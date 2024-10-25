SimpleCoin (SMPL): Все про лістинг монети

Світ сектору Tap-to-Earn все ніяк не закінчиться і продовжує демонструвати нам, що епоха безглуздих натискань на екран ще не знайшла своє логічне завершення.

Дуже вигідно для подібних проєктів мати за основу створення людську жадібність і дестабілізуюче почуття FOMO (страх втраченого прибутку).

Нагадую вам, що батько всіх цих проєктів - це NOTCOIN. Проєкт дійсно дав заробити людям і тепер вони не заспокояться, адже надія - це найсильніше почуття в людині.

Для підготовки до лістингу ніяких особливих дій для користувачів не потрібно. Достатньо лише мати акаунт на біржі, що співпрацює з проєктом і чекати лістингу.

Simple Coin - що це за проєкт

Simple Coin - це черговий проєкт сектору Tap-to-Earn, який належить до категорії ігрових платформ, орієнтованих на легкий заробіток токенів за виконання мінімальних дій. Відмітна особливість від інших проєктів - це лише найменші зміни в механіці гри.

Гравці можуть заробляти токени Simple шляхом так званого майнінгу, який фактично являє собою процес фармінгу. Цикл фармінгу в Simple Coin триває 8 годин, що дає можливість користувачам збирати зароблені токени з регулярною періодичністю.

З точки зору загального функціоналу, Simple Coin практично не відрізняється від інших Tap-to-Earn ігор. Гравці виконують нескладні дії, такі як натискання на екран (тапи), купівля ігрових карток і отримання бонусів за запрошення друзів. Основна привабливість проєкту для користувачів полягає в можливості отримувати пасивний дохід, роблячи мінімальні зусилля, що є ключовим моментом Tap-to-Earn механіки.

Simple Coin може бути цікавий здебільшого аудиторії, яка вже знайома з подібними проектами, як-от Hamster Kombat, оскільки використовує аналогічні принципи залучення користувачів. За рахунок використання простих дій для генерації доходу, платформа сподівається залучити широку аудиторію. Цей підхід спрямований на створення навколо проєкту «хайпу» і привернення уваги до лістингу токена SMPL.

Як грати в Simple Coin?

Для того щоб почати заробляти на платформі Simple Coin, користувачам необхідно виконати низку базових дій, які принесуть початкові бонуси у вигляді значної суми монет. Серед цих дій:

Заповнення профілю;

Підписка на офіційні канали Simple в Telegram;

Підписка на канал їхнього CEO;

Підписка на партнерські канали.

Ці завдання націлені на підвищення залученості користувачів у проєкт і його спільноту. Це важлива складова Tap-to-Earn механіки, яка багато в чому залежить від взаємодії користувачів із платформою. Успіх кожного окремого гравця залежить не тільки від його активності, а й від залучення нових учасників через систему запрошень. Що більше друзів запросить користувач, то вищі його шанси на отримання більш значних аірдропів та інших бонусів.

Подібна механіка стала стандартом з моменту успіху таких ігор, як Hamster Kombat, і залишається затребуваною серед користувачів, які шукають прості способи заробітку в криптопроектах. Що частіше користувач взаємодіятиме з додатком, то більше нагород він зможе зібрати, однак реальних нововведень порівняно з конкурентами в механіці гри не спостерігається.

Таким чином, Simple Coin прагне повторити успіх попередніх Tap-to-Earn проєктів, покладаючись на перевірені часом ігрові механіки та активну користувацьку базу, готову витрачати мінімальні зусилля для отримання доходу.

Коли очікується лістинг Simplecoin?

Дата офіційного лістингу токена Simplecoin (SMPL) на біржах поки що залишається невизначеною. Очікується, що лістинг може відбутися наприкінці поточного року або на початку наступного, однак конкретних дат поки що не оголошено. Команда проєкту активно займається підготовкою до цієї події, організовуючи різні маркетингові кампанії, щоб залучити нових користувачів та інвесторів. Ці дії можуть позитивно вплинути на інтерес до токена в момент його появи на біржах.

Очікувана ціна Simplecoin

Прогнозування ціни Simplecoin (SMPL) залежить від низки чинників, як-от попит на токен, активність ігрового співтовариства і загальні тенденції криптовалютного ринку. У перші дні після лістингу користувачі, як правило, намагаються продати свої зароблені (натапані) монет. Однак, як і з будь-яким криптоактивом, подальша динаміка ціни залежатиме від успіху платформи в залученні нових користувачів і підтримки високого рівня активності всередині екосистеми Simple Coin.

Крім того, майбутня вартість SMPL залежатиме від масштабованості платформи та її здатності впроваджувати нові функції, які зможуть утримати інтерес користувачів на тривалій основі. Якщо команді вдасться розвинути екосистему і створити додаткові стимули для гравців, це може призвести до стійкого зростання токена і подальшого успіху проєкту.

Висновок

Simplecoin - це проект, який поєднує в собі елементи ігрової індустрії та криптовалютних технологій. Очікуваний лістинг на біржах робить проєкт ще більш привабливим для потенційних інвесторів. Інвестувати в цей проєкт чи ні? Рішення за вами, але враховуйте той факт, що доля всіх токенів ігрових проєктів завжди одна - падіння без можливості зростання.

Запитання, які часто ставлять

У чому відмінності Simple від своїх попередників?

Здебільшого ні в чому. Єдине, що дає надію - це незнання планів у інвесторів і маркет-мейкерів проєкту. Великим учасникам може бути вигідно виштовхати ціну на 200% або 300%, що рітеіл-трейдерам і учасникам проєкту буде на руку.

Як можна заробити токени SMPL до і після лістингу?

Існує два способи: тапати та майнити токени або запрошувати друзів, щоб вони також брали участь і показували активність у проєкті. Ще один спосіб заробітку на монеті SMPL - це спекулятивна торгівля алгоритмами Veles. Для таких монет платформа розробила спеціальну стратегію spot-short, яка дозволяє заробляти на спотовому ринку на зниженні курсу монети.

Чи обжене Simple Coin за охопленням Hamster Kombat?

Усе залежатиме від інвлюенсерів проєкту. Але чекати якогось надмірного успіху від проєкту не варто.