Veles Finance × Hyperliquid — подключаем новый уровень торговли

Пользователи Veles получили доступ к Hyperliquid — децентрализованной бирже (DEX) с собственной блокчейн-инфраструктурой, сверхбыстрым on-chain стаканом и торговлей фьючерсами без срока экспирации. Ранее вы уже работали с Binance, Bybit, OKX и другими централизованными биржами; теперь к ним добавилась полноценная DEX-платформа.

Интеграция с Hyperliquid — это расширение горизонтов заработка за счёт выхода в децентрализованную среду, где максимальная скорость исполнения (до 200 тыс. ордеров в секунду) сочетается с нулевой комиссией за газ.

Больше ликвидности, больше сетапов

С подключением Hyperliquid вы получаете новые торговые инструменты, дополнительную ликвидность и рынки, которых нет на обычных биржах. HIP-3 открыл фьючерсные контракты на золото, серебро, нефть, индексы NASDAQ и даже акции Hyundai и SK Hynix. Это означает, что ваши боты получают больше ситуаций для входа, больше потенциально прибыльных сетапов и, как следствие, более высокую эффективность торговли.

Фьючерсы позволяют зарабатывать как на росте, так и на падении рынка и дают гибкость: вы можете держать длинную или короткую позицию бесконечно долго, извлекая выгоду из любой динамики. Даже в боковом движении остаются рабочие стратегии, что делает доход стабильнее.

Полный контроль и независимость

Ключевое отличие Hyperliquid — формат DEX. Торговля через децентрализованную биржу означает, что вы не передаёте деньги третьей стороне: они остаются в вашем кошельке, биржа не требует KYC, а управление активами — полностью ваше. Это снижает риски блокировок и потери доступа, с которыми пользователи сталкиваются на централизованных платформах.

Оптимизация ботов и инфраструктурная устойчивость

Боты Veles теперь работают в более богатой среде: отдельный торговый канал, новая ликвидность и независимая инфраструктура. Даже без изменения логики стратегий их эффективность может расти за счёт расширения пространства для работы. Параллельно снижается зависимость от одной-двух централизованных бирж: вы получаете дополнительный уровень устойчивости и хеджируете инфраструктурные риски.

Статистика запусков и быстрые ссылки на ботов

Готовые боты для Hyperliquid

Бот открывает позицию при достижении зоны повышенных объемов в условиях нисходящего тренда. Каждый из трех последующих ордеров добавляется по отдельному сигналу с дополнительной проверкой усиления волатильности. Фиксирует профит с учетом тренда.

Максимальная длительность сделки за год: 13 дней

Сделок за год: 195

PnL за год чистыми: 36%

МПУ: -143.77 USDT/-19.49%

Депозит: 1000 USDT

Бот с частыми сделками с оценкой накопления/перераспределения объемов. Открывает позицию при достижении ценой нижней границы канала. Для каждого из четырех последующих ордеров используется отдельный сигнал.

Максимальная длительность сделки за год: 17 дней

Сделок за год: 369

PnL за год чистыми: 31.78%

МПУ: -222.04 USDT/-74.17%

Депозит: 1000 USDT

Бот для входа от локальной перепроданности при достижении нижней границы ценового канала во время глубокой коррекции. Каждый из трех последующих ордеров сопровождается отдельным, усиливающимся сигналом. Прибыль фиксируется в два этапа: после первого тейк-профита стоп-лосс переносится в безубыток.

Максимальная длительность сделки за год: 23 дня

Сделок за год: 132

PnL за год чистыми: 44.34%

МПУ: -360.03 USDT/-72.35%

Депозит: 1000 USDT

Бот применяет классическую сетку из пяти ордеров с перекрытием 23%. Открывает позицию с учетом локального тренда, сравнивая силу движения. Дополнительно отслеживает начало коррекции. Прибыль фиксируется с учетом ценового канала, что позволяет «вытягивать» сделку.

Максимальная длительность сделки за год: 13 дней

Сделок за год: 173

PnL за год чистыми: 46.66%

МПУ: -435.40 USDT/-43.58%

Депозит: 1000 USDT

Бот открывает позицию при появлении локальной дивергенции и активности покупателей у нижней границы ценового канала. Каждый из четырех последующих ордеров добавляется по отдельному сигналу. Прибыль фиксируется с учетом тренда.

Максимальная длительность сделки за год: 18 дней

Сделок за год: 105

PnL за год чистыми: 34.38%

МПУ: -170.78 USDT/-17.15%

Депозит: 1000 USDT

Итог

Вы не просто получаете ещё одну биржу. Вы выходите в сегмент децентрализованной торговли и расширяете набор инструментов, которые напрямую влияют на результат: больше точек входа, возможность зарабатывать в любом направлении рынка, новые источники прибыли и полный контроль над средствами.