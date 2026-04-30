Veles Finance × Hyperliquid — подключаем новый уровень торговли
Пользователи Veles получили доступ к Hyperliquid — децентрализованной бирже (DEX) с собственной блокчейн-инфраструктурой, сверхбыстрым on-chain стаканом и торговлей фьючерсами без срока экспирации. Ранее вы уже работали с Binance, Bybit, OKX и другими централизованными биржами; теперь к ним добавилась полноценная DEX-платформа.
Интеграция с Hyperliquid — это расширение горизонтов заработка за счёт выхода в децентрализованную среду, где максимальная скорость исполнения (до 200 тыс. ордеров в секунду) сочетается с нулевой комиссией за газ.
Больше ликвидности, больше сетапов
С подключением Hyperliquid вы получаете новые торговые инструменты, дополнительную ликвидность и рынки, которых нет на обычных биржах. HIP-3 открыл фьючерсные контракты на золото, серебро, нефть, индексы NASDAQ и даже акции Hyundai и SK Hynix. Это означает, что ваши боты получают больше ситуаций для входа, больше потенциально прибыльных сетапов и, как следствие, более высокую эффективность торговли.
Фьючерсы позволяют зарабатывать как на росте, так и на падении рынка и дают гибкость: вы можете держать длинную или короткую позицию бесконечно долго, извлекая выгоду из любой динамики. Даже в боковом движении остаются рабочие стратегии, что делает доход стабильнее.
Полный контроль и независимость
Ключевое отличие Hyperliquid — формат DEX. Торговля через децентрализованную биржу означает, что вы не передаёте деньги третьей стороне: они остаются в вашем кошельке, биржа не требует KYC, а управление активами — полностью ваше. Это снижает риски блокировок и потери доступа, с которыми пользователи сталкиваются на централизованных платформах.
Оптимизация ботов и инфраструктурная устойчивость
Боты Veles теперь работают в более богатой среде: отдельный торговый канал, новая ликвидность и независимая инфраструктура. Даже без изменения логики стратегий их эффективность может расти за счёт расширения пространства для работы. Параллельно снижается зависимость от одной-двух централизованных бирж: вы получаете дополнительный уровень устойчивости и хеджируете инфраструктурные риски.
Статистика запусков и быстрые ссылки на ботов
|Торговая пара
|Скопировать настройки
|PnL
|МПУ
|Макс. время в сделке
|XMR/USDT
|XMR Long Bot (Hyperliquid)
|36%
|-143.77 USDT/-19.49%
|13 дней
|JUP/USDT
|JUP Long (Hyperliquid)
|31.78%
|-222.04 USDT/-74.17%
|17 дней
|INJ/USDT
|INJ Long Bot (Hyperliquid)
|44.34%
|-360.03 USDT/-72.35%
|23 дня
|HYPE/USDT
|HYPE Long Bot (Hyperliquid)
|46.66%
|-435.40 USDT/-43.58%
|13 дней
|LINK/USDT
|LINK Long Bot (Hyperliquid)
|34.38%
|-170.78 USDT/-17.15%
|18 дней
Готовые боты для Hyperliquid
1. XMR Long Bot (Hyperliquid)
Бот открывает позицию при достижении зоны повышенных объемов в условиях нисходящего тренда. Каждый из трех последующих ордеров добавляется по отдельному сигналу с дополнительной проверкой усиления волатильности. Фиксирует профит с учетом тренда.
Максимальная длительность сделки за год: 13 дней
Сделок за год: 195
PnL за год чистыми: 36%
МПУ: -143.77 USDT/-19.49%
Депозит: 1000 USDT
2. JUP Long (Hyperliquid)
Бот с частыми сделками с оценкой накопления/перераспределения объемов. Открывает позицию при достижении ценой нижней границы канала. Для каждого из четырех последующих ордеров используется отдельный сигнал.
Максимальная длительность сделки за год: 17 дней
Сделок за год: 369
PnL за год чистыми: 31.78%
МПУ: -222.04 USDT/-74.17%
Депозит: 1000 USDT
3. INJ Long Bot (Hyperliquid)
Бот для входа от локальной перепроданности при достижении нижней границы ценового канала во время глубокой коррекции. Каждый из трех последующих ордеров сопровождается отдельным, усиливающимся сигналом. Прибыль фиксируется в два этапа: после первого тейк-профита стоп-лосс переносится в безубыток.
Максимальная длительность сделки за год: 23 дня
Сделок за год: 132
PnL за год чистыми: 44.34%
МПУ: -360.03 USDT/-72.35%
Депозит: 1000 USDT
4. HYPE Long Bot (Hyperliquid)
Бот применяет классическую сетку из пяти ордеров с перекрытием 23%. Открывает позицию с учетом локального тренда, сравнивая силу движения. Дополнительно отслеживает начало коррекции. Прибыль фиксируется с учетом ценового канала, что позволяет «вытягивать» сделку.
Максимальная длительность сделки за год: 13 дней
Сделок за год: 173
PnL за год чистыми: 46.66%
МПУ: -435.40 USDT/-43.58%
Депозит: 1000 USDT
5. LINK Long Bot (Hyperliquid)
Бот открывает позицию при появлении локальной дивергенции и активности покупателей у нижней границы ценового канала. Каждый из четырех последующих ордеров добавляется по отдельному сигналу. Прибыль фиксируется с учетом тренда.
Максимальная длительность сделки за год: 18 дней
Сделок за год: 105
PnL за год чистыми: 34.38%
МПУ: -170.78 USDT/-17.15%
Депозит: 1000 USDT
Итог
Вы не просто получаете ещё одну биржу. Вы выходите в сегмент децентрализованной торговли и расширяете набор инструментов, которые напрямую влияют на результат: больше точек входа, возможность зарабатывать в любом направлении рынка, новые источники прибыли и полный контроль над средствами.