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    • Как пополнить кошелек ByBit - пошаговая инструкция
    Дата публикации: 02.12.2024
    Время на чтение: 5 минут(ы)
    Дата: 02.12.2024
    Чтение:: 5 минут(ы)
    Просмотры: 16

    Как пополнить кошелек ByBit - пошаговая инструкция

    Bybit предоставляет несколько вариантов для пополнения счета, включая использование кредитных/дебетовых карт, сторонних сервисов, депозиты в фиатной валюте и P2P-площадку. Рассмотрим каждый из них подробнее.

    Варианты пополнения кошелька на Bybit

    Для пополнения доступны 4 варианта, рассмотрим каждый из них подробнее:

    С помощью кредитной/дебетовой карты

    Вы можете приобрести криптовалюту непосредственно с помощью банковских карт. Для этого:

    1. Откройте свой аккаунт Bybit.

    2. Зайдите в раздел "Купить криптовалюту".

    3. Выберите опцию "Покупка с помощью кредитной/дебетовой карты".

    4. Затем укажите сумму и валюту покупки.

    5. После чего выберите поставщика услуг и следуйте дальнейшим инструкциям для завершения транзакции.

    Примечание: 

    – Для совершения сделки необходимо пройти верификацию KYC.

    – Комиссии и доступные валюты зависят от выбранного варианта депозита.

    – В некоторых регионах может быть недоступно пополнение картой.

    Пополнение через сторонние сервисы

    Пополнение счета на криптовалютной бирже Bybit через сторонние сервисы — это удобный способ перевести фиатные деньги в криптовалюту. Этот метод актуален для пользователей, которые сталкиваются с ограничениями на банковские переводы или ищут альтернативные варианты пополнения. Рассмотрим процесс пополнения через такие платформы, как Payeer, AdvCash и другие, пошагово:

    Примеры популярных сервисов:

    • AdvCash

    • Payeer

    • Mercuryo

    • MoonPay

    Данные платформы предлагают оперативные и безопасные инструменты для конвертации валют и перевода средств на биржи, включая Bybit.

    Пошаговая инструкция по пополнению через сторонние сервисы:

    1. Регистрация на стороннем сервисе

    • Создайте аккаунт на выбранной платформе (например, AdvCash, Payeer).

    • Пройдите верификацию личности, если она необходима для работы с фиатом.

    2. Авторизация на Bybit

    • Зайдите на свою учетную запись Bybit.

    • Убедитесь, что вы прошли KYC-верификацию, чтобы работать с фиатными пополнениями и использовать сторонние сервисы.

    3. Перейдите в раздел "Пополнение"

    • На бирже Bybit выберите вкладку "Купить криптовалюту" или "Пополнить счет".

    • Укажите, что хотите использовать сторонний сервис для пополнения.

    4. Выберите валюту и сумму

    • Выберите фиатную валюту, которую вы хотите использовать (например, рубли, доллары или евро).

    • Укажите сумму на которую хотите пополнить счет.

    5. Выберите сервис

    На Bybit обычно доступны несколько сторонних сервисов, таких как:

    • AdvCash

    • Payeer

    • Mercuryo

    • MoonPay

    6. Перейдите на сайт сервиса

    После выбора сервиса вы будете перенаправлены на его сайт для завершения операции. Здесь:

    • Укажите реквизиты карты или другие данные в зависимости от способа оплаты.

    • Подтвердите транзакцию.

    7. Завершите перевод

    После успешной оплаты средства автоматически поступят на ваш биржевой счет. Зачастую этот процесс занимает от нескольких минут до часа.

    Особенности работы с популярными сервисами:

    AdvCash

    • Комиссии: минимальные, в пределах 0.5–1%.

    • Поддержка валют: RUB, USD, EUR и другие.

    • Скорость: средства зачисляются мгновенно.

    • Удобство: интеграция с Bybit позволяет проводить транзакции без дополнительных шагов.

    Payeer

    • Комиссии: 0.95–2%.

    • Особенности: удобен для пользователей, которые работают с мультивалютными кошельками.

    • Скорость: до 15 минут.

    • Преимущество: высокий уровень защиты и возможность обменивать различные валюты внутри платформы.

    Mercuryo

    • Комиссии: выше среднего — до 3%.

    • Особенности: простота использования, но требуется верификация.

    • Скорость: мгновенные переводы.

    • Удобство: поддержка более 40 фиатных валют.

    MoonPay

    • Комиссии: 2–3.5%, зависят от суммы перевода.

    • Поддержка валют: EUR, USD, GBP и другие.

    • Преимущества: позволяет использовать банковские карты и Apple Pay.

    • Скорость: мгновенное зачисление.

    Примечание: Комиссии и лимиты зависят от выбранного сервиса.

    Пополнение через депозит в фиате

    Есть возможность вноса депозит в фиатной валюте и затем обменять его на криптовалюту:

    1. Зайдите в раздел "Активы", затем в "Депозит".

    2. Выберите нужную фиатную валюту для депозита.

    3. Завершите сделку по инструкции.

    Примечание: 

    – Для этого метода потребуется верификация учетной записи.

    – Периодически биржи ограничивают депозиты в фиатной валюте. 

    Покупка криптовалюты с помощью Bestchange

    Пошаговая инструкция по пополнению Bybit через BestChange:

    1. Регистрация на Bybit

    2. Определите, какую криптовалюту хотите использовать для пополнения

    Выберите криптовалюту, которую будете переводить на Binance. 

    3. Зайдите на сайт BestChange

    4. Настройте параметры поиска обменника

    • Слева в колонке "Отдаете" выберите способ оплаты, например:

      • Банковская карта (Сбербанк, Тинькофф, ВТБ и др.).

      • Электронные кошельки (QIWI, Payeer и др.).

      • Наличные.

    • В колонке "Получаете" выберите криптовалюту, которую хотите отправить на Binance (например, USDT TRC-20).

    BestChange покажет список обменников, работающих с вашим запросом, упорядоченных по курсу.

    5. Выберите подходящий вам обменник

    Обратите внимание на:

    • Курс обмена (чем ниже, тем выгоднее).

    • Резервы (чтобы суммы хватило для вашего пополнения).

    • Рейтинг и отзывы (предпочитайте обменники с положительными оценками и отзывами).

    • Скорость обработки транзакции.

    6. Перейдите на сайт выбранного обменника

    Нажмите на обменник из списка, и BestChange перенаправит вас на его официальный сайт.

    7. Укажите реквизиты Bybit

    • Откройте личный кабинет Bybit.

    • Зайдите в раздел "Кошелек" → "Обзор кошелька" → "Пополнить".

    • Выберите криптовалюту (например, USDT).

    • Укажите сеть (например, TRC-20).

    • Скопируйте биржевой адрес вашего кошелька.

    8. Завершите операцию на сайте обменника

    • Введите сумму, которую необходимо обменять.

    • Укажите адрес криптовалютного кошелька Bybit, скопированный ранее.

    • Заполните данные об оплате (карта, кошелек и т.д.).

    • Подтвердите операцию.

    9. Ожидайте завершения транзакции

    После успешной оплаты обменник отправит криптоактивы на адрес вашего кошелька Bybit. Этот процесс может занимать от нескольких минут до часа в зависимости от уровня нагрузки сети и условий обменника.

    Покупка криптовалюты через P2P

    P2P-платформа биржи Bybit дает возможность покупать криптовалюту у других пользователей:

    1. Зайдите в раздел "P2P-торговля".

    2. Выберите подходящее объявление для покупки (метод оплаты, валюту, сумму)

    3. Переведите покупателю фиатные средства на его платежные реквизиты.

    4. Дождитесь подтверждения оплаты и получите свою криптовалюту.

    Примечание: Комиссии за транзакции на P2P-платформе не взимаются, при этом могут взиматься комиссии со стороны используемых платежных средств. 

    Перевод между своими биржевыми счетами

    После пополнения счета криптовалютой, средства поступят на Аккаунт финансирования в раздел Активы, оттуда их можно перевести на Единый торговый аккаунт, для этого нужно перейти во вкладку Перевод, выбрать необходимый аккаунт, монету и сумму.

    Какие комиссии и лимиты на бирже Bybit

    Комиссии на Bybit зависят от выбранного метода пополнения и торговли:

    • Торговые комиссии: Для спотовой торговли комиссия мейкера составляет 0,10%, тейкера — 0,10%.

    • Комиссии за ввод и вывод средств: Варьируются от используемого блокчейна и являются фиксированными для любой суммы.

    • Лимиты: Лимиты на ввод и вывод средств определяются от уровня верификации аккаунта и выбранного метода (см. таблицу)

    Заключение

    Bybit предоставляет разнообразные методы для пополнения счета, тем самым позволяя выбрать наиболее сподручный и выгодный вариант. Перед совершением транзакций рекомендуется знать актуальные комиссии и лимиты, а также пройти верификацию личности для доступа ко всему функционалу и обеспечению безопасности операций.

    FAQ

    1. Нужно ли проходить верификацию для пополнения счета на Bybit?

    Для пополнения криптовалютой верификация не обязательна. Однако для пополнения фиатными валютами и использования некоторых сервисов может потребоваться верификация. 

    2. В каком размере взимаются комиссии при пополнении счета с банковской карты?

    Комиссии в данном случае будут зависеть не от биржи, а от выбранного поставщика услуг и могут варьироваться. Более подробная информацию о комиссиях находится на странице ордера перед подтверждением транзакции. 

    3. Какие существуют лимиты на бирже Bybit, чтобы пополнить счет?

    Лимиты существуют и зависят от уровня верификации аккаунта и выбранного метода пополнения. Для полного ознакомления можно обратиться к актуальной информации на официальной странице Bybit.

    4. Как долго обрабатывается пополнение счета?

    Период зачисления средств будет зависеть от метода, который вы выбрали. Криптовалютные депозиты обычно зачисляются после необходимого количества подтверждений в сети, а фиатные депозиты могут находиться в обработке на протяжении нескольких минут-нескольких дней.

    5. Пополнять счет на Bybit безопасно?

    Bybit применяет современные меры по обеспечению безопасности и защиты средств пользователей. Однако рекомендуется соблюдать общие правила безопасности: использовать двухфакторную аутентификацию, проверять подлинность сайтов и быть бдительным к фишинговыми атаками.

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