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Bybit предоставляет несколько вариантов для пополнения счета, включая использование кредитных/дебетовых карт, сторонних сервисов, депозиты в фиатной валюте и P2P-площадку. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Варианты пополнения кошелька на Bybit

Для пополнения доступны 4 варианта, рассмотрим каждый из них подробнее:

С помощью кредитной/дебетовой карты

Вы можете приобрести криптовалюту непосредственно с помощью банковских карт. Для этого:

Откройте свой аккаунт Bybit. Зайдите в раздел "Купить криптовалюту". Выберите опцию "Покупка с помощью кредитной/дебетовой карты". Затем укажите сумму и валюту покупки. После чего выберите поставщика услуг и следуйте дальнейшим инструкциям для завершения транзакции.

Примечание:

– Для совершения сделки необходимо пройти верификацию KYC.

– Комиссии и доступные валюты зависят от выбранного варианта депозита.

– В некоторых регионах может быть недоступно пополнение картой.

Пополнение через сторонние сервисы

Пополнение счета на криптовалютной бирже Bybit через сторонние сервисы — это удобный способ перевести фиатные деньги в криптовалюту. Этот метод актуален для пользователей, которые сталкиваются с ограничениями на банковские переводы или ищут альтернативные варианты пополнения. Рассмотрим процесс пополнения через такие платформы, как Payeer, AdvCash и другие, пошагово:

Примеры популярных сервисов:

AdvCash

Payeer

Mercuryo

MoonPay

Данные платформы предлагают оперативные и безопасные инструменты для конвертации валют и перевода средств на биржи, включая Bybit.

Пошаговая инструкция по пополнению через сторонние сервисы:

1. Регистрация на стороннем сервисе

Создайте аккаунт на выбранной платформе (например, AdvCash, Payeer).

Пройдите верификацию личности, если она необходима для работы с фиатом.

2. Авторизация на Bybit

Зайдите на свою учетную запись Bybit.

Убедитесь, что вы прошли KYC-верификацию, чтобы работать с фиатными пополнениями и использовать сторонние сервисы.

3. Перейдите в раздел "Пополнение"

На бирже Bybit выберите вкладку "Купить криптовалюту" или "Пополнить счет".

Укажите, что хотите использовать сторонний сервис для пополнения.

4. Выберите валюту и сумму

Выберите фиатную валюту, которую вы хотите использовать (например, рубли, доллары или евро).

Укажите сумму на которую хотите пополнить счет.

5. Выберите сервис

На Bybit обычно доступны несколько сторонних сервисов, таких как:

AdvCash

Payeer

Mercuryo

MoonPay

6. Перейдите на сайт сервиса

После выбора сервиса вы будете перенаправлены на его сайт для завершения операции. Здесь:

Укажите реквизиты карты или другие данные в зависимости от способа оплаты.

Подтвердите транзакцию.

7. Завершите перевод

После успешной оплаты средства автоматически поступят на ваш биржевой счет. Зачастую этот процесс занимает от нескольких минут до часа.

Особенности работы с популярными сервисами:

AdvCash

Комиссии: минимальные, в пределах 0.5–1%.

Поддержка валют: RUB, USD, EUR и другие.

Скорость: средства зачисляются мгновенно.

Удобство: интеграция с Bybit позволяет проводить транзакции без дополнительных шагов.

Payeer

Комиссии: 0.95–2%.

Особенности: удобен для пользователей, которые работают с мультивалютными кошельками.

Скорость: до 15 минут.

Преимущество: высокий уровень защиты и возможность обменивать различные валюты внутри платформы.

Mercuryo

Комиссии: выше среднего — до 3%.

Особенности: простота использования, но требуется верификация.

Скорость: мгновенные переводы.

Удобство: поддержка более 40 фиатных валют.

MoonPay

Комиссии: 2–3.5%, зависят от суммы перевода.

Поддержка валют: EUR, USD, GBP и другие.

Преимущества: позволяет использовать банковские карты и Apple Pay.

Скорость: мгновенное зачисление.

Примечание: Комиссии и лимиты зависят от выбранного сервиса.

Пополнение через депозит в фиате

Есть возможность вноса депозит в фиатной валюте и затем обменять его на криптовалюту:

Зайдите в раздел "Активы", затем в "Депозит". Выберите нужную фиатную валюту для депозита. Завершите сделку по инструкции.

Примечание:

– Для этого метода потребуется верификация учетной записи.

– Периодически биржи ограничивают депозиты в фиатной валюте.

Покупка криптовалюты с помощью Bestchange

Пошаговая инструкция по пополнению Bybit через BestChange:

1. Регистрация на Bybit

2. Определите, какую криптовалюту хотите использовать для пополнения

Выберите криптовалюту, которую будете переводить на Binance.

3. Зайдите на сайт BestChange

4. Настройте параметры поиска обменника

Слева в колонке "Отдаете" выберите способ оплаты, например: Банковская карта (Сбербанк, Тинькофф, ВТБ и др.). Электронные кошельки (QIWI, Payeer и др.). Наличные.

В колонке "Получаете" выберите криптовалюту, которую хотите отправить на Binance (например, USDT TRC-20).

BestChange покажет список обменников, работающих с вашим запросом, упорядоченных по курсу.

5. Выберите подходящий вам обменник

Обратите внимание на:

Курс обмена (чем ниже, тем выгоднее).

Резервы (чтобы суммы хватило для вашего пополнения).

Рейтинг и отзывы (предпочитайте обменники с положительными оценками и отзывами).

Скорость обработки транзакции.

6. Перейдите на сайт выбранного обменника

Нажмите на обменник из списка, и BestChange перенаправит вас на его официальный сайт.

7. Укажите реквизиты Bybit

Откройте личный кабинет Bybit.

Зайдите в раздел "Кошелек" → "Обзор кошелька" → "Пополнить".

Выберите криптовалюту (например, USDT).

Укажите сеть (например, TRC-20).

Скопируйте биржевой адрес вашего кошелька.

8. Завершите операцию на сайте обменника

Введите сумму, которую необходимо обменять.

Укажите адрес криптовалютного кошелька Bybit, скопированный ранее.

Заполните данные об оплате (карта, кошелек и т.д.).

Подтвердите операцию.

9. Ожидайте завершения транзакции

После успешной оплаты обменник отправит криптоактивы на адрес вашего кошелька Bybit. Этот процесс может занимать от нескольких минут до часа в зависимости от уровня нагрузки сети и условий обменника.

Покупка криптовалюты через P2P

P2P-платформа биржи Bybit дает возможность покупать криптовалюту у других пользователей:

Зайдите в раздел "P2P-торговля". Выберите подходящее объявление для покупки (метод оплаты, валюту, сумму) Переведите покупателю фиатные средства на его платежные реквизиты. Дождитесь подтверждения оплаты и получите свою криптовалюту.

Примечание: Комиссии за транзакции на P2P-платформе не взимаются, при этом могут взиматься комиссии со стороны используемых платежных средств.

Перевод между своими биржевыми счетами

После пополнения счета криптовалютой, средства поступят на Аккаунт финансирования в раздел Активы, оттуда их можно перевести на Единый торговый аккаунт, для этого нужно перейти во вкладку Перевод, выбрать необходимый аккаунт, монету и сумму.

Какие комиссии и лимиты на бирже Bybit

Комиссии на Bybit зависят от выбранного метода пополнения и торговли:

Торговые комиссии: Для спотовой торговли комиссия мейкера составляет 0,10%, тейкера — 0,10%.

Комиссии за ввод и вывод средств: Варьируются от используемого блокчейна и являются фиксированными для любой суммы.

Лимиты: Лимиты на ввод и вывод средств определяются от уровня верификации аккаунта и выбранного метода (см. таблицу)

Заключение

Bybit предоставляет разнообразные методы для пополнения счета, тем самым позволяя выбрать наиболее сподручный и выгодный вариант. Перед совершением транзакций рекомендуется знать актуальные комиссии и лимиты, а также пройти верификацию личности для доступа ко всему функционалу и обеспечению безопасности операций.

FAQ

1. Нужно ли проходить верификацию для пополнения счета на Bybit?

Для пополнения криптовалютой верификация не обязательна. Однако для пополнения фиатными валютами и использования некоторых сервисов может потребоваться верификация.

2. В каком размере взимаются комиссии при пополнении счета с банковской карты?

Комиссии в данном случае будут зависеть не от биржи, а от выбранного поставщика услуг и могут варьироваться. Более подробная информацию о комиссиях находится на странице ордера перед подтверждением транзакции.

3. Какие существуют лимиты на бирже Bybit, чтобы пополнить счет?

Лимиты существуют и зависят от уровня верификации аккаунта и выбранного метода пополнения. Для полного ознакомления можно обратиться к актуальной информации на официальной странице Bybit.

4. Как долго обрабатывается пополнение счета?

Период зачисления средств будет зависеть от метода, который вы выбрали. Криптовалютные депозиты обычно зачисляются после необходимого количества подтверждений в сети, а фиатные депозиты могут находиться в обработке на протяжении нескольких минут-нескольких дней.

5. Пополнять счет на Bybit безопасно?

Bybit применяет современные меры по обеспечению безопасности и защиты средств пользователей. Однако рекомендуется соблюдать общие правила безопасности: использовать двухфакторную аутентификацию, проверять подлинность сайтов и быть бдительным к фишинговыми атаками.