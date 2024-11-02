Moonbix від Бінанс: Основна інформація про гру

Binance Moonbix bot - це гра, розроблена для Telegram від криптобіржі Binance, що стартувала 19 вересня 2024 року. Головна мета полягає в накопиченні балів, що дає змогу підвищувати своє становище в таблиці лідерів.

Як влаштований ігровий процес

Ігровий процес досить простий, але все ж таки відрізняється від уже знайомих користувачам «тапалок», після входу в застосунок у вкладці «Гра» потрібно натиснути на кнопку «Грати», на екрані з’явиться зореліт з рухомою механічною клешнею, а також бомби і бали, тривалість однієї гри - 45 секунд, всього дано 6 спроб, кожна з яких відновлюється 10 хвилин, для збору балів потрібно на них натиснути, якщо ви не схибите, то вони успішно додаватимуться до загального балансу, якщо клішня захопить бомбу, то певну кількість балів буде вирахувано з балансу. Під час першого входу в гру нараховується бонус у розмірі 100 балів, кожного наступного дня ця кількість буде збільшуватися, також бали нараховуються за запрошення друзів (рефералів), виконання ігрових завдань і кампанії.

У вкладці «Таблиця лідерів» можна дізнатися на якому ви місці в загальному топі гравців,

У вкладці «Завдання» можна виконати завдання, які вже є, а також стежити за появою нових,

У вкладці «Сюрприз» пропонується зареєструватися на біржі та запросити пройти цю ж процедуру друга, щоб у майбутньому отримати можливість брати участь у розіграші нагород.

Основні характеристики Moonbix

- Ігровий бот налічує вже понад 15 мільйонів користувачів.

- На офіційний канал mini-app Moonbix підписано 6 мільйонів осіб.

- Офіційний представник гри - біржа Binance.

- Є партнерства з відомими Telegram-проєктами такими, як Notcoin, Dogs, Catizen.

Аірдроп від Moonbix

У своєму офіційному каналі в Telegram розробники поінформували гравців про те, що вони не збираються випускати токен $Moonbix, і всі чутки про це - це неправдиві новини. Проте вже відбулося кілька кампаній, організованих за підтримки партнерів і самої біржі Binance, у яких користувачі могли брати участь, виконавши попередні умови, і таким чином заробити криптовалюту. Проєкт чітко позначив свій намір продовжувати проводити подібні ініціативи для активних користувачів через різні аірдропи в майбутньому.

За що видаються нагороди

На поточний момент користувачі можуть заробляти ігрові очки, виконуючи завдання з підключення своїх акаунтів до біржі та WEB 3 гаманця до бота, запрошуючи друзів і беручи участь у грі в ролі дослідника космосу.

Криптовалютні нагороди доступні за участю в акціях, що проводяться разом із біржею Binance та її партнерами, при цьому обов’язковою вимогою є наявність верифікованого акаунта. Поки що незрозуміло, для чого точно потрібні внутрішньоігрові бали і як позиція в таблиці лідерів вплине на гру, проте розробники стверджують, що ці бали матимуть високу цінність у майбутньому та нагородять своїх власників.

Висновок

Гра з’явилася на ринку відносно недавно і має потужного представника в особі однієї з найбільших криптобірж. Вона вже встигла продемонструвати напрямок свого розвитку, пропонуючи нестандартний геймплей і можливість заробляти криптовалюту через участь у різних акціях. Тому важливо стежити за цим проєктом, щоб не проґавити цікаві можливості та події, які можуть виникнути в майбутньому.

Запитання, які часто ставлять

1. Коли лістинг і аірдроп Binance Moonbix?

За заявами команди, планів зі створення, розподілу та лістингу власного токена проєкту не планується, щоб бути в курсі можливих змін, слід підписатися на офіційні канали застосунку.

2. Як гравці можуть заробляти бали в Telegram-грі Moonbix?

Бали можна отримати за гру в дослідника космосу, щоденний вхід у гру, запрошення друзів, виконання ігрових завдань та участь в ексклюзивних кампаніях проєкту.

3 Чи є сенс брати участь у проєкті Moonbix?

Безумовно варто взяти участь, якщо вас зацікавив цей проєкт. У майбутньому є шанс появи власного токена, а значить і можливість отримати аірдроп, який можна буде ефективно використовувати на лістингу. Завдяки short-spot стратегії від Veles, власники монет можуть успішно підловити ринковий рух у момент торгів. Читайте детальну статтю про Short-Spot стратегію Veles.