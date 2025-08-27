back
  • Важное
  • Крипта с нуля
  • Акции Veles
  • Торговые боты
  • Все
  • Бэктесты
  • Стратегии
  • Новости криптовалют
  • Статистика Veles
  • Цифровая валюта
    • ТОП лучших торговых ботов в 2025 году
    Дата публикации: 27.08.2025
    Время на чтение: 5 минут(ы)
    Дата: 27.08.2025
    Чтение:: 5 минут(ы)
    Просмотры: 110

    ТОП лучших торговых ботов в 2025 году

    В современной крипте торговые боты стали незаменимыми инструментами для тех, кто интересуется торговлей криптовалютой на бирже. Автоматизация позволяет реализовывать свои стратегии даже вне активного мониторинга рынка.

    Veles — лучший торговый бот

    VELES — платформа для создания торговых ботов на крипторынке. Veles включает в себя маркетплейс готовых торговых стратегий, инструменты тестирования ваших стратегий (бэктесты), обучающие материалы по автоматизации и крипторынку. А также — широкий выбор многофункциональных торговых ботов для всех популярных бирж.

    Почему же Veles заслуживает звание лучшего торгового бота на криптовалютном рынке? Рассмотрим сильные стороны платформы:

    1. Приветственный бонус за регистрацию

      Уже при создании аккаунта вы получаете приятный бонус в размере 5$ на счет, который позволяет чуть легче и увереннее начать работу. Благодаря чему пользователи могут испытать ботов Veles без рисков собственными средствами.

    2. Универсальные и гибкие стратегии

    Включены проверенные индикаторы для трейдинга, адаптированные под разные стили и таймфреймы. С их помощью можно настраивать стратегии по собственным предпочтениям и комбинировать методы. Также доступен маркетплейс стратегий, где можно выбрать любую подходящую/понравившуюся стратегию.

    1. Персональные консультации и поддержка


    Veles предлагает не просто торговых ботов, а живую поддержку и персональные консультации. Все это поможет на начальных этапах, тем более если вы новичок и хотите понять глубину работы ботов и рынка в целом.

    Вывод по платформе:

    Veles честно и открыто показывает, как торговые боты работают, проходит регулярные аудиты безопасности, предоставляет отчеты и аналитику в понятной форме на сайте платформы, а также в обучающих материалах. С платформой и ботами можно ознакомиться за короткий промежуток времени, после чего приступить непосредственно к автоматизации. Даже если что-то будет непонятно — не страшно, обратиться за любого вида помощью всегда можно в поддержку и чат сообщества.
    Если вы ищете стабильность, максимальный функционал и поддержку со стороны платформы и комьюнити, то крипто-боты Veles для вас будут наиболее подходящим вариантом.

    Cryptohopper — облачный бот для круглосуточной торговли

    Cryptohopper является многофункциональной платформой торговых роботов для рынка криптовалют.

    Преимущества

    • Работает в облаке, значит не требует вашего ПК включенным круглые сутки.

    • Удобные шаблоны стратегий и облачное хранение данных.

    • Поддерживается множество бирж и язык Python для сложных стратегий.

    Недостатки

    • Могут возникнуть задержки или перебои при нестабильном соединении — довольно опасно для роботов для торговли на бирже криптовалют.

    • Сложнее разобраться с настройкой продвинутых стратегий, тем более новичкам.

    • Только платная поддержка и отсутствие живых персональных консультаций (например, как в Veles).

    Торговый бот Pionex

    Pionex — это крипто торговая платформа, оснащенная встроенными торговыми ботами. Биржа объединяет ликвидность с других крупных площадок, поэтому для торговли ботами не требуется использовать API.

    Преимущества

    • Встроенные боты (Grid, DCA, Smart Trade) прямо на платформе, вы не покидаете Pionex.

    • Комиссии низкие, все удобно и просто использовать.

    • Подходит тем, кто хочет быстро начать и не вникать во внешние настройки.

    Недостатки

    • Ограниченное количество доступных индикаторов для трейдинга, что делает торговлю менее гибкой.

    • Все построено на самообслуживании, что не всегда комфортно для новичков.

    • Отсутствие бонуса при регистрации снижает привлекательность для тех, кто хочет начать без вложений собственных средств.

    Торговые боты Learn2Trade

    Learn2Trade — это сервис, который начинался как образовательная платформа по трейдингу, а затем расширил функционал и запустил торговых ботов для криптовалютного рынка. Сервис делает акцент на сигналы и автоматизацию сделок, что позволяет трейдерам совмещать обучение с практикой.

    Преимущества

    • Интеграция с образовательными материалами.

    • Поддержка нескольких бирж и удобная настройка торговых стратегий.

    • Возможность подписки на торговые сигналы с автоматическим исполнением сделок.

    Недостатки

    • Сервис ориентирован в первую очередь на англоязычную аудиторию

    • Ограниченный выбор алгоритмов по сравнению с более технически развитыми платформами.

    • Подписка на ботов и сигналы стоит недешево, что снижает порог входа большинства.

    WEB3 и торговые боты от Kryll

    Kryll — это платформа для создания и использования торговых стратегий с упором на Web3 и смарт-контракты. Она работает как конструктор ботов: трейдеры могут «собирать» алгоритмы в визуальном редакторе без навыков программирования.

    Преимущества

    • Полная поддержка Web3 и возможность интеграции с DeFi-протоколами.

    • Визуальный конструктор стратегий: торговый бот можно настроить буквально «из блоков».

    • Поддержка как централизованных (CEX), так и децентрализованных бирж (DEX).

    Недостатки

    • Более сложный процесс обучения для тех, кто никогда не работал с Web3.

    • Некоторые продвинутые функции доступны только по платной подписке.

    Он-чейн торговые боты Mizar

    Mizar позиционирует себя как платформу для он-чейн автоматизации торговли. Mizar делает акцент на безопасности и прозрачности, где все операции происходят через смарт-контракты, что минимизирует риск стороннего вмешательства.

    Преимущества

    • Полностью он-чейн работа ботов, что повышает уровень доверия и снижает риск мошенничества.

    • Доступ к стратегиям через децентрализованные протоколы.

    • Возможность копировать сделки успешных трейдеров (copy trading).

    Недостатки

    • Он-чейн торговля может быть дороже из-за комиссий за газ, сильно ощущается в сети Ethereum.

    • Для новичков интерфейс и логика он-чейн ботов могут показаться сложными.

    • Меньшее количество интеграций с централизованными биржами по сравнению с классическими ботами.

    На автоматизированных решениях в крипте можно и нужно зарабатывать, но только если выбран надежный, функциональный и проверенный бот. Сегодня, сравнивая Veles, Cryptohopper, Pionex, Mizar, Kryll и Learn2Trade становится очевидно, что в конкуренции выигрывает Veles. Используя данную платформу, вы понимаете, что на ней есть не просто торговые боты, а полноценные функционал и сопровождение на любом из этапов.

    Теги
    $5 на баланс Veles

    Торгуйте с помощью технологий

    • Получите $5 на запуск бота Получите $5 на запуск бота
    • Узнайте, как работают криптовалюты и торговые боты Узнайте, как работают криптовалюты и торговые боты
    • Начните с малого и оцените преимущества Начните с малого и оцените преимущества
    Попробовать 🔥