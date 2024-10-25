SimpleCoin (SMPL): Все о листинге монеты

Мир сектора Tap-to-Earn все никак не закончится и продолжает демонстрировать нам, что эпоха бессмысленных нажатий на экран еще не нашла свое логическое завершение.

Очень выгодно для подобных проектов иметь за основу создания человеческую жадность и дестабилизирующее чувство FOMO (страх упущенной прибыли).

Напоминаю вам, что отец всех этих проектов – это NOTCOIN. Проект действительно дал заработать людям и теперь они не успокоятся, ведь надежда – это самое сильное чувство в человеке.

Для подготовки к листингу никаких особых действий для пользователей не требуется. Достаточно лишь иметь аккаунт на бирже, которая сотрудничает с проектом и ждать листинга.

Simple Coin - что это за проект

Simple Coin – это очередной проект сектора Tap-to-Earn, который относится к категории игровых платформ, ориентированных на легкий заработок токенов за выполнение минимальных действий. Отличительная особенность от других проектов – это лишь малейшие изменения в механике игры.

Игроки могут зарабатывать токены Simple путем так называемого майнинга, который фактически представляет собой процесс фарминга. Цикл фарминга в Simple Coin длится 8 часов, что дает возможность пользователям собирать заработанные токены с регулярной периодичностью.

С точки зрения общего функционала, Simple Coin практически не отличается от других Tap-to-Earn игр. Игроки выполняют несложные действия, такие как нажатие на экран (тапы), покупка игровых карточек и получение бонусов за приглашение друзей. Основная привлекательность проекта для пользователей заключается в возможности получать пассивный доход, делая минимальные усилия, что является ключевым моментом Tap-to-Earn механики.

Simple Coin может быть интересен в основном аудитории, которая уже знакома с подобными проектами, такими как Hamster Kombat, так как использует аналогичные принципы привлечения пользователей. За счет использования простых действий для генерации дохода, платформа надеется привлечь широкую аудиторию. Этот подход направлен на создание вокруг проекта “хайпа” и привлечения внимания к листингу токена SMPL.

Как играть в Simple Coin?

Для того чтобы начать зарабатывать на платформе Simple Coin, пользователям необходимо выполнить ряд базовых действий, которые принесут начальные бонусы в виде значительной суммы монет. Среди этих действий:

Заполнение профиля;

Подписка на официальные каналы Simple в Telegram;

Подписка на канал их CEO;

Подписка на партнерские каналы.

Эти задания нацелены на повышение вовлеченности пользователей в проект и его сообщество. Это важная составляющая Tap-to-Earn механики, которая во многом зависит от взаимодействия пользователей с платформой. Успех каждого отдельного игрока зависит не только от его активности, но и от привлечения новых участников через систему приглашений. Чем больше друзей пригласит пользователь, тем выше его шансы на получение более значительных аирдропов и других бонусов.

Подобная механика стала стандартом с момента успеха таких игр, как Hamster Kombat, и остается востребованной среди пользователей, ищущих простые способы заработка в криптопроектах. Чем чаще пользователь будет взаимодействовать с приложением, тем больше наград он сможет собрать, однако реальных новшеств по сравнению с конкурентами в механике игры не наблюдается.

Таким образом, Simple Coin стремится повторить успех предшествующих Tap-to-Earn проектов, полагаясь на проверенные временем игровые механики и активную пользовательскую базу, готовую тратить минимальные усилия для получения дохода.

Когда ожидается листинг Simplecoin?

Дата официального листинга токена Simplecoin (SMPL) на биржах пока остается неопределенной. Ожидается, что листинг может состояться в конце текущего года или в начале следующего, однако конкретные даты пока не объявлены. Команда проекта активно занимается подготовкой к этому событию, организуя различные маркетинговые кампании, чтобы привлечь новых пользователей и инвесторов. Эти действия могут оказать положительное влияние на интерес к токену в момент его появления на биржах.

Ожидаемая цена Simplecoin

Прогнозирование цены Simplecoin (SMPL) зависит от ряда факторов, таких как спрос на токен, активность игрового сообщества и общие тенденции криптовалютного рынка. В первые дни после листинга пользователи, как правило, пытаются продать свои заработанные (натапанные) монет. Однако, как и с любым криптоактивом, дальнейшая динамика цены будет зависеть от успеха платформы в привлечении новых пользователей и поддержания высокого уровня активности внутри экосистемы Simple Coin.

Кроме того, будущая стоимость SMPL будет зависеть от масштабируемости платформы и ее способности внедрять новые функции, которые смогут удержать интерес пользователей на длительной основе. Если команде удастся развить экосистему и создать дополнительные стимулы для игроков, это может привести к устойчивому росту токена и дальнейшему успеху проекта.

Заключение

Simplecoin – это проект, который сочетает в себе элементы игровой индустрии и криптовалютных технологий. Ожидаемый листинг на биржах делает проект еще более привлекательным для потенциальных инвесторов. Инвестировать в этот проект или нет? Решение за вами, но учитывайте тот факт, что судьба всех токенов игровых проектов всегда одна – падение без возможности роста.

Часто задаваемые вопросы

В чем отличия Simple от своих предшественников?

По большей части ни в чем. Единственное, что дает надежду – это не знание планов у инвесторов и маркет-мейкеров проекта. Крупным участникам может быть выгодно вытолкать цену на 200% или 300%, что ритеил трейдерам и участникам проекта будет на руку.

Как можно заработать токены SMPL до и после листинга?

Существует два способа: тапать и майнить токены или приглашать друзей, чтобы они также принимали участие и показывали активность в проекте. Еще один способ заработка на монете SMPL – это спекулятивная торговля алгоритмами Veles. Для таких монет платформа разработала специальную стратегию spot-short, которая позволяет зарабатывать на спотовом рынке на понижении курса монеты.

Обгонит ли Simple Coin по охвату Hamster Kombat?

Все будет зависеть от инвлюенсеров проекта. Но ждать какого-то чрезмерного успеха от проекта не стоит.