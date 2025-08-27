ТОП лучших торговых ботов в 2025 году
В современной крипте торговые боты стали незаменимыми инструментами для тех, кто интересуется торговлей криптовалютой на бирже. Автоматизация позволяет реализовывать свои стратегии даже вне активного мониторинга рынка.
Veles — лучший торговый бот
VELES — платформа для создания торговых ботов на крипторынке. Veles включает в себя маркетплейс готовых торговых стратегий, инструменты тестирования ваших стратегий (бэктесты), обучающие материалы по автоматизации и крипторынку. А также — широкий выбор многофункциональных торговых ботов для всех популярных бирж.
Почему же Veles заслуживает звание лучшего торгового бота на криптовалютном рынке? Рассмотрим сильные стороны платформы:
-
Приветственный бонус за регистрацию
Уже при создании аккаунта вы получаете приятный бонус в размере 5$ на счет, который позволяет чуть легче и увереннее начать работу. Благодаря чему пользователи могут испытать ботов Veles без рисков собственными средствами.
-
Универсальные и гибкие стратегии
Включены проверенные индикаторы для трейдинга, адаптированные под разные стили и таймфреймы. С их помощью можно настраивать стратегии по собственным предпочтениям и комбинировать методы. Также доступен маркетплейс стратегий, где можно выбрать любую подходящую/понравившуюся стратегию.
- Персональные консультации и поддержка
Veles предлагает не просто торговых ботов, а живую поддержку и персональные консультации. Все это поможет на начальных этапах, тем более если вы новичок и хотите понять глубину работы ботов и рынка в целом.
Вывод по платформе:
Veles честно и открыто показывает, как торговые боты работают, проходит регулярные аудиты безопасности, предоставляет отчеты и аналитику в понятной форме на сайте платформы, а также в обучающих материалах. С платформой и ботами можно ознакомиться за короткий промежуток времени, после чего приступить непосредственно к автоматизации. Даже если что-то будет непонятно — не страшно, обратиться за любого вида помощью всегда можно в поддержку и чат сообщества.
Если вы ищете стабильность, максимальный функционал и поддержку со стороны платформы и комьюнити, то крипто-боты Veles для вас будут наиболее подходящим вариантом.
Cryptohopper — облачный бот для круглосуточной торговли
Cryptohopper является многофункциональной платформой торговых роботов для рынка криптовалют.
Преимущества
-
Работает в облаке, значит не требует вашего ПК включенным круглые сутки.
-
Удобные шаблоны стратегий и облачное хранение данных.
-
Поддерживается множество бирж и язык Python для сложных стратегий.
Недостатки
-
Могут возникнуть задержки или перебои при нестабильном соединении — довольно опасно для роботов для торговли на бирже криптовалют.
-
Сложнее разобраться с настройкой продвинутых стратегий, тем более новичкам.
-
Только платная поддержка и отсутствие живых персональных консультаций (например, как в Veles).
Торговый бот Pionex
Pionex — это крипто торговая платформа, оснащенная встроенными торговыми ботами. Биржа объединяет ликвидность с других крупных площадок, поэтому для торговли ботами не требуется использовать API.
Преимущества
-
Встроенные боты (Grid, DCA, Smart Trade) прямо на платформе, вы не покидаете Pionex.
-
Комиссии низкие, все удобно и просто использовать.
-
Подходит тем, кто хочет быстро начать и не вникать во внешние настройки.
Недостатки
-
Ограниченное количество доступных индикаторов для трейдинга, что делает торговлю менее гибкой.
-
Все построено на самообслуживании, что не всегда комфортно для новичков.
-
Отсутствие бонуса при регистрации снижает привлекательность для тех, кто хочет начать без вложений собственных средств.
Торговые боты Learn2Trade
Learn2Trade — это сервис, который начинался как образовательная платформа по трейдингу, а затем расширил функционал и запустил торговых ботов для криптовалютного рынка. Сервис делает акцент на сигналы и автоматизацию сделок, что позволяет трейдерам совмещать обучение с практикой.
Преимущества
-
Интеграция с образовательными материалами.
-
Поддержка нескольких бирж и удобная настройка торговых стратегий.
-
Возможность подписки на торговые сигналы с автоматическим исполнением сделок.
Недостатки
-
Сервис ориентирован в первую очередь на англоязычную аудиторию
-
Ограниченный выбор алгоритмов по сравнению с более технически развитыми платформами.
-
Подписка на ботов и сигналы стоит недешево, что снижает порог входа большинства.
WEB3 и торговые боты от Kryll
Kryll — это платформа для создания и использования торговых стратегий с упором на Web3 и смарт-контракты. Она работает как конструктор ботов: трейдеры могут «собирать» алгоритмы в визуальном редакторе без навыков программирования.
Преимущества
-
Полная поддержка Web3 и возможность интеграции с DeFi-протоколами.
-
Визуальный конструктор стратегий: торговый бот можно настроить буквально «из блоков».
-
Поддержка как централизованных (CEX), так и децентрализованных бирж (DEX).
Недостатки
-
Более сложный процесс обучения для тех, кто никогда не работал с Web3.
-
Некоторые продвинутые функции доступны только по платной подписке.
Он-чейн торговые боты Mizar
Mizar позиционирует себя как платформу для он-чейн автоматизации торговли. Mizar делает акцент на безопасности и прозрачности, где все операции происходят через смарт-контракты, что минимизирует риск стороннего вмешательства.
Преимущества
-
Полностью он-чейн работа ботов, что повышает уровень доверия и снижает риск мошенничества.
-
Доступ к стратегиям через децентрализованные протоколы.
-
Возможность копировать сделки успешных трейдеров (copy trading).
Недостатки
-
Он-чейн торговля может быть дороже из-за комиссий за газ, сильно ощущается в сети Ethereum.
-
Для новичков интерфейс и логика он-чейн ботов могут показаться сложными.
-
Меньшее количество интеграций с централизованными биржами по сравнению с классическими ботами.
На автоматизированных решениях в крипте можно и нужно зарабатывать, но только если выбран надежный, функциональный и проверенный бот. Сегодня, сравнивая Veles, Cryptohopper, Pionex, Mizar, Kryll и Learn2Trade становится очевидно, что в конкуренции выигрывает Veles. Используя данную платформу, вы понимаете, что на ней есть не просто торговые боты, а полноценные функционал и сопровождение на любом из этапов.