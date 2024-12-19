Інвестиції в криптовалюту - з чого почати, переваги та недоліки

Криптовалюти продовжують привертати увагу великої кількості людей із циклу в цикл. Однак перед тим як вкласти свої кошти, потрібно зрозуміти основні механіки, ризики та можливості цього ринку.

Криптовалюта - що це таке

Криптовалюта - це цифровий актив, що працює на основі технології блокчейн. Вона не має фізичного вираження та існує виключно в цифровому форматі. Основні характеристики криптовалюти: децентралізація, захищеність транзакцій, а також можливість використання як засобу обміну та зберігання цінності.

Підготовка до роботи з криптовалютою

Для початку роботи потрібно отримати доступ до криптовалютного ринку, його забезпечують централізовані біржі (CEX).

Вибір криптовалютної біржі

Першим кроком є вибір платформи взаємодії з криптовалютами. Існують централізовані (CEX) і децентралізовані (DEX) біржі. Для початківців підійдуть такі платформи, як Binance, Bybit, OKX, які пропонують зручні інтерфейси та освітні матеріали.

Реєстрація та верифікація на біржі

На прикладі біржі Bybit розглянемо процес реєстрації, який включає кілька етапів:

1. Створення акаунта з використанням email або номера телефону.

2. Встановлення пароля і двофакторної аутентифікації для підвищення безпеки.

3. Верифікація особистості (KYC), яка включає завантаження документів (паспорт, посвідчення особи) і підтвердження адреси.

Більш докладно про проходження верифікації та поповнення біржового рахунку розказано в наших статтях:

Верифікація на ByBit (Байбіт) - як правильно її пройти | Детальна інструкція і Як поповнити гаманець ByBit (Байбіт) - покрокова інструкція.

Аналіз ринку криптовалют

Для аналізу різних показників на ринку криптовалют широко використовуються фундаментальний і технічний аналізи.

Фундаментальний аналіз

Фундаментальний аналіз допомагає оцінити внутрішню цінність криптовалюти. Він включає вивчення таких аспектів:

Технологія та ідея проекту.

Команда розробників.

Оцінка ринкової капіталізації та обсягів торгів.

Новини та партнерства.

Технічний аналіз

Під технічним аналізом прийнято розуміти вивчення графіків цін і обсягів торгів. Основні інструменти:

Графічні рівні підтримки та опору.

Індикатори (RSI, MACD та інші)

Аналіз класичних технічних патернів.

Види інвестування

Сучасний крипторинок пропонує безліч підходів до інвестування, серед яких кожен може вибрати той варіант, який буде найбільш підходящим за можливостями і потребами. Мають успіх і торгові боти, які за мінімальної участі людини здатні приносити стабільну прибутковість за рахунок торгівлі, і їх також можна віднести до варіанту інвестування своїх коштів.

Децентралізовані фінанси (DeFi)

DeFi надає доступ до фінансових послуг без посередників. Це включає:

Стейкінг. Розміщення криптовалют на платформі для підтримки роботи мережі та отримання винагород.

Фармінг ліквідності. Надання коштів у пули ліквідності на децентралізованих біржах (наприклад, Uniswap) з метою отримання частини комісій.

Кредитування і позики. Можливість давати криптовалюту в борг під відсотки або брати позики, залишаючи заставу.

Невзаємозамінні токени (NFT)

NFT - це унікальні цифрові активи, що використовуються в різних сферах:

Мистецтво. Купівля та продаж унікальних творів художників.

Ігрові активи. Токени, що представляють персонажів або предмети в іграх.

Колекціонування. Унікальні картки, меми та інші активи, цінність яких визначається їхньою рідкістю.

Стейблкоїни

Стейблкоїни - криптовалюти, прив’язані до вартості традиційних активів (наприклад, USDT, USDC):

Використовуються для захисту капіталу від волатильності.

Зручні для переказу коштів між платформами.

Часто застосовуються в торгівлі та для винагороди за стейкінг.

Інвестиційні програми на біржах

Багато централізованих бірж пропонують програми, такі як:

Депозити з фіксованою прибутковістю. Розміщення коштів на біржі під відсотки на певний термін.

Стейкінг. Отримання доходу за зберігання криптовалюти в системі біржі.

Earn-програми. Можливість заробляти через розміщення активів у різних фінансових продуктах.

Холдинг

Холдинг (або HODLing) - це довгострокове утримання криптовалюти з метою отримання прибутку від зростання ціни. Основні принципи:

Інвестування в перевірені проєкти, такі як Bitcoin і Ethereum.

Відмова від паніки при падінні цін.

Довгострокова стратегія на роки вперед.

Лаунчпади

Лаунчпади - це платформи для запуску нових проєктів через первинну пропозицію токенів (IDO). Переваги:

Можливість купити токени перспективних проєктів за низькою ціною.

Високий потенціал прибутку, якщо проєкт стане успішним.

Вимагає аналізу команди проєкту та ринкового потенціалу.

Переваги та недоліки інвестицій у криптовалюти

Переваги:

1. Високий показник потенційної прибутковості. Багато криптовалют показали значне зростання вартості за короткі строки, що дає змогу зробити висновок про те, що можна отримувати більший прибуток за умови успішних вкладень.

2. Децентралізація. Відсутність центрального регулюючого органу зменшує ймовірність маніпуляцій з боку урядів або великих компаній.

3. Доступність для початківців. Інвестувати можна навіть із мінімальними сумами. Деякі платформи дозволяють почати з вкладень від $10.

4. Різноманітність можливостей. У криптосфері доступні різні способи інвестування: стейкінг, DeFi, NFT, холдинг, трейдинг.

5. Глобальний доступ. Для роботи з криптовалютами не потрібно фізично перебувати в якомусь конкретному місці. Усе, що потрібно - це доступ в інтернет.

6. Розвиток технологій. Інвестування в криптовалюти підтримує розвиток нових технологій (блокчейн і смарт-контракти).

7. Повна відкритість. Абсолютно всі транзакції надходять у блокчейн і доступні для перевірки.

Недоліки:

1. Висока волатильність. Великі коливання цін можуть спричинити суттєві збитки, особливо для інвесторів-початківців.

2. Відсутність регулювання. У деяких країнах ринок криптовалют не регулюється, що збільшує ризики шахрайства та нестабільності.

3. Ризики безпеки. Можливість хакерських атак на біржі та гаманці, а також помилки користувача (наприклад, втрата ключів) можуть призвести до втрати коштів.

4. Складність у використанні. Для розуміння багатьох процесів, таких як DeFi або технічний аналіз, потрібен значний час на навчання.

5. Екологічні проблеми. Майнінг деяких криптовалют (наприклад, Bitcoin) споживає величезну кількість енергії, що викликає критику з боку захисників навколишнього середовища.

6. Шахрайство. На ринку існує безліч недобросовісних проектів і схем, що обіцяють швидкий заробіток.

Поради щодо інвестування в криптовалюти

1. вивчіть ринок

Перед початком інвестування, важливо вивчити основи устрою криптовалютної індустрії. Розуміння того, як працюють криптовалюти, допоможе вам приймати більш усвідомлені рішення. Вивчіть:

Основні криптовалюти (наприклад, Bitcoin, Ethereum, Binance Coin).

Технології, що лежать в основі криптовалют.

Важливі фактори, що впливають на ціни (наприклад, новини, регуляції, технологічні розробки).

2. Диверсифікація портфеля:

Не інвестуйте всі свої кошти в якусь одну криптовалюту. Розділіть ваш інвестиційний портфель між кількома активами. Це знизить ризики, пов’язані з падінням курсу одного з активів. Досвідчені інвестори рекомендують дотримуватися принципу диверсифікації:

Основні криптовалюти: Bitcoin, Ethereum.

Альткойни: Більше ризикованих, але з потенціалом для значного зростання (наприклад, Solana, Polkadot).

Стейблкоїни: Для стабілізації портфеля (наприклад, USDT, USDC).

3. Досліджуйте криптовалюти перед купівлею

Перед купівлею криптовалюти завжди ознайомлюйтеся з проектом:

Мета криптовалюти: Що вона має вирішити? Наприклад, якщо це Ethereum, то це платформа для децентралізованих додатків.

Команда: Хто стоїть за проєктом? Чи є в них досвід у блокчейн-розробці?

Дорожня карта: Які плани розвитку? Які цілі стоять перед проєктом на найближчі роки?

Токеноміка: Як влаштований випуск і розподіл токенів? Чи є ризики інфляції або занадто велика концентрація токенів у руках команди?

4 Оцініть волатильність

Криптовалюти мають високу волатильність, тобто їхня вартість може різко змінюватися за короткий період часу. Будьте готові до значних коливань і стежте за ринком:

Вивчіть історичну волатильність обраних активів.

Плануйте виходи, якщо ціна досягне певного рівня (встановіть ліміти для втрат і прибутку).

Важливо розуміти, що ціна криптовалюти може падати на 30-50% протягом кількох тижнів.

5. Використовуйте лише кошти, які готові втратити

Інвестиції в криптовалюти пов’язані з підвищеним ризиком, тому ніколи не інвестуйте кошти, які вам потрібні для життя, або ті, які ви не можете дозволити собі втратити. Ринок криптовалют може бути непередбачуваним, і навіть довгострокові інвестиції можуть не дати гарантії прибутку.

6. Обирайте надійні платформи для торгівлі

Для всіх операцій з криптовалютами використовуйте тільки перевірені та безпечні біржі. Деякі популярні криптовалютні біржі:

Binance: Одна з найбільших світових бірж.

Bybit: Проста у використанні біржа з високим рівнем безпеки.

OKX: Сильна репутація та багатофункціональність.

Також обирайте біржі, які надають двофакторну автентифікацію та інші заходи безпеки.

7. Використовуйте холодні гаманці для зберігання

Якщо ви плануєте зберігати криптовалюту довгостроково, використовуйте холодні гаманці, які не під’єднані до інтернету і забезпечують вищий рівень безпеки. Це захищає ваші кошти від можливих хакерських атак.

8. Слідкуйте за новинами та регуляціями

Ринок криптовалют так само, як і фондовий залежить від новин та державних регуляцій. Вивчайте актуальні новини, щоб не пропустити зміни в законодавстві або в ключових подіях, які можуть вплинути на вартість активів:

Регулювання криптовалют у різних країнах.

Повідомлення про заборону або прийняття криптовалют (наприклад, заборони Китаю, або навпаки, прийняття криптовалют у різних країнах).

Технологічні оновлення та форки.

9. Керуйте ризиками

Інвестування в криптовалюти вимагає дисципліни та стратегії. Управління ризиками допоможе захистити ваш капітал:

Стоп-лосс: Встановіть стоп-лоссs, щоб обмежити можливі збитки.

Не інвестуйте все в одному активі: Ризик знижується з диверсифікацією.

Регулярно оцінюйте ринок: Слідкуйте за трендами і корегуйте свою стратегію та ризик менеджмент.

10. Контроль емоцій

Криптовалютний ринок відомий своєю непередбачуваністю, і різкі коливання цін можуть викликати емоції, які несприятливо позначаться на прийнятті рішень. Важливо залишатися спокійним:

Не продавайте активи на паніці, якщо ціна впала.

Не купуйте на ейфорії, якщо ринок переживає бурхливе зростання.

Майте чіткий план і дотримуйтеся його, щоб уникнути імпульсивних рішень.

11. Довгострокова перспектива

Якщо ви не хочете займатися щоденним трейдингом, розрахуйте на довгострокові інвестиції. Багато криптовалют, як-от Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB демонстрували значне зростання в довгостроковій перспективі, незважаючи на короткострокові коливання.

12. уникайте шахрайства

Будьте обережні з пропозиціями, які здаються занадто привабливими, щоб бути правдою. Шахрайство - поширена проблема на ринку криптовалют:

Фальшиві ICO (первинні пропозиції монет): Вони можуть бути організовані для збору коштів і зникнення з вашими грошима.

Схеми «швидкого заробітку»: Якщо хтось обіцяє вам «гарантований прибуток», це, найімовірніше, шахрайство.

Популярні криптовалюти для інвестування

На криптовалютному ринку існує безліч активів, але кілька з них виділяються своєю стабільністю, капіталізацією і потенціалом для зростання. Ось кілька популярних криптовалют, які на тривалій дистанції вважаються хорошими варіантами для інвестування:

1. Bitcoin (BTC)

Опис: Bitcoin - це перша криптовалюта у світі. Він став не тільки основним активом на криптовалютному ринку, а й цифровим золотом, яке слугує хеджем від інфляції та потенційним довгостроковим активом.

Особливості:

1. Обмежена емісія (максимум 21 мільйон монет), що створює дефіцит і допомагає підтримувати вартість.

2. Широка підтримка в різних країнах і компаніях, включно з Tesla і MicroStrategy.

3. Висока ліквідність і надійність.

Перспективи: Bitcoin продовжує залишатися домінуючим активом на криптовалютному ринку і вважається надійним довгостроковим вкладенням.

2. Ethereum (ETH)

Опис: Ethereum - є не звичайною криптовалютою, а платформою для створення децентралізованих додатків (dApps) і смарт-контрактів. Ethereum дає змогу розробникам запускати проєкти і створювати токени на базі своєї мережі.

Особливості:

1. Ethereum 2.0, оновлення, яке обіцяє поліпшення у швидкості та ефективності мережі.

2. Використовується в децентралізованих фінансах (DeFi) і в NFT (невзаємозамінних токенах).

3. Постійно оновлювана екосистема, яка підтримує різні проєкти.

Перспективи: Ethereum залишається основою для безлічі нових технологій і проєктів, включно з DeFi і NFT, що робить його однією з найперспективніших криптовалют.

3. Binance Coin (BNB)

Опис: Binance Coin - це токен, створений криптовалютною біржею Binance. Активно використовується для покриття комісій за угоди на біржі і має безліч інших застосувань в екосистемі Binance.

Особливості:

1. Низькі комісії на Binance при оплаті в BNB.

2. Спалювання монет для скорочення емісії, що підвищує цінність монет, що залишилися.

3. Використовується в мережі Binance Smart Chain (BSC) для підтримки смарт-контрактів і децентралізованих додатків.

Перспективи: BNB має великі перспективи, враховуючи зростаючу популярність Binance та її екосистеми.

4. Solana (SOL)

Опис: Solana - це блокчейн-платформа з високою пропускною спроможністю і низькими транзакційними комісіями. Вона була розроблена з метою надати більш швидкі та дешеві транзакції порівняно з мережею Ethereum.

Особливості:

1. Висока швидкість виконання транзакцій і низькі комісії.

2. Широка підтримка DeFi і NFT.

3. Екосистема, що активно розвивається, з великою кількістю нових проєктів.

Перспективи: Solana має великий потенціал для зростання, особливо з огляду на свою технологічну основу, що дозволяє їй справлятися з високими обсягами транзакцій.

5. Polkadot (DOT)

Опис: Polkadot - це блокчейн-платформа, яка дає змогу різним блокчейнам взаємодіяти між собою і створювати взаємопов’язану екосистему.

Особливості:

1. Можливість інтеграції різних блокчейнів, що дає проєкту велику гнучкість.

2. Розробка в галузі міжмережевої взаємодії та масштабованості.

3. Сильна команда і спільнота.

Перспективи: Polkadot має відмінні риси, які роблять його корисним для створення сумісних блокчейн-екосистем, що може бути затребуваним у майбутньому.

Перспективні криптовалюти та крипторинки

Хоча вже згадані криптовалюти є популярними і досить зрілими проєктами, є багато нових, перспективних активів і ринків, які можуть продемонструвати зростання найближчими роками.

1. Chainlink (LINK)

Опис: Chainlink - це децентралізована оракульна мережа, що дає змогу смарт-контрактам взаємодіяти із зовнішніми даними (наприклад, цінами на товари, курсами валют).

Перспективи: Зі зростанням популярності DeFi і смарт-контрактів Chainlink може стати важливою частиною екосистеми, надаючи дані для таких проєктів.

2. Avalanche (AVAX)

Опис: Avalanche - спеціалізована платформа для створення децентралізованих додатків і приватних блокчейнів. Вона орієнтована на вирішення проблеми масштабованості та зниження комісій.

Перспективи: Привертає увагу завдяки високій продуктивності та гнучкості. Це може стати потужною альтернативою Ethereum та іншим платформам.

3. DeFi і NFT проєкти

DeFi: Децентралізовані фінанси стають дедалі популярнішими. Протоколи, такі як Uniswap, Aave, Compound та інші, створюють нові способи отримання доходу без участі будь-яких посередників. Для інвесторів це створює можливості отримання прибутку в нестабільній фінансовій системі.

NFT: Невзаємозамінні токени дають змогу створювати унікальні цифрові активи. NFT швидко розвиваються, і проєкти, такі як OpenSea, створюють ринок для унікальних цифрових об’єктів.

4. Layer 2 рішення

Опис: З розвитком блокчейн-технологій, таких як Ethereum, виникла потреба вирішення проблем із масштабованістю. Layer 2 рішення (наприклад, ZKsync, Optimism і Arbitrum) надають дешевші транзакції, не перевантажуючи основний блокчейн.

Перспективи: Ці технології значно покращують користувацький досвід і знижують транзакційні витрати на великих платформах.

5. Web3 і децентралізовані додатки (dApps)

Опис: Web3 - це нова концепція інтернету, заснована на блокчейні, вона дає змогу користувачам контролювати свої дані і брати участь в управлінні платформами.

Перспективи: Проєкти в галузі Web3 продовжують набирати популярність, і в майбутньому вони можуть значно змінити інтернет-простір, створюючи нові можливості для інвестування.

Висновок

Робити інвестиції в криптовалюти більш ризиковано, ніж в інші традиційні активи, але й потенційний прибуток може бути кратно вищим. Успіх залежить від грамотного підходу, вивчення ринку і готовності до змін.

FAQ

1. Чи можна почати інвестувати з невеликим капіталом?

Так, багато бірж дозволяють починати з мінімальних вкладень, наприклад, $10. Зі свого боку, ви можете почати освоювати трейдинг з $1 за допомогою торгових ботів Veles.

2. Що таке холодний гаманець?

Це пристрій для зберігання криптовалюти офлайн, що підвищує безпеку.

3. Чи потрібно платити податки з доходів від криптовалюти?

У більшості країн доходи від криптовалют оподатковуються. Уточніть правову сторону у вашому регіоні.

4. Як уникнути шахраїв?

Не інвестуйте в проєкти без перевіреної репутації та уникайте пропозицій з обіцянкою гарантованого прибутку.