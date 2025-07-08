Торгуйте xStocks на Bybit: токенизированные акции для алготрейдеров

Забудьте про брокерские счета! Bybit представляет xStocks — токенизированные акции, которые повторяют цену реальных акций компаний, таких как Tesla, Apple и Nvidia, но торгуются в удобном криптоформате.

Что такое xStocks на Bybit?

xStocks — это токены, привязанные 1:1 к стоимости реальных акций. Они выпущены на блокчейне Solana через Backed Finance и доступны для торговли на платформе Bybit.

Ключевые особенности:

Торговля с USDT: xStocks торгуются как обычные криптопары.

Точное отслеживание: Цены синхронизированы с базовыми активами через оракулы Chainlink.

Спот и маржинальная торговля: Гибкость для любых стратегий.

Круглосуточный доступ: Торгуйте 24/7 без привязки к сессиям NYSE/NASDAQ.

Почему xStocks — находка для алготрейдеров?

Диверсификация: Добавьте акции в криптопортфель для сбалансированных стратегий.

Торговля без остановок: Используйте возможности рынка в любое время.

Интеграция с API Bybit: Подключайте торговых ботов для автоматизации.

Простой доступ: Стандартная верификация на бирже.

Бэктесты xStocks. Как протестировать стратегии?

Перед реальными сделками обязательно проводите бэктесты. Вот краткий обзор поведения ключевых активов xStocks (гипотетические данные на июль 2025):

COINX (Coinbase): Чувствителен к настроениям крипторынка, высокая волатильность при скачках BTC/ETH.

NVDAX (NVIDIA): Коррелирует с техсектором, реагирует на новости об ИИ и чипах.

CRCLX (Circle): Привязан к трендам стейблкоинов, низкая волатильность, стабильный рост.

APPLX (Apple): Надёжный актив, чувствителен к анонсам продуктов и отчётам.

HOODX (Robinhood): Волатилен при всплесках розничной торговли, следите за соцсетями.

METAX (Meta): Зависит от новостей об AR/VR и рекламе, хорош для трендовых ботов.

GOOGLX (Google): Стабилен, но реагирует на регуляторные новости и ИИ.

AMZNX (Amazon): Привязан к трендам e-commerce и облачных сервисов, активен на отчётах.

TSLAX (Tesla): Высокая волатильность, идеален для импульсных стратегий.

MCDX (McDonald’s): Защитный актив, низкая волатильность, подходит для консервативных алго.

Делимся настройкой для примера отработки по данным активам (Аккуратно! Настройка тестовая! Просто изучите результаты теста и действуйте в соответствии с вашим опытом и знаниями!)

Стоит ли торговать xStocks?

Токенизированные акции сочетают волатильность крипторынка с фундаментальными факторами традиционных активов. Это открывает новые горизонты для алготрейдеров, но требует тщательного тестирования. Если ваши боты уже приносят прибыль в крипте, попробуйте их на xStocks!

Готовы присоединиться?

Изучайте активы, проводите бэктесты и следите за новостями рынка. xStocks уже доступны на Bybit — начинайте тестировать сегодня!

Внимание: торгуйте с умом!

Криптовалюты и токенизированные активы стремительно входят в нашу жизнь, но несут высокие риски. xStocks следуют за реальными акциями, но подвержены колебаниям крипторынка и рискам платформы. Всегда проверяйте стратегии на бэктестах, следите за новостями и не завышайте риски. Будьте внимательны, изучайте рынок и торгуйте с чётким планом!