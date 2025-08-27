В современной крипте торговые боты стали незаменимыми инструментами для тех, кто интересуется торговлей криптовалютой на бирже. Автоматизация позволяет реализовывать свои стратегии даже вне активного мониторинга рынка.

Veles — лучший торговый бот

VELES — платформа для создания торговых ботов на крипторынке. Veles включает в себя маркетплейс готовых торговых стратегий, инструменты тестирования ваших стратегий (бэктесты), обучающие материалы по автоматизации и крипторынку. А также — широкий выбор многофункциональных торговых ботов для всех популярных бирж.

Почему же Veles заслуживает звание лучшего торгового бота на криптовалютном рынке? Рассмотрим сильные стороны платформы:

Приветственный бонус за регистрацию



Уже при создании аккаунта вы получаете приятный бонус в размере 5$ на счет, который позволяет чуть легче и увереннее начать работу. Благодаря чему пользователи могут испытать ботов Veles без рисков собственными средствами.



Универсальные и гибкие стратегии

Включены проверенные индикаторы для трейдинга, адаптированные под разные стили и таймфреймы. С их помощью можно настраивать стратегии по собственным предпочтениям и комбинировать методы. Также доступен маркетплейс стратегий, где можно выбрать любую подходящую/понравившуюся стратегию.

Персональные консультации и поддержка





Veles предлагает не просто торговых ботов, а живую поддержку и персональные консультации. Все это поможет на начальных этапах, тем более если вы новичок и хотите понять глубину работы ботов и рынка в целом.

Вывод по платформе:



Veles честно и открыто показывает, как торговые боты работают, проходит регулярные аудиты безопасности, предоставляет отчеты и аналитику в понятной форме на сайте платформы, а также в обучающих материалах. С платформой и ботами можно ознакомиться за короткий промежуток времени, после чего приступить непосредственно к автоматизации. Даже если что-то будет непонятно — не страшно, обратиться за любого вида помощью всегда можно в поддержку и чат сообщества.

Если вы ищете стабильность, максимальный функционал и поддержку со стороны платформы и комьюнити, то крипто-боты Veles для вас будут наиболее подходящим вариантом.

Cryptohopper — облачный бот для круглосуточной торговли

Cryptohopper является многофункциональной платформой торговых роботов для рынка криптовалют.

Преимущества

Работает в облаке, значит не требует вашего ПК включенным круглые сутки.

Удобные шаблоны стратегий и облачное хранение данных.

Поддерживается множество бирж и язык Python для сложных стратегий.

Недостатки

Могут возникнуть задержки или перебои при нестабильном соединении — довольно опасно для роботов для торговли на бирже криптовалют.

Сложнее разобраться с настройкой продвинутых стратегий, тем более новичкам.

Только платная поддержка и отсутствие живых персональных консультаций (например, как в Veles).

Торговый бот Pionex

Pionex — это крипто торговая платформа, оснащенная встроенными торговыми ботами. Биржа объединяет ликвидность с других крупных площадок, поэтому для торговли ботами не требуется использовать API.

Преимущества

Встроенные боты (Grid, DCA, Smart Trade) прямо на платформе, вы не покидаете Pionex.

Комиссии низкие, все удобно и просто использовать.

Подходит тем, кто хочет быстро начать и не вникать во внешние настройки.

Недостатки

Ограниченное количество доступных индикаторов для трейдинга, что делает торговлю менее гибкой.

Все построено на самообслуживании, что не всегда комфортно для новичков.

Отсутствие бонуса при регистрации снижает привлекательность для тех, кто хочет начать без вложений собственных средств.

Торговые боты Learn2Trade

Learn2Trade — это сервис, который начинался как образовательная платформа по трейдингу, а затем расширил функционал и запустил торговых ботов для криптовалютного рынка. Сервис делает акцент на сигналы и автоматизацию сделок, что позволяет трейдерам совмещать обучение с практикой.

Преимущества

Интеграция с образовательными материалами.

Поддержка нескольких бирж и удобная настройка торговых стратегий.

Возможность подписки на торговые сигналы с автоматическим исполнением сделок.

Недостатки

Сервис ориентирован в первую очередь на англоязычную аудиторию

Ограниченный выбор алгоритмов по сравнению с более технически развитыми платформами.

Подписка на ботов и сигналы стоит недешево, что снижает порог входа большинства.

WEB3 и торговые боты от Kryll

Kryll — это платформа для создания и использования торговых стратегий с упором на Web3 и смарт-контракты. Она работает как конструктор ботов: трейдеры могут «собирать» алгоритмы в визуальном редакторе без навыков программирования.

Преимущества

Полная поддержка Web3 и возможность интеграции с DeFi-протоколами.

Визуальный конструктор стратегий: торговый бот можно настроить буквально «из блоков».

Поддержка как централизованных (CEX), так и децентрализованных бирж (DEX).

Недостатки

Более сложный процесс обучения для тех, кто никогда не работал с Web3.

Некоторые продвинутые функции доступны только по платной подписке.

Он-чейн торговые боты Mizar

Mizar позиционирует себя как платформу для он-чейн автоматизации торговли. Mizar делает акцент на безопасности и прозрачности, где все операции происходят через смарт-контракты, что минимизирует риск стороннего вмешательства.

Преимущества

Полностью он-чейн работа ботов, что повышает уровень доверия и снижает риск мошенничества.

Доступ к стратегиям через децентрализованные протоколы.

Возможность копировать сделки успешных трейдеров (copy trading).

Недостатки

Он-чейн торговля может быть дороже из-за комиссий за газ, сильно ощущается в сети Ethereum.

Для новичков интерфейс и логика он-чейн ботов могут показаться сложными.

Меньшее количество интеграций с централизованными биржами по сравнению с классическими ботами.

На автоматизированных решениях в крипте можно и нужно зарабатывать, но только если выбран надежный, функциональный и проверенный бот. Сегодня, сравнивая Veles, Cryptohopper, Pionex, Mizar, Kryll и Learn2Trade становится очевидно, что в конкуренции выигрывает Veles. Используя данную платформу, вы понимаете, что на ней есть не просто торговые боты, а полноценные функционал и сопровождение на любом из этапов.