію для торгівлі. На початковому етапі важливо уникати складних стратегій і використовувати прості підходи, наприклад, денний трейдинг або свінг-трейдинг. Пам’ятайте, що будь-яка стратегія має бути протестована перед її використанням у реальній торгівлі, з цим завданням чудово допоможуть впоратися бектести Veles - інструмент для тестування торгових стратегій.

Часті помилки під час торгівлі криптовалютою

Починаючи торгівлю, новачки можуть зіткнутися з низкою типових помилок. Ось деякі з них:

1. відсутність стратегії - торгівля без плану часто призводить до збитків. Переконайтеся, що у вас є продумана стратегія і дотримуйтеся її.

2. Психологічний тиск - новачки часто піддаються емоціям, купують на піку і продають при падінні цін. Важливо зберігати холоднокровність і діяти відповідно до стратегії.

Брак практичних і теоретичних знань - успішний трейдинг вимагає розуміння ринку та інструментів аналізу. Обов’язково вивчіть основи, перш ніж приступити до повноцінної торгівлі.

4 Ігнорування ризиків - криптовалютний ринок нестабільний, і кожен трейд може бути як виграшним, так і збитковим. Не ризикуйте великими сумами і встановлюйте обмеження втрат (stop-loss).

5. Переторгівля - прагнення постійно перебувати в угоді може призвести до збиткової торгівлі. Іноді найкращий варіант - просто чекати системних підстав на вхід.

Висновок

Криптовалютна торгівля надає широкі можливості для заробітку, однак, щоб домогтися успіху, необхідно розуміти основи, розробити стратегію і уникати типових помилок. Якщо ви тільки починаєте свій шлях у криптотрейдингу, постарайтеся не поспішати і приділити увагу навчанню і тестуванню обраної стратегії. Згодом, набуваючи досвіду, ви зможете більш впевнено торгувати і, можливо, отримувати стабільний прибуток.

Найпоширеніші запитання

1. Чому важливо вибирати відповідну стратегію для криптотрейдингу?

Вибір відповідної стратегії - ключ до успіху в криптотрейдингу, оскільки вона визначає, коли і як здійснювати операції. Кожна стратегія має свої вимоги до тимчасових витрат, навичок і терпіння. Трейдерам-початківцям рекомендується обирати прості вже готові стратегії і тестувати їх на демо-рахунку, щоб мінімізувати потенційні ризики.

2. Чим відрізняється криптотрейдинг від інвестування в криптовалюту?

Криптотрейдинг орієнтований на короткостроковий прибуток і вимагає постійного аналізу ринку, швидкої реакції та ухвалення рішень у моменті. Інвестування в криптовалюту, навпаки, орієнтоване на довгострокове утримання активів з розрахунком на значне зростання їхньої вартості в майбутньому.

3 Що таке криптовалютна біржа і як вибрати відповідну для торгівлі?

Криптовалютна біржа являє собою онлайн-платформу, де користувачі можуть здійснювати купівлю, продаж і обмін цифрових валют. Під час вибору підходящої біржі необхідно враховувати кілька ключових чинників: репутацію і рівень безпеки цієї платформи, можливість роботи з фіатними грошима для спрощення введення і виведення коштів, комісії за транзакції, зручність користувальницького інтерфейсу, а також наявність демо-рахунку для тих, хто тільки починає.

4. Що таке торгова стратегія?

Торгова стратегія - це заздалегідь визначений набір правил і методів, яких дотримується трейдер під час здійснення угод на ринку.

5. Якими торговими парами торгувати, якщо новачок?

Для новачків найкраще в процесі навчання торгувати високоліквідними і низько волатильними монетами, наприклад BTC, ETH, SOL, ADA, XRP, DOGE.