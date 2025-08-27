ТОП найкращих торгових ботів у 2025 році
У сучасній крипті торгові боти стали незамінними інструментами для тих, хто цікавиться торгівлею криптовалютою на біржі. Автоматизація дозволяє реалізовувати свої стратегії навіть поза активним моніторингом ринку.
Veles — найкращий торговий бот
VELES — платформа для створення торгових ботів на крипторинку. Veles включає в себе маркетплейс готових торгових стратегій, інструменти тестування ваших стратегій (бектести), навчальні матеріали з автоматизації та крипторинку. А також — широкий вибір багатофункціональних торгових ботів для всіх популярних бірж.
Чому ж Veles заслуговує звання кращого торгового бота на криптовалютному ринку? Розглянемо сильні сторони платформи:
1. Вітальний бонус за реєстрацію
Вже при створенні облікового запису ви отримуєте приємний бонус у розмірі 5$ на рахунок, який дозволяє трохи легше і впевненіше почати роботу. Завдяки чому користувачі можуть випробувати ботів Veles без ризиків власними коштами.
2. Універсальні і гнучкі стратегії
Включені перевірені індикатори для трейдингу, адаптовані під різні стилі і таймфрейми. З їх допомогою можна налаштовувати стратегії за власними уподобаннями і комбінувати методи. Також доступний маркетплейс стратегій, де можна вибрати будь-яку підходящу/сподобалася стратегію.
3. Персональні консультації та підтримка
Veles пропонує не просто торгових ботів, а живу підтримку та персональні консультації. Все це допоможе на початкових етапах, тим більше якщо ви новачок і хочете зрозуміти глибину роботи ботів і ринку в цілому.
Висновок щодо платформи:
Veles чесно і відкрито показує, як торгові боти працюють, проходить регулярні аудити безпеки, надає звіти та аналітику в зрозумілій формі на сайті платформи, а також в навчальних матеріалах. З платформою і ботами можна ознайомитися за короткий проміжок часу, після чого приступити безпосередньо до автоматизації. Навіть якщо щось буде незрозуміло — не страшно, звернутися за будь-якою допомогою завжди можна в підтримку і чат спільноти.
Якщо ви шукаєте стабільність, максимальний функціонал і підтримку з боку платформи і спільноти, то крипто-боти Veles для вас будуть найбільш підходящим варіантом.
Cryptohopper — хмарний бот для цілодобової торгівлі
Cryptohopper є багатофункціональною платформою торгових роботів для ринку криптовалют.
Переваги
- Працює в хмарі, тобто не вимагає, щоб ваш ПК був увімкненим цілодобово.
- Зручні шаблони стратегій і хмарне зберігання даних.
- Підтримується безліч бірж і мова Python для складних стратегій.
Недоліки
- Можуть виникнути затримки або перебої при нестабільному з’єднанні — досить небезпечно для роботів для торгівлі на біржі криптовалют.
- Складніше розібратися з налаштуванням просунутих стратегій, тим більше новачкам.
- Тільки платна підтримка і відсутність живих персональних консультацій (наприклад, як у Veles).
Торговий бот Pionex
Pionex — це криптоторгова платформа, оснащена вбудованими торговими ботами. Біржа об’єднує ліквідність з інших великих майданчиків, тому для торгівлі ботами не потрібно використовувати API.
Переваги
- Вбудовані боти (Grid, DCA, Smart Trade) прямо на платформі, ви не залишаєте Pionex.
- Комісії низькі, все зручно і просто у використанні.
- Підходить тим, хто хоче швидко почати і не вникати в зовнішні налаштування.
Недоліки
- Обмежена кількість доступних індикаторів для трейдингу, що робить торгівлю менш гнучкою.
- Все побудовано на самообслуговуванні, що не завжди комфортно для новачків.
- Відсутність бонусу при реєстрації знижує привабливість для тих, хто хоче почати без вкладень власних коштів.
Торгові боти Learn2Trade
Learn2Trade — це сервіс, який починався як освітня платформа з трейдингу, а потім розширив функціонал і запустив торгових ботів для криптовалютного ринку. Сервіс робить акцент на сигналах і автоматизації угод, що дозволяє трейдерам поєднувати навчання з практикою.
Переваги
- Інтеграція з освітніми матеріалами.
- Підтримка декількох бірж і зручне налаштування торгових стратегій.
- Можливість підписки на торгові сигнали з автоматичним виконанням угод.
Недоліки
- Сервіс орієнтований в першу чергу на англомовну аудиторію
- Обмежений вибір алгоритмів в порівнянні з більш технічно розвиненими платформами.
- Підписка на ботів і сигнали коштує недешево, що знижує поріг входу для більшості.
WEB3 і торгові боти від Kryll
Kryll — це платформа для створення та використання торгових стратегій з акцентом на Web3 і смарт-контракти. Вона працює як конструктор ботів: трейдери можуть «збирати» алгоритми у візуальному редакторі без навичок програмування.
Переваги
- Повна підтримка Web3 і можливість інтеграції з DeFi-протоколами.
- Візуальний конструктор стратегій: торговий бот можна налаштувати буквально «з блоків».
- Підтримка як централізованих (CEX), так і децентралізованих бірж (DEX).
Недоліки
- Більш складний процес навчання для тих, хто ніколи не працював з Web3.
- Деякі просунуті функції доступні тільки за платним передплатою.
Он-чейн торгові боти Mizar
Mizar позиціонує себе як платформу для он-чейн автоматизації торгівлі. Mizar робить акцент на безпеці та прозорості, де всі операції відбуваються через смарт-контракти, що мінімізує ризик стороннього втручання.
Переваги
- Повністю он-чейн робота ботів, що підвищує рівень довіри і знижує ризик шахрайства.
- Доступ до стратегій через децентралізовані протоколи.
- Можливість копіювати угоди успішних трейдерів (copy trading).
Недоліки
- Он-чейн торгівля може бути дорожчою через комісії за газ, що сильно відчувається в мережі Ethereum.
- Для новачків інтерфейс і логіка он-чейн ботів можуть здатися складними.
- Менша кількість інтеграцій з централізованими біржами в порівнянні з класичними ботами.
На автоматизованих рішеннях в крипті можна і потрібно заробляти, але тільки якщо обраний надійний, функціональний і перевірений бот. Сьогодні, порівнюючи Veles, Cryptohopper, Pionex, Mizar, Kryll і Learn2Trade, стає очевидним, що в конкуренції виграє Veles. Використовуючи цю платформу, ви розумієте, що на ній є не просто торгові боти, а повноцінний функціонал і супровід на будь-якому з етапів.