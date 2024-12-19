С чего начать инвестиции в криптовалюту

Криптовалюты продолжают привлекать внимание большого количества людей из цикла в цикл. Однако перед тем как вложить свои средства, нужно понять основные механики, риски и возможности этого рынка.

Криптовалюта - что это такое

Криптовалюта — это цифровой актив, работающий на основе технологии блокчейн. Она не имеет физического выражения и существует исключительно в цифровом формате. Основные характеристики криптовалюты: децентрализация, защищённость транзакций, а также возможность использования в качестве средства обмена и хранения ценности.

Подготовка к работе с криптовалютой

Для начала работы потребуется получить доступ к криптовалютному рынку, его обеспечивают централизованные биржи (CEX).

Выбор криптовалютной биржи

Первым шагом является выбор платформы взаимодействия с криптовалютами. Существуют централизованные (CEX) и децентрализованные (DEX) биржи. Для начинающих подойдут такие платформы, как Binance, Bybit, OKX, которые предлагают удобные интерфейсы и образовательные материалы.

Регистрация и верификация на бирже

На примере биржи Bybit рассмотрим процесс регистрации, который включает несколько этапов:

Создание аккаунта с использованием email или номера телефона. Установка пароля и двухфакторной аутентификации для повышения безопасности. Верификация личности (KYC), которая включает загрузку документов (паспорт, удостоверение личности) и подтверждение адреса.

Более подробно о прохождении верификации и пополнении биржевого счета рассказано в наших статьях:

Верификация на ByBit (Байбит) - как правильно ее пройти | Подробная инструкция и Как пополнить кошелек ByBit (Байбит) - пошаговая инструкция.

Анализ рынка криптовалют

Для анализа различных показателей на рынке криптовалют широко используются фундаментальный и технический анализы.

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ помогает оценить внутреннюю ценность криптовалюты. Он включает изучение следующих аспектов:

Технология и идея проекта.

Команда разработчиков.

Оценка рыночной капитализации и объёмов торгов.

Новости и партнёрства.

Технический анализ

Под техническим анализом принято понимать изучение графиков цен и объемов торгов. Основные инструменты:

Графические уровни поддержки и сопротивления.

Индикаторы (RSI, MACD и прочие)

Анализ классических технических паттернов.

Виды инвестирования

Современный крипторынок предлагает множество подходов к инвестированию, среди которых каждый может выбрать тот вариант, который будет наиболее подходящим по возможностям и потребностям. Имеют успех и торговые боты, которые при минимальном участии человека способны приносить стабильную доходность за счет торговли и их также можно отнести к варианту инвестирования своих средств.

Децентрализованные финансы (DeFi)

DeFi предоставляет доступ к финансовым услугам без посредников. Это включает:

Стейкинг. Размещение криптовалют на платформе для поддержания работы сети и получения вознаграждений.

Фарминг ликвидности. Предоставление средств в пулы ликвидности на децентрализованных биржах (например, Uniswap) с целью получения части комиссий.

Кредитование и займы. Возможность давать криптовалюту в долг под проценты или брать займы, оставляя залог.

Невзаимозаменяемые токены (NFT)

NFT — это уникальные цифровые активы, используемые в различных сферах:

Искусство. Покупка и продажа уникальных произведений художников.

Игровые активы. Токены, представляющие персонажей или предметы в играх.

Коллекционирование. Уникальные карточки, мемы и другие активы, ценность которых определяется их редкостью.

Стейблкоины

Стейблкоины — криптовалюты, привязанные к стоимости традиционных активов (например, USDT, USDC):

Используются для защиты капитала от волатильности.

Удобны для перевода средств между платформами.

Часто применяются в торговле и для вознаграждения за стейкинг.

Инвестиционные программы на биржах

Многие централизованные биржи предлагают программы, такие как:

Депозиты с фиксированной доходностью. Размещение средств на бирже под проценты на определенный срок.

Стейкинг. Получение дохода за хранение криптовалюты в системе биржи.

Earn-программы. Возможность зарабатывать через размещение активов в различных финансовых продуктах.

Холдинг

Холдинг (или HODLing) — это долгосрочное удержание криптовалюты с целью получения прибыли от роста цены. Основные принципы:

Инвестирование в проверенные проекты, такие как Bitcoin и Ethereum.

Отказ от паники при падении цен.

Долгосрочная стратегия на годы вперед.

Лаунчпады

Лаунчпады — это платформы для запуска новых проектов через первичное предложение токенов (IDO). Преимущества:

Возможность купить токены перспективных проектов по низкой цене.

Высокий потенциал прибыли, если проект станет успешным.

Требует анализа команды проекта и рыночного потенциала.

Преимущества и недостатки инвестиций в криптовалюты

Преимущества:

Высокий показатель потенциальной доходности. Многие криптовалюты показали значительный рост стоимости за короткие сроки, что позволяет сделать вывод о том, что можно получать большую прибыль при успешных вложениях. Децентрализация. Отсутствие центрального регулирующего органа уменьшает вероятность манипуляций со стороны правительств или крупных компаний. Доступность для начинающих. Инвестировать можно даже с минимальными суммами. Некоторые платформы позволяют начать с вложений от $10. Разнообразие возможностей. В криптосфере доступны различные способы инвестирования: стейкинг, DeFi, NFT, холдинг, трейдинг. Глобальный доступ. Для работы с криптовалютами не нужно физически находиться в каком-либо конкретном месте. Всё, что нужно — это доступ в интернет. Развитие технологий. Инвестирование в криптовалюты поддерживает развитие новых технологий (блокчейн и смарт-контракты). Полная открытость. Абсолютно все транзакции поступают в блокчейн и доступны для проверки.

Недостатки:

Высокая волатильность. Большие колебания цен могут повлечь за собой существенные убытки, особенно начинающих инвесторов. Отсутствие регулирования. В некоторых странах рынок криптовалют не регулируется, что увеличивает риски мошенничества и нестабильности. Риски безопасности. Возможность хакерских атак на биржи и кошельки, а также ошибки пользователя (например, потеря ключей) могут привести к утрате средств. Сложность в использовании. Для понимания многих процессов, таких как DeFi или технический анализ, требуется значительное время на обучение. Экологические проблемы. Майнинг некоторых криптовалют (например, Bitcoin) потребляет огромное количество энергии, что вызывает критику со стороны защитников окружающей среды. Мошенничество. На рынке существует множество недобросовестных проектов и схем, обещающих быстрый заработок.

Советы по инвестированию в криптовалюты

1. Изучите рынок

Перед началом инвестирования, важно изучить основы устройства криптовалютной индустрии. Понимание того, как работают криптовалюты, поможет вам принимать более осознанные решения. Изучите:

Основные криптовалюты (например, Bitcoin, Ethereum, Binance Coin).

Технологии, лежащие в основе криптовалют.

Важные факторы, влияющие на цены (например, новости, регуляции, технологические разработки).

2. Диверсификация портфеля:

Не инвестируйте все свои средства в какую-то одну криптовалюту. Разделите ваш инвестиционный портфель между несколькими активами. Это снизит риски, связанные с падением курса одного из активов. Опытные инвесторы рекомендуют придерживаться принципа диверсификации:

Основные криптовалюты: Bitcoin, Ethereum.

Альткойны: Больше рискованных, но с потенциалом для значительного роста (например, Solana, Polkadot).

Стейблкоины: Для стабилизации портфеля (например, USDT, USDC).

3. Исследуйте криптовалюты перед покупкой

Перед покупкой криптовалюты всегда ознакамливайтесь с проектом:

Цель криптовалюты: Что она должна решить? Например, если это Ethereum, то это платформа для децентрализованных приложений.

Команда: Кто стоит за проектом? Есть ли у них опыт в блокчейн-разработке?

Дорожная карта: Каковы планы развития? Какие цели стоят перед проектом на ближайшие годы?

Токеномика: Как устроен выпуск и распределение токенов? Есть ли риски инфляции или слишком большая концентрация токенов в руках команды?

4. Оцените волатильность

Криптовалюты обладают высокой волатильностью, то есть их стоимость может резко изменяться за короткий период времени. Будьте готовы к значительным колебаниям и следите за рынком:

Изучите историческую волатильность выбранных активов.

Планируйте выходы, если цена достигнет определенного уровня (установите лимиты для потерь и прибыли).

Важно понимать, что цена криптовалюты может падать на 30–50% в течение нескольких недель.

5. Используйте только средства, которые готовы потерять

Инвестиции в криптовалюты связаны с повышенным риском, поэтому никогда не инвестируйте средства, которые вам нужны для жизни, или те, которые вы не можете позволить себе потерять. Рынок криптовалют может быть непредсказуемым, и даже долгосрочные инвестиции могут не дать гарантии прибыли.

6. Выбирайте надежные платформы для торговли

Для всех операций с криптовалютами используйте только проверенные и безопасные биржи. Некоторые популярные криптовалютные биржи:

Binance: Одна из крупнейших мировых бирж.

Bybit: Простая в использовании биржа с высоким уровнем безопасности.

OKX: Сильная репутация и многофункциональность.

Также выбирайте биржи, которые предоставляют двухфакторную аутентификацию и другие меры безопасности.

7. Используйте холодные кошельки для хранения

Если вы планируете хранить криптовалюту долгосрочно, используйте холодные кошельки, которые не подключены к интернету и обеспечивают более высокий уровень безопасности. Это защищает ваши средства от возможных хакерских атак.

8. Следите за новостями и регуляциями

Рынок криптовалют так же, как и фондовый зависит от новостей и государственных регуляций. Изучайте актуальные новости, чтобы не пропустить изменения в законодательстве или в ключевых событиях, которые могут повлиять на стоимость активов:

Регулирование криптовалют в разных странах.

Уведомления о запрете или принятии криптовалют (например, запреты Китая, или наоборот, принятие криптовалют в разных странах).

Технологические обновления и форки.

9. Управляйте рисками

Инвестирование в криптовалюты требует дисциплины и стратегии. Управление рисками поможет защитить ваш капитал:

Стоп-лосс: Установите стоп-лоссs, чтобы ограничить возможные убытки.

Не инвестируйте все в одном активе: Риск снижается с диверсификацией.

Регулярно оценивайте рынок: Следите за трендами и корректируйте свою стратегию и риск менеджмент.

10. Контроль эмоций

Криптовалютный рынок известен своей непредсказуемостью, и резкие колебания цен могут вызвать эмоции, которые неблагоприятно скажутся на принятии решений. Важно оставаться спокойным:

Не продавайте активы на панике, если цена упала.

Не покупайте на эйфории, если рынок переживает бурный рост.

Имейте четкий план и придерживайтесь его, чтобы избежать импульсивных решений.

11. Долгосрочная перспектива

Если вы не хотите заниматься ежедневным трейдингом, рассчитайте на долгосрочные инвестиции. Многие криптовалюты, такие как Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB демонстрировали значительный рост в долгосрочной перспективе, несмотря на краткосрочные колебания.

12. Избегайте мошенничества

Будьте осторожны с предложениями, которые кажутся слишком привлекательными, чтобы быть правдой. Мошенничество — распространенная проблема на рынке криптовалют:

Фальшивые ICO (первичные предложения монет): Они могут быть организованы для сбора средств и исчезновения с вашими деньгами.

Схемы “быстрого заработка”: Если кто-то обещает вам “гарантированную прибыль”, это скорее всего мошенничество.

Популярные криптовалюты для инвестирования

На криптовалютном рынке существует множество активов, но несколько из них выделяются своей стабильностью, капитализацией и потенциалом для роста. Вот несколько популярных криптовалют, которые на длительной дистанции считаются хорошими вариантами для инвестирования:

1. Bitcoin (BTC)

Описание: Bitcoin — это первая криптовалюта в мире. Он стал не только основным активом на криптовалютном рынке, но и цифровым золотом, служащим хеджем от инфляции и потенциальным долгосрочным активом.

Особенности: Ограниченная эмиссия (максимум 21 миллион монет), что создаёт дефицит и помогает поддерживать стоимость. Широкая поддержка в различных странах и компаниях, включая Tesla и MicroStrategy. Высокая ликвидность и надежность.

Перспективы: Bitcoin продолжает оставаться доминирующим активом на криптовалютном рынке и считается надежным долгосрочным вложением.



2. Ethereum (ETH)

Описание: Ethereum — является не обычной криптовалютой, а платформой для создания децентрализованных приложений (dApps) и смарт-контрактов. Ethereum позволяет разработчикам запускать проекты и создавать токены на базе своей сети.

Особенности: Ethereum 2.0, обновление, которое обещает улучшения в скорости и эффективности сети. Используется в децентрализованных финансах (DeFi) и в NFT (невзаимозаменяемых токенах). Постоянно обновляемая экосистема, которая поддерживает различные проекты.

Перспективы: Ethereum остается основой для множества новых технологий и проектов, включая DeFi и NFT, что делает его одной из самых перспективных криптовалют.



3. Binance Coin (BNB)

Описание: Binance Coin — это токен, созданный криптовалютной биржей Binance. Активно используется для покрытия комиссий за сделки на бирже и обладает множеством других применений в экосистеме Binance.

Особенности: Низкие комиссии на Binance при оплате в BNB. Сжигание монет для сокращения эмиссии, что повышает ценность оставшихся монет. Используется в сети Binance Smart Chain (BSC) для поддержки смарт-контрактов и децентрализованных приложений.

Перспективы: BNB имеет большие перспективы, учитывая растущую популярность Binance и ее экосистемы.



4. Solana (SOL)

Описание: Solana — это блокчейн-платформа с высокой пропускной способностью и низкими транзакционными комиссиями. Она была разработана с целью предоставить более быстрые и дешевые транзакции по сравнению с сетью Ethereum.

Особенности: Высокая скорость исполнения транзакций и низкие комиссии. Широкая поддержка DeFi и NFT. Активно развивающаяся экосистема с большим количеством новых проектов.

Перспективы: Solana имеет большой потенциал для роста, особенно учитывая свою технологическую основу, позволяющую ей справляться с высокими объемами транзакций.



5. Polkadot (DOT)

Описание: Polkadot — это блокчейн-платформа, которая позволяет различным блокчейнам взаимодействовать между собой и создавать взаимосвязанную экосистему.

Особенности: Возможность интеграции разных блокчейнов, что дает проекту большую гибкость. Разработка в области межсетевого взаимодействия и масштабируемости. Сильная команда и сообщество.

Перспективы: Polkadot имеет отличительные особенности, которые делают его полезным для создания совместимых блокчейн-экосистем, что может быть востребовано в будущем.



Перспективные криптовалюты и крипторынки

Хотя уже упомянутые криптовалюты являются популярными и достаточно зрелыми проектами, существует много новых, перспективных активов и рынков, которые могут продемонстрировать рост в ближайшие годы.

1. Chainlink (LINK)

Описание: Chainlink — это децентрализованная оракульная сеть, позволяющая смарт-контрактам вести взаимодействие с внешними данными (например, ценами на товары, курсами валют).

Перспективы: С ростом популярности DeFi и смарт-контрактов Chainlink может стать важной частью экосистемы, предоставляя данные для таких проектов.

2. Avalanche (AVAX)

Описание: Avalanche — специализированная платформа для создания децентрализованных приложений и частных блокчейнов. Она ориентирована на решение проблемы масштабируемости и снижение комиссий.

Перспективы: Привлекает внимание за счет высокой производительности и гибкости. Это может стать мощной альтернативой Ethereum и другим платформам.

3. DeFi и NFT проекты

DeFi: Децентрализованные финансы становятся все более популярными. Протоколы, такие как Uniswap, Aave, Compound и другие, создают новые способы получения дохода без участия каких-либо посредников. Для инвесторов это создаёт возможности получения прибыли в нестабильной финансовой системе.

NFT: Невзаимозаменяемые токены позволяют создавать уникальные цифровые активы. NFT быстро развиваются, и проекты, такие как OpenSea создают рынок для уникальных цифровых объектов.

4. Layer 2 решения

Описание:

С развитием блокчейн-технологий, таких как Ethereum, возникла необходимость решения проблем с масштабируемостью. Layer 2 решения (например, ZKsync, Optimism и Arbitrum) предоставляют более дешевые транзакции, не перегружая основной блокчейн.

Перспективы:

Эти технологии значительно улучшают пользовательский опыт и снижают транзакционные расходы на крупных платформах.

5. Web3 и децентрализованные приложения (dApps)

Описание:

Web3 — это новая концепция интернета, основанная на блокчейне, она позволяет пользователям контролировать свои данные и принимать участие в управлении платформами.

Перспективы:

Проекты в области Web3 продолжают набирать популярность, и в будущем они могут значительно изменить интернет-пространство, создавая новые возможности для инвестирования.

Заключение

Делать инвестиции в криптовалюты более рискованно, чем в другие традиционные активы, но и потенциальная прибыль может быть кратно выше. Успех зависит от грамотного подхода, изучения рынка и готовности к изменениям.

FAQ

Можно ли начать инвестировать с небольшим капиталом?

Да, многие биржи позволяют начинать с минимальных вложений, например, $10. В свою очередь, вы можете начать осваивать трейдинг с $1 при помощи торговых ботов Veles.

Что такое холодный кошелёк?

Это устройство для хранения криптовалюты оффлайн, что повышает безопасность.

Нужно ли платить налоги с доходов от криптовалюты?

В большинстве стран доходы от криптовалют облагаются налогами. Уточните правовую сторону в вашем регионе.

Как избежать мошенников?

Не инвестируйте в проекты без проверенной репутации и избегайте предложений с обещанием гарантированной прибыли.