Торгуйте xStocks на Bybit: токенизированные акции для алготрейдеров
Забудьте про брокерские счета! Bybit представляет xStocks — токенизированные акции, которые повторяют цену реальных акций компаний, таких как Tesla, Apple и Nvidia, но торгуются в удобном криптоформате.
Что такое xStocks на Bybit?
xStocks — это токены, привязанные 1:1 к стоимости реальных акций. Они выпущены на блокчейне Solana через Backed Finance и доступны для торговли на платформе Bybit.
Ключевые особенности:
-
Торговля с USDT: xStocks торгуются как обычные криптопары.
-
Точное отслеживание: Цены синхронизированы с базовыми активами через оракулы Chainlink.
-
Спот и маржинальная торговля: Гибкость для любых стратегий.
-
Круглосуточный доступ: Торгуйте 24/7 без привязки к сессиям NYSE/NASDAQ.
Почему xStocks — находка для алготрейдеров?
-
Диверсификация: Добавьте акции в криптопортфель для сбалансированных стратегий.
-
Торговля без остановок: Используйте возможности рынка в любое время.
-
Интеграция с API Bybit: Подключайте торговых ботов для автоматизации.
-
Простой доступ: Стандартная верификация на бирже.
Бэктесты xStocks. Как протестировать стратегии?
Перед реальными сделками обязательно проводите бэктесты. Вот краткий обзор поведения ключевых активов xStocks (гипотетические данные на июль 2025):
-
COINX (Coinbase): Чувствителен к настроениям крипторынка, высокая волатильность при скачках BTC/ETH.
-
NVDAX (NVIDIA): Коррелирует с техсектором, реагирует на новости об ИИ и чипах.
-
CRCLX (Circle): Привязан к трендам стейблкоинов, низкая волатильность, стабильный рост.
-
APPLX (Apple): Надёжный актив, чувствителен к анонсам продуктов и отчётам.
-
HOODX (Robinhood): Волатилен при всплесках розничной торговли, следите за соцсетями.
-
METAX (Meta): Зависит от новостей об AR/VR и рекламе, хорош для трендовых ботов.
-
GOOGLX (Google): Стабилен, но реагирует на регуляторные новости и ИИ.
-
AMZNX (Amazon): Привязан к трендам e-commerce и облачных сервисов, активен на отчётах.
-
TSLAX (Tesla): Высокая волатильность, идеален для импульсных стратегий.
-
MCDX (McDonald’s): Защитный актив, низкая волатильность, подходит для консервативных алго.
Делимся настройкой для примера отработки по данным активам (Аккуратно! Настройка тестовая! Просто изучите результаты теста и действуйте в соответствии с вашим опытом и знаниями!)
-
NVDAX - KELTNER BB SPOT LONG NVDAX
-
GOOGLX - KELTNER BB SPOT LONG GOOGLX
-
AMZNX - KELTNER BB SPOT LONG AMZNX
Стоит ли торговать xStocks?
Токенизированные акции сочетают волатильность крипторынка с фундаментальными факторами традиционных активов. Это открывает новые горизонты для алготрейдеров, но требует тщательного тестирования. Если ваши боты уже приносят прибыль в крипте, попробуйте их на xStocks!
Готовы присоединиться?
Изучайте активы, проводите бэктесты и следите за новостями рынка. xStocks уже доступны на Bybit — начинайте тестировать сегодня!
Внимание: торгуйте с умом!
Криптовалюты и токенизированные активы стремительно входят в нашу жизнь, но несут высокие риски. xStocks следуют за реальными акциями, но подвержены колебаниям крипторынка и рискам платформы. Всегда проверяйте стратегии на бэктестах, следите за новостями и не завышайте риски. Будьте внимательны, изучайте рынок и торгуйте с чётким планом!