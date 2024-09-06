Вітрина готових ботів | Вересень 2024 року

У вересневій добірці для вітрини готових ботів команда Veles представила налаштування під поточний ринок.

До опису налаштувань додаються результати бектестингу. Крім того, ми доклали рекомендації щодо оптимального застосування цих налаштувань у реальній торгівлі.

Перед запуском ми рекомендуємо проводити бектестування за останні дні для звірки їхньої ефективності.

У разі негативного настрою на ринку рекомендується утриматися від їх використання до моменту відновлення ринку.

Монети обрані в ботах обрані за топом капіталізації CoinMarketCap. Налаштування створені виключно під конкретну монету.

Що робити, щоб уникнути ліквідації?

Не запускайте ботів на весь депозит - виділяйте лише невелику частину від загального балансу. Ми рекомендуємо виділяти на бота не більше 10-15% від усієї суми. Сума, що залишилася, необхідна для підтримки позиції.

У разі якщо ви потрапили в глибоку просадку, закривайте угоду на біржі руками і повертайтеся до торгівлі на стабільному ринку.

Одним із способів уникнути ліквідації є ручне усереднення, однак цю методику не рекомендується використовувати новачкам.

1. SUI Long

Ознайомчий бот для невеликого балансу в 30 USDT без плечей. Відкриває угоди в ціновому каналі за індикатором Смуги Боллінджера.

Сигнали: помірні

Ступінь ризику: помірний

Посилання на бектест

2. ADA Long

Бот для невеликого балансу в 30 USDT з 3 плечем. Набирає позицію в широкій сітці ордерів, кожен з яких підвищується в об’ємі, дозволяючи ефективно виходити з позиції.

Сигнали: Часті

Ступінь ризику: Низька

Посилання на бектест

3. AVAX Long

Бот доступний для запуску з невеликим депозитом у 50 USDT з 2 плечем. Відкриває угоди від Смуг Боллінджера на різних таймфреймах. Закриває угоду автоматично за сигналом трендового індикатора.

Сигнали: помірні

Степінь ризику: помірна

Посилання на бектест

4. Squiz Spot Bot

Контр-трендовий бот на відкриття угоди після різкого падіння цін. У боті відтворюється механіка стратегій «у відскік» і «ловля ножа». Призначений для депозиту в 100 USDT з 1 плечем. Підійде для тих, хто віддає перевагу консервативній торгівлі.

Сигнали: рідкісні

Ступінь ризику: низька

Посилання на бектест

5. ETH Long

Бот із продуманою механікою входу від цінового каналу, призначений для торгівлі за трендом. Підійде для роботи з балансом у 300 USDT з 2 плечем.

Сигнали: часті

Ступінь ризику: помірний

Посилання на бектест

6. BTC Long

Консервативний бот для депозиту в 1000 USDT без плечей. Входить в угоду від сили тренда індикатора ADX. Підійде для постійної роботи.

Сигнали: рідкісні

Ступінь ризику: низький

Посилання на бектест

7. BNB Miner

Спотовий бот для заробітку BNB для знижки комісій на Binance. Для торгівлі виставлено депозит 300 USDT. Для опціонального усереднення угоди необхідно мати в запасі 600 USDT, які в разі просідання потрібно розділити на два самостійних усереднення.

Сигнали: часті

Ступінь ризику: низький

Посилання на бектест

Налаштування, представлені в добірці, мають ознайомчий характер і не повинні сприйматися як пряме керівництво до дії або фінансова рекомендація.