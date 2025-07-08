Торгуйте xStocks на Bybit: токенізовані акції для алготрейдерів

Забудьте про брокерські рахунки! Bybit представляє xstocks-токенізовані акції, які повторюють ціну реальних акцій компаній, таких як Tesla, Apple і Nvidia, але торгуються в зручному криптоформаті.

Що таке xStocks на Bybit?

xStocks - це токени, прив’язані 1: 1 до вартості реальних акцій. Вони випущені на блокчейні Solana через Backed Finance і доступні для торгівлі на платформі Bybit.

Ключові особливості:

ТОРГІВЛЯ З USDT: xStocks торгуються як звичайні криптопари.

Точне відстеження: ціни синхронізовані з базовими активами через оракули Chainlink.

Спот і маржинальна торгівля: гнучкість для будь-яких стратегій.

Цілодобовий доступ: Торгуйте 24/7 без прив’язки до сесій NYSE/NASDAQ.

Чому xStocks-знахідка для алготрейдерів?

Диверсифікація: додайте акції в криптопортфель для збалансованих стратегій.

Торгівля без зупинок: використовуйте можливості ринку в будь-який час.

Інтеграція API Bybit: Підключіть торгових ботів для автоматизації.

Простий доступ: стандартна верифікація на біржі.

Бектести xStocks. Як протестувати стратегії?

Перед реальними угодами обов’язково проводите бектести. Ось короткий огляд поведінки ключових активів xStocks (гіпотетичні дані на липень 2025):

COINX (Coinbase): чутливий до настроїв крипторинку, висока волатильність при скачках BTC/ETH.

чутливий до настроїв крипторинку, висока волатильність при скачках BTC/ETH. NVDAX (NVIDIA): корелює з техсектором, реагує на новини про ШІ і чіпах.

корелює з техсектором, реагує на новини про ШІ і чіпах. CRCLX (Circle): Прив’язаний до трендів стейблкоинов, низька волатильність, стабільне зростання.

Прив’язаний до трендів стейблкоинов, низька волатильність, стабільне зростання. APPLX (Apple): надійний актив, чутливий до анонсів продуктів і звітів.

надійний актив, чутливий до анонсів продуктів і звітів. HOODX (Robinhood): волатильний при сплесках роздрібної торгівлі, стежте за соцмережами.

волатильний при сплесках роздрібної торгівлі, стежте за соцмережами. METAX (Meta): залежить від новин AR/VR та реклами, добре для трендових ботів.

залежить від новин AR/VR та реклами, добре для трендових ботів. GOOGLX (Google): стабільний, але реагує на регуляторні новини та ШІ.

стабільний, але реагує на регуляторні новини та ШІ. AMZNX (Amazon): Прив’язаний до трендів e-commerce і хмарних сервісів, Активний на звітах.

Прив’язаний до трендів e-commerce і хмарних сервісів, Активний на звітах. TSLAX (Tesla): висока волатильність, ідеальний для імпульсних стратегій.

висока волатильність, ідеальний для імпульсних стратегій. MCDX (Mcdonald’s): захисний актив, низька волатильність, підходить для консервативних алго.

Ділимося налаштуванням для прикладу відпрацювання за даними активів (акуратно! Налаштування тестова! Просто вивчіть результати тесту та дійте відповідно до свого досвіду та знань!)

Чи варто торгувати xStocks?

Токенізовані акції поєднують волатильність крипторинку з фундаментальними факторами традиційних активів. Це відкриває нові горизонти для алготрейдерів, але вимагає ретельного тестування. Якщо ваші боти вже приносять прибуток в крипті, спробуйте їх на xStocks!

Готові приєднатися?

Вивчайте активи, проводите бектести і стежте за новинами ринку. xStocks вже доступні на Bybit-почніть тестувати сьогодні!

Увага: торгуйте з розумом!

Криптовалюта і токенізовані активи стрімко входять в наше життя, але несуть високі ризики. xStocks слідують за реальними акціями, але схильні до коливань крипторинку і ризиків платформи. Завжди перевіряйте стратегії на бектестах, стежте за новинами і не завищуйте ризики. Будьте уважні, вивчайте ринок і торгуйте з чітким планом!