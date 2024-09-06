Витрина готовых ботов | Сентябрь 2024

Добро пожаловать в нашу сентябрьскую подборку готовых ботов! Команда Veles с радостью представляет вам новые настройки от наших экспертов, адаптированные под текущие рыночные условия.

В этой подборке мы включили результаты бектестинга для каждого бота, чтобы вы могли оценить их эффективность. Кроме того, мы подготовили рекомендации по оптимальному применению этих настроек в реальной торговле.

Перед запуском мы рекомендуем проводить бектестирование за последние дни для сверки их эффективности. В случае негативного настроения на рынке рекомендуется воздержаться от их использования до момента восстановления рынка.

Монеты выбранные в ботах выбраны по топу капитализации CoinMarketCap. Настройки созданы исключительно под конкретную монету.

Что делать, чтобы избежать ликвидации?

Не запускайте ботов на весь депозит – выделяйте лишь небольшую часть от общего баланса. Мы рекомендуем выделять на бота не более 10-15% от всей суммы. Оставшаяся сумма необходима для поддержания позиции.

В случае если вы попали в глубокую просадку, закрывайте сделку на бирже руками и возвращайтесь к торговле на стабильном рынке.

Одним из способов избежать ликвидации – ручное усреднение, однако эту методику не рекомендуется использовать новичкам.

Ознакомительный бот для небольшого баланса в 30 USDT без плечей. Открывает сделки в ценовом канале по индикатору Полосы Боллинджера.

Сигналы: умеренные

Степень риска: умеренная

Ссылка на бектест

Бот для небольшого баланса в 30 USDT с 3 плечом. Набирает позицию в широкой сетке ордеров, каждый из которых повышается в объеме, позволяя эффективно выходить из позиции.

Сигналы: частые

Степень риска: низкая

Ссылка на бектест

Бот доступен для запуска с небольшим депозитом в 50 USDT со 2 плечом. Открывает сделки от Полос Боллинджера на разных таймфреймах. Закрывает сделку автоматически по сигналу трендового индикатора.

Сигналы: умеренные

Степень риска: умеренная

Ссылка на бектест

Контр-трендовый бот на открытие сделки после резкого падения цен. В боте воспроизводится механика стратегий “в отскок” и “ловля ножа”. Предназначен для депозита в 100 USDT с 1 плечом. Подойдет для тех, кто предпочитает консервативную торговлю.

Сигналы: редкие

Степень риска: низкая

Ссылка на бектест

Бот с продуманной механикой входа от ценового канала, предназначен для торговли по тренду. Подойдет для работы с балансом в 300 USDT со 2 плечом.

Сигналы: частые

Степень риска: умеренная

Ссылка на бектест

Консервативный бот для депозита в 1000 USDT без плечей. Входит в сделку от силы тренда индикатора ADX. Подойдет для постоянной работы.

Сигналы: редкие

Степень риска: низкая

Ссылка на бектест

Спотовый бот для заработка BNB для скидки комиссий на Binance. Для торговли выставлен депозит 300 USDT. Для опционального усреднения сделки необходимо иметь в запасе 600 USDT, которые в случае просадки требуется разделить на два самостоятельного усреднения.

Сигналы: частые

Степень риска: низкая

Ссылка на бектест

Настройки, представленные в подборке, носят ознакомительный характер и не должны восприниматься как прямое руководство к действию или финансовая рекомендация.