Moonbix от Бинанс: Основная информация о игре

Binance Moonbix bot – это игра, разработанная для Telegram от криптобиржи Binance, стартовавшая 19 сентября 2024 года. Главная цель заключается в накоплении баллов, что позволяет повышать свое положение в таблице лидеров.

Как устроен игровой процесс

Игровой процесс достаточно прост, но все же отличается от уже знакомых пользователям «тапалок», после входа в приложение во вкладке «Игра» нужно нажать на кнопку «Играть» на экране появится звездолёт с подвижной механической клешней, а также бомбы и баллы, продолжительность одной игры – 45 секунд, всего дано 6 попыток, каждая из которых восстанавливается 10 минут, для сбора баллов нужно на них нажать, если вы не промахнетесь, то они успешно будут прибавляться к общему балансу, если клешня захватит бомбу, то опр1еделённое количество баллов будет вычтено из баланса. При первом входе в игру начисляется бонус в размере 100 баллов, каждый последующий день это количество будет увеличиваться, также баллы начисляются за приглашение друзей (рефералов), выполнение игровых заданий и кампании.

Во вкладке «Таблица лидеров» можно узнать на каком вы месте в общем топе игроков,

Во вкладке «Задания» можно выполнить уже находящиеся задания, а также следить за появлением новых,

Во вкладке «Сюрприз» предлагается зарегистрироваться на бирже и пригласить пройти эту же процедуру друга, чтобы в будущем получить возможность участвовать в розыгрыше наград.

Основные характеристики Moonbix

– Игровой бот насчитывает уже более 15 миллионов пользователей.

– На официальный канал mini–app Moonbix подписано 6 миллионов человек.

– Официальный представитель игры – биржа Binance.

– Есть партнерства с известными Telegram проектами такими, как Notcoin, Dogs, Catizen.

Аирдроп от Moonbix

В своем официальном канале в Telegram разработчики проинформировали игроков о том, что они не собираются выпускать токен $Moonbix, и все слухи об этом – это ложные новости. Тем не менее, уже прошло несколько кампаний, организованных при поддержке партнеров и самой биржи Binance, в которых пользователи могли участвовать, выполнив предварительные условия, и таким образом заработать криптовалюту. Проект четко обозначил свое намерение продолжать проводить подобные инициативы для активных пользователей через различные аирдропы в будущем.

За что выдаются награды

На текущий момент пользователи могут зарабатывать игровые очки, выполняя задачи по подключению своих аккаунтов к бирже и WEB 3 кошелька к боту, приглашая друзей и участвуя в игре в роли исследователя космоса.

Криптовалютные награды доступны при участии в акциях, проводимых вместе с биржей Binance и её партнёрами, при этом обязательным требованием является наличие верифицированного аккаунта. Пока что неясно, для чего точно нужны внутриигровые баллы и как позиция в таблице лидеров повлияет на игру, однако разработчики утверждают, что эти баллы будут обладать высокой ценностью в будущем и наградят своих владельцев.

Заключение

Игра появилась на рынке относительно недавно и имеет мощного представителя в лице одной из крупнейших криптобирж. Она уже успела продемонстрировать направление своего развития, предлагая нестандартный геймплей и возможность зарабатывать криптовалюту через участие в различных акциях. Поэтому важно следить за этим проектом, чтобы не упустить интересные возможности и события, которые могут возникнуть в будущем.

Часто задаваемые вопросы

1. Когда листинг и аирдроп Binance Moonbix?

По заявлениям команды, планов по созданию, распределению и листингу собственного токена проекта не планируется, чтобы быть в курсе возможных изменений следует подписаться на официальные каналы приложения.

2. Как игроки могут зарабатывать баллы в Telegram игре Moonbix?

Баллы можно получить за игру в исследователя космоса, ежедневный вход в игру, приглашения друзей, выполнение игровых заданий и участие в эксклюзивных кампаниях проекта.

3. Имеет ли смысл участвовать в проекте Moonbix?

Безусловно стоит поучаствовать, если вас заинтересовал данный проект. В будущем есть шанс появления собственного токена, а значит и возможность получить аирдроп, который можно будет эффективно использовать на листинге. Благодаря short-spot стратегии от Veles, владельцы монет могут успешно подловить рыночное движение в момент торгов. Читайте подробную статью о Short-Spot стратегии Veles.